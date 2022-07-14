中國房地產「斷供潮」：多地「爛尾樓」業主拒付房貸折射出的經濟問題

48 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國房地產業過去二十年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界最貴。據世界銀行報告，房地產行業約佔中國GDP的30%。

受新冠疫情「清零」政策影響，中國多地經濟面臨嚴峻形勢，房價下跌的同時，多個城市傳出購房者拒絶支付「爛尾樓」房貸的消息。

由於「爛尾樓」停貸與銀行金融系統的穩定有密切關係，因此中國內外媒體高度關注。

媒體報道了哪些問題？

周三（7月13日），彭博社（Bloomberg）引述美國花旗銀行（Citigroup Inc. ）最新公布的中國房地產價格報告稱，中國22個城市共35個房地產項目出現「爛尾」或房價大跌，購房者決定停止支付房貸。

彭博社分析認為，實際上中國房地產業的問題正在向銀行蔓延。「拒付房貸凸顯席捲中國房地產行業的風暴現在對中國中產階級的影響程度，對社會穩定構成威脅。中國的銀行已經在努力應對開發商流動資金壓力帶來的挑戰，現在不得不准備應對購房者的違約行為。」

中國內部統計的「爛尾樓」項目更多，稱有多達52個停工或爛尾樓盤的業主發佈了停貸告知書，涉及的開放商包括恆大等約十家。

本周，中國媒體《第一財經》報道稱：近期多地爛尾樓業主都發佈聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及城市包括河南省的鄭州、商丘、新鄉、南陽、周口，以及山西、江蘇、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省份內的城市。

據中國的統計數字，截至2021年末，24個重點監測城市尚未交付的爛尾樓項目總建築面積近2500萬平方米，佔2021年商品住宅成交總面積比重達到10%。

中國有什麼救市措施？

除了在建住宅樓「爛尾」問題，中國多地還出現「購房團購」這一新的救市措施。據澎湃新聞不完全統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發佈了「購房團購」相關政策或活動。

圖像來源，Reuters

在此之前，有統計稱中國各地發佈300多條救市措施，其中包括「小麥換房」、「大蒜換房」等奇招。

有評論警告，如果購房者對爛尾樓拒付房貸的風潮蔓延開來，不僅會衝擊中國的房地產，更會影響中國銀行系統的穩定。

中國房地產的經濟比重

過去20多年來，中國房地產業高速發展，成為經濟增長的主要引擎之一。中國北京和上海等一線城市的房價列入世界最貴行列，房價與居民的收入比，遠遠高出紐約、巴黎、東京、倫敦等世界大城市。

那麼，房地產在中國經濟中的比重究竟有多大？

在世界銀行六月發佈的《中國經濟簡報》得出結論說，截至2021年末，中國房地產投資佔國內生產總值GDP的13%，而經合組織國家僅為5%；「如果考慮供應鏈投入品，則房地產行業約佔中國GDP的30%。」

「因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。」

世界銀行給中國解決目前房地產問題提出的方案是：短期內政策的目標應該是穩定市場，為市場的有序重組創造條件。

在「爛尾樓」業主斷供房貸問題引起廣泛注意之前，河南村鎮銀行儲戶維權抗議，是另一件讓外界擔心中國金融穩定性的重大事件。

為此中國國務院新聞辦公室在7月13日召開新聞發佈會，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在會上表示中國銀行穩定、金融穩定。