百度公開下一代自動駕駛出租車

佐伊·克萊曼（Zoe Kleinman）

科技事務編輯

1 小时前

圖像來源，Qian Jin/Baidu

中國搜索公司百度公開了下一代自動駕駛車輛「Apollo RT6」，並宣稱其自動駕駛技術，相當於擁有20年駕齡的司機。

目前的中國法規仍然規定自動駕駛汽車必須有一名安全駕駛員在座。

但百度表示，未來有一天終將能夠拆掉RT6的可拆卸式方向盤，空出來的位置可以多裝一個座位，或者視需要安裝自動販賣機、辦公桌、或是遊戲機。

圖像來源，Qian Jin/Baidu

百度表示，Apollo RT6成本僅為25萬元人民幣（31,000英鎊），遠遠低於上一代型號。

百度共同創辦人兼首席執行官李彥宏在2022百度世界大會上表示，「無人駕駛汽車成本的大幅下降，以至於我們可以部署上萬輛這樣的車在全國各地了。未來打無人車，要比現在打車便宜一半。」

根據百度規劃，RT6將在2023年後半年度加入現行的Apollo Go自動駕駛出租車服務，進行小規模試驗，並最終計劃投放10萬輛上路。

Apollo RT6一共有38個傳感器，包括12個攝像頭，12個超聲波傳感器，八個光學雷達（Lidar）。

百度表示，在深圳、上海、北京等10個城市試驗的Apollo Go自動駕駛出租車服務，從2020年開始以來已經有超過100萬次試乘次數。

但BBC中國媒體分析員凱麗·艾倫（Kerry Allen）表示，中國社交媒體上有許多討論，擔心自動駕駛出租車的安全以及對就業的衝擊。

「在一些試點地區，許多網友也表示想要體驗自動駕駛出租車但卻『很難叫得到』。」