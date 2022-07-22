香港書展2022：國安法下的「無形打壓」 官方強調守法下的「出版自由」

葉靖斯

BBC中文記者 香港報道

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新冠疫情下的第二次香港書展以「歷史文化·城市書寫」為年度主題。

在2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情仍在持續，中國《香港國安法》生效已有兩年的背景下，2022年香港書展7月20日開門迎客開卷，香港新任行政長官李家超主禮開幕。

書展參展商組成也有變化，既有親民主派政治類出版商被拒參展，也有從未缺席的書商首次放棄參展。一年前仍是政務司司長的李家超強調要警惕有人透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」，一年後的新一屆書展，被中國駐港機構官方媒體形容是「和平、和諧、有序」的一次書展。

已有32年歷史的香港書展，再一次在荊棘中邁步。

香港書展：如果說2021年看見「政治紅線」，那2022年是……

2022年香港書展並不缺乏政治類書籍，但在陣營上進一步出現此消彼長。具中國駐港機構機關報身份的《文匯報》稱，本屆書展「愛國愛港書湧現」；剛於7月初出版，由中共中央宣傳部牽頭編輯的《習近平談治國理政》第四卷中英文版出現在書展上的顯眼位置。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 多家書店在展攤顯眼位置展示中共中央總書記習近平的相關著作。

出版過許多諷刺香港時局書籍，自1990年香港書展初創以來一直參展的「次文化堂出版社」今年並未赴會，引起媒體注意。社長彭志銘對BBC中文記者說：「今年我們沒有新書出版，過去兩年參展都賠錢，就想休息一下，僅此而已。」

彭志銘連日來被香港媒體追訪放棄參展一事，覺得已「講來講去三幅被」（廣東話，形容說話重覆），沒有新意，不欲多談，但他在Facebook上多次發帖談論這次決定，並感謝一些「老死」（死黨）參展書商仍然願意擺賣「次文化堂」出版的書籍。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 一些書商趁香港故宮文化博物館剛開館不久，推銷有關北京故宮的圖書。

而在書展開幕的兩個月前，香港媒體報道，「有種文化出版社」、「山道文化出版社」及「蜂鳥出版」三家書商被香港貿易發展局拒絶參展，但沒有說明原因。

這三家出版社在2021年香港書展上發表了與2019年反對《逃犯條例》修訂案示威——即「反送中」示威——有關的《元朗黑夜》等著作，遭親建制團體向香港警察國安處報警，並向貿發局投訴，又被《文匯報》和中共《人民日報》旗下《環球時報》點名，指控它們「利用文化來扭曲下一代的價值觀，企圖挑起大眾對國家的仇恨，嚴重挑戰國家的主權和權威」。

其中，山道文化由前中學教師楊子俊於2016年成立，他在「反送中」示威爆發初期，於6月12日衝突中遭防暴警察發射催淚彈擊中右眼，因此在社會運動圈子中為人所認識。BBC中文記者曾嘗試透過網絡社交平台邀請山道文化受訪，但未獲回應。記者多次致電其頁面所示之手機號碼，但處於關機狀態。

楊子俊今年4月被起訴「參與非法集結」罪，目前處於保釋候審狀態。他曾對「美國之音」電台稱，去年遭投訴後，有警員到場檢查攤位，並表明書籍並無問題。但他本人被起訴可能是香港貿發局阻止山道文化參展的原因之一。

圖像來源，HKTDC 圖像加註文字， 李家超（左二）一年前稱，要警惕有人在香港書展透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」。

書展主辦方香港貿發局多次拒絶評論「個案」，副總裁張淑芳也不止一次強調不存在對參展商或參展書籍的「預先審查」。她說歡迎任何獲香港專門法院——淫褻物品審裁處——裁定屬非暴力、非不雅、非淫穢的出版物參展，但「一定要守法，也要遵從我們的參展商守則」。

張淑芳在7月19日傳媒預展上說：「要是收到有人投訴，覺得他們的書可能有問題，我們一向都有機制……要是投訴者與執法部門跟進，需要我們提供有關這個案的資料，我們都會充分合作，配合調查。」

出版商香港文學館總策展人，作家鄧小樺說：「我相信是有些好大的壓力——我們稱之為『巨靈之掌』——壓下來，拍死一切，（碎塊）彈得滿處都是，有很多後果，但它不會理會，它只想撲殺面前的東西而已。」

「這不是香港習慣的營運和統治方法。」

目前人在台北的鄧小樺對BBC中文記者說，她沒有足夠的「內幕消息」去判別這到底是當局有意為之，還是有人自作聰明，「但我覺得這是沒有必要的……新特首上任該吹一片和風，社會大和解這樣，有些如此嚴厲的手段……大家不那麼開心」。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 鄧小樺稱無法判別打壓出版社的「巨靈之掌」來自何方。

其他書商似乎確實感受到了寒風。《明報》引述「不願具名參展商的職員」稱，一本最近出版的書籍被其上司認為題材敏感，這位上司除了決定不把書帶來參展，還建議其他參展商也不要把這本書帶來出售。書店本身有售關於2014年「雨傘運動」或1989年北京「六四」事件的書籍也不帶來展銷。

歐家麟對香港有線電視說：「我其實不覺得敏感，從前或現在的書其實只是很正常的遊記、意見。香港是一個自由的社會，我估計書籍正常出版也是自由的象徵，要是太多人有恐懼，或是有太多無形的界線，對香港作為自由社會的聲譽都不好。」

香港文學館本身也有參展。BBC中文記者問及鄧小樺有否在選擇參展書目方面多了考慮，她說作為一家以文學為主，規模比山道要小的出版商，文學館「沒有太大的政治審查」。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 香港書展長年被視為文化界盛事，但其本身為特區政府事業機構的貿易推廣活動。

