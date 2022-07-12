梁振英接受BBC專訪：香港「一國兩制」是台灣的好榜樣

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梁振英接受BBC專訪：香港「一國兩制」是台灣的好榜樣

25 分钟前

中國全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英接受BBC專訪。他表示，現在的香港擁有比英國統治時期更多的自由。