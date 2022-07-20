歐洲議會副議長訪台 佩洛西傳將到訪遭北京抨擊

42 分钟前

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歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）周二（7月19日）起訪問台灣三日。台灣表示，這是歐洲議會高層首次正式訪問台灣。同日，也有消息傳出美國眾議院議長南希·佩洛西將訪台。

畢爾：「對台灣不會遲到」

據法新社報道，畢爾周二抵達台灣桃園機場時表示，「現在是堅定站在台灣一邊的時候了」，稱歐洲和台灣是「民主國家大家庭」的一部分。

「台灣的繁榮也是歐洲的繁榮。我們不會對中國對台灣的威脅視而不見。對香港來說，歐洲來晚了，我們對台灣不會遲到，」她指的是中國近來瓦解香港民主運動的努力。

「民主的台灣沒有中國侵略的空間。現在，我們目睹了歐洲的戰爭，我們不想目睹亞洲的戰爭。」她說。

畢爾周三與台灣總統蔡英文會面。據美聯社報道，畢爾強調了台灣在全球範圍內的重要性，並重申台灣在面對中國兼併的武力威脅時有決定自己未來的權利，稱北京不要破壞該島的繁榮。

「只有台灣人才能決定台灣的未來，」她說，中國應在互相尊重對話的基礎上，積極並建設性地維持和保護目前的現狀。

中國稱台灣是中國的一部分，並尋求與台灣統一。台灣表示，它的2300萬人民將決定其未來。

俄羅斯對烏克蘭的攻擊加深了台灣內部和主要西方盟友的擔憂，他們擔心，在中國國家主席習近平的領導下，北京可能想要武力統一台灣。

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畢爾的訪問可能會讓中國不滿，因為中國反對台灣與外國政界人士進行任何官方往來。

但畢爾表示，「政治需要」讓她以「官方身份」來到台灣。

台灣外交部公告稱，畢爾訪台期間將會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌等，並接受外交部長吳釗燮款宴。她還會與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪台灣文經建設。

台灣外交部還稱，畢爾長期支持台灣的自由民主，是台灣的重要友人。畢爾此次首度訪台，將深入了解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

佩洛西將訪台？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國《金融時報》周二（7月19日）引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

英國《金融時報》周二（7月19日）引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

報道還指，佩洛西一行還將訪問印度尼西亞、日本、馬來西亞和新加坡，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留一段時間。

台灣外交部稱，未收到有關訪問的有關信息。

在被問及該報告時，佩洛西的副幕僚長德魯·哈米爾（Drew Hammill)）說：「因為長期安全協議，我們不會提前確認或否認國際旅行。」

中國方面對佩洛西訪台的消息表示堅決反對。中國外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，「美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的『一個中國』政策。如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。」趙立堅說。

同時，趙立堅也對畢爾訪台表達了不滿。「中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來，敦促歐方切實恪守『一個中國』原則，在涉台問題上謹言慎行，以免中歐關係受到嚴重干擾。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 佩洛西在美國繼任總統的順位中排名第二，僅次於副總統卡瑪拉·哈里斯。

對於各方紛紛來台或訪台的計劃，台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）對BBC中文表示，越來越多人意識到獨裁主義在全球範圍內不斷發展所帶來的威脅，歐盟還開始反思自己的能力，並加強與那些容易受到脅迫的志同道合伙伴的伙伴關係。

「是中國咄咄逼人的姿態，不論是在香港、新疆或對台灣，還是其最近對俄羅斯的外交支持、戰狼外交和武器化貿易的態度，讓民主國家靠得更近。」

她指出，歐洲議會現在將台灣視為歐盟在印太地區志同道合的可靠伙伴，這對台北來說是一個積極信號。

但馮儒莎認為，如果台灣發生緊急事態，歐盟將如何應對取決於政治意志和歐盟的能力。

「目前，歐盟的軍事力量是有限的，而且成員國也沒有表現出直接參與的政治意願。也就是說，歐盟對台灣的突發事件沒有立場。歐盟成員國現在正越來越重視合作伙伴台灣，但中國大陸仍是歐盟的重要貿易伙伴。」