澳大利亞悉尼大學中國媒體研究副教授聶依文慨嘆，在《香港國安法》下，審查與自我審查「不幸地」成為了香港人生活的一部分。

曾在香港從事新聞工作與新聞學教育的聶依文博士透過電郵對BBC中文記者表示：「你可以說它（香港貿發局）沒有審查進入書展的書本，它在審查的是參展出版商，這樣更糟糕。」

鄧小樺認為，香港書展如今還要面對另一問題，就是作為促進貿易的活動，卻做不到自由貿易，百貨應百客，已到了「得其形而失其實」的境地。她只能希望以後不會再出現任何「反應過敏」的情況。

同屬大公文匯報系的《點新聞》則如此描述本屆香港書展：「以前的書展，出現過不少『政治化』、『激進化』的情況，如今的書展除了和平、和諧、有序外，更添加了不少關於國家安全以至法治的書籍內容介紹，必定有助市民尤其是青年，培養正確、正向的價值觀。」

「香港人書展」：一次臨盤難產的嘗試

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民辦「香港人書展」在開幕前一天被場地業主終止租約，只能草草撤離。

沒有了「香港書展」這個大平台，山道文化本來要牽頭自組自辦第一屆「香港人書展」，比官方書展提前一周舉行，卻在最後關頭被剎停。

楊子俊等人原本租用的，位於灣仔鬧市的一層空置商場，在書展開幕前夕的7月13日，業主突然以主辦方「違約分租」等理由，發函終止租約，勒令租戶即時搬走。原定7月14日至20日舉行的香港人書展只能緊急改在山道文化的網店上舉行。

楊子駿對法新社說：「我只能想象事態有新的發展，也許有新的指示，也許是來自某些單位的某些信息給到了業主或者是地產中介，說這活動是敏感的、危險的。」

「這是說明香港都在發生些什麼事情的最佳例子。」

曾在香港執業並擔任政治團體——「法政匯思」召集人的澳大利亞華人律師任建在Twitter上評論說：「這次取消特別讓人難受的是，這在書展正要開幕之前發生，也就是說出版社和書商早已投資相當金錢去印刷或購入，以及運送書本，還有其他連帶成本。」

香港文學館本來也會參與「香港人書展」。鄧小樺對BBC中文記者說，書展被夭折本身也是個經濟問題。

「城中有個大的牌頭——香港書展——它也許做得不夠好，包攬不了所有的文化，自然就有人另起爐灶，分離出處辦另一個書展……這都是香港很正常的多元生態。」

「這次取消打擊不了山道文化——支持他們的人多著了——倒是打擊了一種多元經濟的生存模式。香港人書展就是一個市集而已。」

實體場地困難重重，在電子商貿盛行的今天，互聯網能否成為非建制文化界的出路？

悉尼大學的聶依文博士對BBC中文說：「互聯網能接觸到年輕與教育程度較佳的人，而年輕人更有可能有興趣閲讀那些遇上困難的反叛書籍。互聯網目前仍未受到進一步管控，能支持異議文化的延續。」

「這也有望鼓勵香港出版更多電子書，而目前這是很缺乏的。那能突破地域界限，接觸到那些已經離開了香港，但仍想維持與香港文化聯繫的人。」

聶依文也指出，獨立出版人始終要面對著財政困難，要是他們不能轉型發展電子書，依靠網絡行銷，那隨著讀者移民離開香港，他們的經營將越趨困難。

「不走樣」與「不放棄」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 港府堅稱在《香港國安法》下，香港市民的人權仍獲保障。

這次香港書展於7月26日閉幕後，設在日內瓦的聯合國人權事務委員會27日將開會討論接納中國香港特區政府根據《公民權利及政治權利國際公約》提交的第四次報告。

中國國家主席習近平7月1日出席慶祝香港特區成立25週年慶典的演說中，也重提了貫徹「一國兩制」方針「確保不走樣、不變形」的說法。

聯合國人權事務委員會主席福蒂妮·帕扎爾齊斯（Photini Pazartzis）總結會議時說，在民主社會中，言論自由、表達自由、參與自由和多元主義受到《公民權利及政治權利國際公約》保障，不應受到不當限制，不能不去考慮限制的必要性、是否符合比例。

悉尼大學聶依文指出，「維持外貌」正是香港在《香港國安法》下的現狀，只是在北京與香港繼續強調「一國兩制」之際，《中英聯合聲明》所承諾的「高度自治」、「司法獨立」、「現有社會制度與生活方式不變」，紛紛被淡化。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 本屆香港書展開幕前，媒體曝光一些學校圖書館教師自我審查藏書有否違反《香港國安法》，並將「問題書本」銷毀。

楊潤雄在7月1日過度至李家超班子出任文化體育及旅遊局局長，在他領導之下的官署包括了主管公立圖書館的康樂及文化事務署。

他並未進一步說明此話何解，但在數天前的Instagram貼文中，他介紹了兩本有關審查的書籍，並說：「兩書描述的，正好可與這兩年香港所經過的比較，一定程度上，內地那套內容審查在搬到香港，但大陸的控制是從頭開始，香港是從自由倒退，手法和效果上，都會非常不同。」

「不過，仍希望看到更多的，是民主世界能如何對抗，公民社會能如何抵抗，實際上可怎做，甚至在民主國家現在也同樣面對censorship（審查）的威脅，他們又能從『強國』身上學到什麼？很值得研究的重要課題，因為這牆仍在急速擴張中。」

「那些不放棄香港的人，他們也不想放棄希望。當我們看到趨勢不好，眼前也許是沒有空隙，還是有許多人嘗試奮鬥，嘗試找到夾縫，找到改變的機會。」