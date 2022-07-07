新冠疫情：中國新一輪爆發下西安上海無錫各現緊張 澳門勸停百業

1 小时前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 西安當局強調最新一次管控並非「封城」，但不少高校學生等外來居民聞訊後爭相離城。

中國大陸新一輪2019冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情在不同地方引發緊張局面。其中，才剛在年初經歷過封城的陝西西安再次實施「臨時性管控」，上海市民也擔心再遭全面封控，江蘇無錫傳出不同防疫亂象，甚至爆發衝突。

中國國家衛生健康委員會星期四（7月7日）公布，此前一天大陸各省市區新增新冠肺炎確診病例124例，其中本土病例94例，以安徽省、上海市佔最多；新增無症狀感染者285例，其中本土244例，大多數來自安徽省，也有不少來自江蘇省和上海市。疾控部門指出，新一輪疫情與奧密克戎（Omicron）變異株BA.5.2分支有關。

澳門特區也新增128例陽性病例。特區政府勸諭工商業界本周盡可能暫停運營或維持最低限度運作，並強調沒有計劃封城。當地數家與大型賭場相連的酒店與購物商場被列為封控區。

國際商界關注滬蘇疫情反撲會否再次影響製造業，澳門商界也對營商前景感到憂慮。

西安突擊管控 強調非封城

人口1300萬的陝西省會西安自星期三（6日）凌晨起實施七天臨時性管控措施，包括下令公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業一周，暫停大型會議，要求「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

西安全市同時實行暫停商營餐飲場所堂食一周，中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業一周。

官方中新社引述西安市政府副秘書長張學東說，七天臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 西安今年年初曾封城兩周。

當地同時開展全民核酸檢測，但由於安排在凌晨時分進行，一些居民和高校宿生在網上抱怨。網絡同時廣傳西安當局向已接受核酸檢測採樣居民發放的憑證——唐朝著名詩人孟浩然卡通形象貼紙。

西安市疫情防控指揮部官員向中國媒體強調，西安「不是封城」，但不少高校生與外地遊客趕在管控實施前離開，西安火車站人滿為患的視頻在網上廣泛流傳。

圖像來源，Weibo.com / @6485999796

圖像來源，Weibo.com / @7646775840

上海再次封城焦慮升溫 無錫防疫亂象引發衝突

中國國家衛健委數字顯示，上海市星期三新增本土病例32例、無症狀感染者22例，緊鄰的江蘇新增本土病例四例、無症狀感染者57例。

上海市16區中有12區同樣在星期一宣佈對居民實施全民核酸檢測，在星期一至星期三之間進行。當地有民眾在微博上對再次實施全市「封控」表達擔憂。

一位上海微博網民稱：「剛說不封到自己上海人已經不想關心疫情，轉眼對面小區又封了三棟。這防控措施不發生改變，分分鐘捲土重來。文件裏一片大好，大街上只見蕭條。 ​​​」

一位內蒙古網民稱：「本來找到實習買好票凖備下周二（12日）去上海了，結果疫情又反彈了，但現在還沒有嚴重到全員居家辦公的程度，不知道該怎麼和領導開口繼續線上實習。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 大範圍全民檢測陰霾下，因疫情而推遲的上海高考開考。

據中國媒體報道，新一輪疫情與普陀區一家卡拉OK有關。上海市普陀區黨政部門星期三晚間通報，該茶室經營卡拉OK部分屬無證經營，已由當局取締罰款，並將相關人員列入嚴重違法失信名單；普陀區文化和旅遊局執法大隊、普陀區曹楊新村街道各有一名官員被中共黨紀部門立案調查。

江蘇則傳出了一些防疫亂象消息，而且都是來自無錫市梁溪區。

其中，梁溪區住宅小區豐涵家園星期一晚傳出居民與防疫人員衝突的消息。梁溪區公安分局星期三通報，有防疫人員在豐涵家園發放生活物資時，被多人毆打，兩人被警察刑事拘留。梁溪區警方敦促其他涉案人員盡快自首。

一位山東網民說：「一個巴掌拍不響，中國人已經很配合了，只懲罰一方只會積壓民怨。」

但仍有無錫網民擁護防疫措施。其中一條微博評論說：「不管是蓋章，還是打人、押身份證，這些天在網上憤慨的，討伐的，基本都是外地IP吧？因為在無錫的，大多都能夠理解社區和志願者們在酷暑下的不容易。」

澳門勸停百業 博彩業亮紅燈

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國當局派遣醫療人員到澳門支援核酸檢測採樣工作。

澳門特區自6月18日爆發新一輪疫情以來，已實施多次全民核酸檢測。最新一次在星期三晚結束，檢測結果星期四陸續公布，星期五將開展第六次全民檢測。

據澳門特區新型冠狀病毒感染應變協調中心數字，星期三新增128例陽性病例後，本輪疫情累計確診1215例。

澳門此次疫情引起外界關注，原因之一是有數處賭場相關地點被列為「紅碼封控區」，包括澳門本土博彩業巨頭澳娛綜合度假旗下新葡京酒店，美資澳門美高梅範圍內的壹號廣場商場，和美資金沙中國旗下四季名店商場一樓。

但澳門特區政府並未宣佈封閉賭場以阻止人員聚集。特區經濟財政司司長李偉農上周末會見記者時說：「市民安全及健康也是我們要保障的最大前提，但大家得想想，除此之外，還有許多人的飯碗。除了精凖防疫，還得考慮大部分人的飯碗。你們知道有多少人在博企工作嗎？」

澳門特區博彩監察協調局1日公布，6月份博彩毛收入24.77億澳門元（3.06億美元；20.54億員人民幣；24.05億港元），同比大跌62.1%，環比跌25.8%。

官方澳門廣播電視報道，特區政府呼籲工商業界本周盡可能暫停營運，或維持最低限度運作，但政府民防行動中心星期四強調目前沒有計劃封城，呼籲澳門市民無需恐慌搶購食品，並批評網上相關說法是「不實傳言」。