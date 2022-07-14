美國一委員會建議制裁香港律政官員，港府批評稱報告意在「恐嚇」檢控人員
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）一份研究報告建議制裁中國香港新任律政司司長林定國與多名檢察官，稱這些人在香港特區政府執行政治迫害中「扮演關鍵角色」。
香港政府回應稱， 報告意在「散播不符事實的詆譭，並嘗試以所謂制裁恫嚇香港檢控人員」。
美國CECC報告怎麼說？
CECC是在星期二（7月12日）發表這份題為《香港檢控官在政治檢控中有關鍵角色》的研究報告。委員會同日在國會召開了聽證會。
報告稱，香港目前有「至少1萬多人因政治或示威相關活動被捕」，而自2019年6月至今，中國香港特區政府律政司以《香港國安法》和示威相關控罪起訴「至少2944人」。中國全國人民代表大會常務委員會是在2020年6月30日頒布《香港國安法》。
CECC的報告質疑香港檢察人員是否「獲允許行使該城市的《檢控守則》所賦予的酌情權」，並點名律政司刑事檢控專員楊美琪、署理副刑事檢控專員周天行等六名檢察人員，指他們參與起訴涉及《香港國安法》的案件，屬於律政司「特別職務」部門人員。報告另外點名九名檢察官「在不同程度上」參與這些政治案件，但稱無法確認他們是否「特別職務」部門人員。
中國香港律政司刑事檢控科下設有「特別職務分科」，專門處理「公眾秩序活動」案件。該分科成立於2020年4月，目前由周天行領導。
報告提及7月1日上任的新任律政司司長林定國曾表示不擔心被制裁，並引據媒體報道稱，林定國很大機會將延續上一任司長鄭若驊的鐵腕檢控手段。
CECC報告指出，2019年《香港人權及民主法案》與2020年《香港自治法案》提供了制裁香港有關官員的基礎，而美國財政部已在2020年8月據此對11人頒布制裁。
報告發表前不久，白宮宣佈再次延長「針對香港局勢宣佈的國家緊急狀態」，中國外交部駐香港公署譴責美國「不思悔改、蠻橫干預香港事務」。
CECC報告發表前一天，美國駐香港及澳門總領事史墨客（Hanscom Smith）發表卸任演辭，當中提到：「國安法的實施，使香港市民無法保證得到起碼的公正審訊，偏離了既有的司法程序。」
各方有何評論？
香港特區政府星期三（13日）晚「強烈譴責」CECC的報告。港府聲明稱：「該文件散播不符事實的詆譭，並嘗試以所謂『制裁』恫嚇香港特區政府檢控人員，又一次展示該委員會卑劣的霸凌行為。」
在同一份聲明中，律政司司長林定國說：「我們無所畏懼。我對我的同事充滿信心，並將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。」
在此之前，中國外交部駐香港公署對美國白宮宣佈再次延長「針對香港局勢宣佈的國家緊急狀態」表示「堅決反對」，並稱「美方單邊制裁沒有任何國際法依據，毫無合法性可言」，「制裁再多再濫也不過是廢紙一張」。
公署還批評史墨客總領事的言論是「嘩眾取寵、惺惺作態的表演」。中國外交部發言人汪文斌星期二批評史墨客「罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑污蔑」。
據香港媒體報道，香港大律師公會主席杜淦堃與香港律師會會長陳澤銘均對美國的報告提出批評，強調香港《基本法》定明律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。據《明報》報道，杜淦堃以個人身分評論說，任何香港或境外干預有關工作都應受譴責。
《明報》還引述中國香港立法會法律界議員，香港律師會前主席林新強說，CECC報告「有恐嚇成分」，將讓有志加入檢察團隊的律師「有更多考慮」。
香港最大建制派政黨民建聯副主席，同樣是律師的立法會議員周浩鼎在Facebook上稱：「美國一班政客醜陋之至，今天竟然厚顏無恥地凖備以所謂『制裁』恐嚇香港的律政司及檢控人員，想踐踏我們香港的法治，低處未算低，卑劣無比。」
CECC報告建議美國國會與政府考慮對相關香港官員實施制裁，但具體會否、何時以及對哪些人實施，尚待國會與政府定奪。
對於制裁措施成效，美國紐約霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學院教授古舉倫（Prof Julian Ku）在Twitter上評論說：「我認為這些都不會達到什麼效果。」他並未進一步說明。
曾在2019年香港「反送中」示威期間被法院以「襲警罪」判監後驅逐出境的美國律師，喬治城大學法學院亞洲法律與政策研究中心（Georgetown Center for Asian Law）研究員塞繆爾·比克特（Samuel Bickett）出席了星期二的國會聽證會。他針對香港特區政府的聲明評論說：「這觸及痛處，因為制裁措施就是能阻嚇不當行為。高層官員所承受的後果是可控的，低層的卻不然。」