梁振英接受BBC專訪：香港「一國兩制」是台灣的好榜樣

梁振英接受BBC專訪：香港「一國兩制」是台灣的好榜樣

中國全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英接受BBC專訪。他表示，現在的香港擁有比英國統治時期更多的自由。

他還表示，香港的「一國兩制」模式對台灣來說是一個「好榜樣」。