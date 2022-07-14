中國前司法部長傅政華被提起公訴 於「法」有據下政治野心會有代價嗎？

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傅政華

近日，中國前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案被提起公訴，與其有關的中國原公安部副部長孫力軍一案也進行了一審審理。此前官方對兩人的「雙開」通報中，措辭都非常嚴厲，不過他們的起訴罪名大部分為經濟罪名。

中國獨立政治學者陳道銀指出，「雙開」時的嚴厲指控只能說明違紀的嚴重性和危害性前所未有，但在法律上處理要於「法」有據，「所以我們看到的是先政紀處分『雙開』，後法律處分」。

受賄與徇私枉法罪

據中國最高人民檢察院公布的信息，檢察機關起訴指控：被告人傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

檢察機關還指控傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。

傅政華的案件由國家監察委員會調查終結，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

值得注意的是，今年3月，中國當局通報開除傅政華黨籍和公職，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。在陳述傅政華涉及的問題時，措辭極為嚴厲。

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 人們走過北京一條道路旁的「中國夢，人民的夢」海報，上面有中國國家主席習近平揮手的照片。

「經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無『四個意識』，背離『兩個維護』，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響。」通報稱。

孫力軍案

與傅政華案密切相關的孫力軍案近日也有了進展。上周，吉林省長春市中級人民法院一審開庭審理中國原公安部副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案。

長春市人民檢察院指控，2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。

長春市人民檢察院還稱，2018年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

2021年孫力軍被雙開的時候，當局措辭也極為嚴厲。

「孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。」通報稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孫力軍

當時的通報還稱，孫力軍狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動。

中國獨立政治學者陳道銀對BBC表示，「雙開」是政治處理；公訴是法律處理，傅政華和孫力軍的那些政治罪名，法律上並沒有。

陳道銀認為，官方在對傅政華通報中的「危害黨的集中統一」，以及對孫力軍通報中的「危害政治安全」意味著他們可能有反對領導人習近平。

「『黨的集中統一』和『政治安全』是習上台以來最為重視的，」陳道銀說。

有評論指出，對二人的控罪幾乎僅涉及經濟犯罪，而非政治過失，似乎有「高舉輕放」之嫌。但中國獨立政治學者陳道銀指出，這從法律角度看是正常，因為大多數政治指控並無相應的刑事罪名。