中國河南村鎮銀行儲戶維權行動升級 抗議者遭身份不明人士毆打

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圖像加註文字， 數以百計的村鎮銀行儲戶與警方對峙，並遭到身份不明的人士毆打。

中國河南省省會鄭州市周日（7月10日）爆發抗議集會，數以百計的村鎮銀行儲戶與警方對峙，並遭到現場身份不明的人士毆打。

這是河南村鎮銀行爆發金融醜聞後，儲戶因無法取款而發動的的最新一次維權行動。

據報道，大批來自中國各地的儲戶從清晨便聚集到中國人民銀行鄭州支行前，拉出「沒有存款，就沒有人權」、「反對河南政府腐敗、暴力」等字樣的白色橫幅。

還有人舉出中共建政開國領導人毛澤東的畫像，並高喊「李克強，查河南」的口號。

現場影片顯示，抗議者被警察包圍，而一群身份不明的白衣男子隨後強行驅散人群，一些儲戶遭到毆打。畫面顯示，有婦女被從銀行門口的台階上直接拖下去。現場警察沒有試圖阻止。

來自山東的王女士是其中一員，她對BBC表示，當局先用擴音器警告抗議者違反了法律。 11點半左右，一群沒有穿警服的人突然衝上來強行驅散儲戶，在混戰中她被人掐住脖子並推倒在地。出於安全考慮，她沒有透露自己的名字。

王女士稱自己沒有大礙，但一些同行者則沒有這麼幸運。

「他們都是二十多歲的小伙子，下手特別狠，尤其是對男的，」她說道。「我身邊一位戴眼鏡的男士被打得滿臉血，從腦門到鼻子上都在流血，那一刻我特別害怕。」

河南省政府和河南公安沒有回應BBC的置評請求。

有關抗議的視頻在微博等中國社交媒體平台廣為流傳，引起了數以萬計的討論，但大多在短時間內遭到屏蔽，中國國內官方媒體也對此保持沉默。

周日晚，地方當局在發佈通報，試圖平息這些儲戶的憤怒。

警方發佈的通報稱，公安機關新抓獲了一批嫌疑人，並凍結了一批涉案資金。而河南省地方金融監管局也表示，當局正在加快核實涉事村鎮銀行的客戶資金信息，制定處置方案。

今年4月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法提供取款服務，一些儲戶此前已在鄭州舉行了多次維權和抗議活動。據報道，此次抗議活動是人數最多的一次。

警告：以下影片可能包含暴力或令人不適的畫面。

「我大概存了有十幾萬在裏面，真的咽不下這口氣，非常絶望，」王女士說道。

「因為覺得政府沒有解決問題的誠意，他們總想把這個事定義為投資或理財產品，然後就可以了事，但這只是存款，」她補充道。

BBC通過多個渠道了解到，很多抗議者被強行拉到大巴車上，送到包括學校、村委會在內的多個不同地點，他們被要求登記信息並簽署保證書，承諾不再集會。

王女士說，她被拉到當地的一個村委會大院， 隨後由專門指派的工作人員送到鄭州高鐵站，被迫乘火車離開。

網上傳出維權人士受傷的照片，有人眼部受傷流血，還有人似乎躺在醫院病牀上。但BBC不能獨立核實這些信息的真實性。

此前，當局為了避免抗議者集會，曾對一些前往鄭州的儲戶採取「賦紅碼」的措施，即將他們的防疫健康碼變成紅色，使一些維權者被強制禁足在家或限制出行，這引發了一場輿論海嘯，也使該醜聞引起廣泛關注。

鄭州市紀委監委6月下旬宣佈對多名參與「賦紅碼」行為的官員進行懲罰，並稱該措施「造成嚴重不良社會影響」。但據中國媒體報道，一些儲戶表示，在7月，他們再次遇到了「紅碼」的問題。

村鎮銀行出了什麼問題？

今年4月中旬，農業大省河南省的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行均出現儲戶無法取款的問題，它們毫無預警地關閉了線上取款和轉賬功能。

自那以後，有數千名銀行儲戶前往鄭州，試圖拿回存款。一些儲戶組織了維權抗議活動。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 今年4月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法取款，一些焦慮的儲戶便前往省會鄭州維權。

抗議活動在5月下旬不斷升級。5月23日，鄭州有數百名抗議者走上街頭，聚集到河南銀保監局門外。人們手持「還我積蓄」的標語牌示威，但遭到警察驅散。

據報道，目前這些銀行涉及的資金超過390億元人民幣。影響了數十萬儲戶。出現資金危機的幾家村鎮銀行均被河南新財富集團實際控制，而該集團在2022年2月突然被註銷。

警方稱，2011年以來，該集團通過「關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段」實際控制多家村鎮銀行，利用互聯網金融平台攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，並專門設立公司刪改數據。

中國媒體《三聯生活周刊》報道稱，此次醜聞波及的銀行客戶，大部分並非河南本地人，很多人都是網絡客戶，他們主要通過第三方互聯網平台（如百度旗下的度小滿、小米旗下的天星金融等）辦理業務，主要受利率較高存款服務的吸引。