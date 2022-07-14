美國一委員會建議制裁香港律政官員，港府批評稱報告意在「恐嚇」檢控人員

54 分钟前

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 美國國會及行政當局中國委員會報告質疑香港檢察人員能否行使其獨立權力。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）一份研究報告建議制裁中國香港新任律政司司長林定國與多名檢察官，稱這些人在香港特區政府執行政治迫害中「扮演關鍵角色」。

香港政府回應稱， 報告意在「散播不符事實的詆譭，並嘗試以所謂制裁恫嚇香港檢控人員」。

美國CECC報告怎麼說？

CECC是在星期二（7月12日）發表這份題為《香港檢控官在政治檢控中有關鍵角色》的研究報告。委員會同日在國會召開了聽證會。

CECC的報告質疑香港檢察人員是否「獲允許行使該城市的《檢控守則》所賦予的酌情權」，並點名律政司刑事檢控專員楊美琪、署理副刑事檢控專員周天行等六名檢察人員，指他們參與起訴涉及《香港國安法》的案件，屬於律政司「特別職務」部門人員。報告另外點名九名檢察官「在不同程度上」參與這些政治案件，但稱無法確認他們是否「特別職務」部門人員。

報告提及7月1日上任的新任律政司司長林定國曾表示不擔心被制裁，並引據媒體報道稱，林定國很大機會將延續上一任司長鄭若驊的鐵腕檢控手段。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 新任中國香港特區律政司司長林定國與15名檢察官被美國報告點名。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新任中國香港特首李家超政府有四名官員受美國制裁，包括他本人。

各方有何評論？

在同一份聲明中，律政司司長林定國說：「我們無所畏懼。我對我的同事充滿信心，並將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。」

據香港媒體報道，香港大律師公會主席杜淦堃與香港律師會會長陳澤銘均對美國的報告提出批評，強調香港《基本法》定明律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。據《明報》報道，杜淦堃以個人身分評論說，任何香港或境外干預有關工作都應受譴責。

《明報》還引述中國香港立法會法律界議員，香港律師會前主席林新強說，CECC報告「有恐嚇成分」，將讓有志加入檢察團隊的律師「有更多考慮」。

香港最大建制派政黨民建聯副主席，同樣是律師的立法會議員周浩鼎在Facebook上稱：「美國一班政客醜陋之至，今天竟然厚顏無恥地凖備以所謂『制裁』恐嚇香港的律政司及檢控人員，想踐踏我們香港的法治，低處未算低，卑劣無比。」

CECC報告建議美國國會與政府考慮對相關香港官員實施制裁，但具體會否、何時以及對哪些人實施，尚待國會與政府定奪。

對於制裁措施成效，美國紐約霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學院教授古舉倫（Prof Julian Ku）在Twitter上評論說：「我認為這些都不會達到什麼效果。」他並未進一步說明。