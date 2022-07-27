美國眾議院議長佩洛西將訪台？中國強硬警告「不會坐視不管」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩洛西

近日媒體報道指美國眾議院議長佩洛西將訪問台灣，引發各界輿論關注。

中國當局數次警告美國，並稱「中國軍隊不會坐視不管」。而美國方面，數名政界人士支持佩洛西訪問。

訪台傳聞

英國《金融時報》上周引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

報道還指，佩洛西一行還將訪問印度尼西亞、日本、馬來西亞和新加坡，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留一段時間。

台灣外交部稱，未接獲訪問的有關信息。

英國《金融時報》還引述6名知情人士報道，與以往中國不滿美國行動或對台政策時作出的警告相比，北京此次發出的警告明顯更強烈。

報道引述一名人士表示，中國私下對美國表達了比以往更強烈的反對。其他幾位知情人士說，中國私下裏的言辭甚至更進一步，暗示可能會採取軍事回應。

報道稱，北京未有詳述其可能回應是什麼，但解放軍可能企圖阻止佩洛西專機降落台灣，或採取其他行動阻止其訪台，如出動戰機攔截載她的美國軍機。

美國彭博社分析指，中國可能做出以下幾點反應：更大規模的戰機入侵、讓戰機飛越台灣海峽中線、靠近台灣的導彈演習、軍機飛越台灣等。

為什麼佩洛西要訪問台灣？

在美國公眾和美國國會中，台灣擁有兩黨的強烈支持。

在25年的國會職業生涯中，佩洛西一直是中國直言不諱的批評者。她曾經譴責中國的人權紀錄，與親民主的中國異議人士會面，並且到訪天安門紀念中國1989年「天安門事件」中的受害者。

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佩洛西原本定於4月訪問台灣，但她因為新冠病毒檢測呈陽性而暫停了訪問。

她拒絶討論此次行程的詳情，但在上周表示「展現對台灣的支持對我們來說很重要」。

中方強硬回應

媒體披露佩洛西訪台消息後，中國官方數次做出強硬回應。

周二（7月26日）中國國防部新聞發言人譚克非表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。「如果美方一意孤行，中國軍隊絶不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

「作為美國政府『三號人物』，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。」譚克非說。

周一（25日），中國外交部發言人趙立堅稱：「我們正嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

中國國內輿論方面，官媒《環球時報》前總編胡錫進建議，一旦佩洛西訪台，解放軍戰機可選擇在適當距離上「伴飛」佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。

「一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。那樣的話，我們大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。」胡錫進稱。

美國有何反應？

上周，美國總統拜登在被問及佩洛西訪台時表示：「軍方認為現在這不是個好主意，但我不知道現狀如何。」

拜登周一還表示，期待本周與中國領導人習近平通話。

另外，美國也有數名政界人士支持佩洛西的訪問，稱中國不能干涉美國眾議院議長的行動。

美國前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）曾在1997年率團訪問台灣。他在推特上表示，佩洛西當然應該帶領一個由兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣，「共產黨統治的中國不能決定議長的旅行！」

美國前國務卿蓬佩奧在推特上對佩洛西稱，願意與佩洛西一起去台灣，「我被禁止入境中國，但在熱愛自由的台灣沒有，到時候見！」

美國共和黨籍眾議員布萊恩·菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick）也在推特向佩洛西喊話，希望她不要因中共霸凌感到畏縮。「若你取消行程，將在國際舞台上進一步表現出軟弱，正中中國下懷，美國必須勇敢面對中共。」

混亂的信號

BBC駐台北記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

如果你是一個幾乎沒有盟友的小島國，不被聯合國承認，並受到一個更大更強大的鄰國入侵的威脅，那麼美國第三號政治家的訪問應該是你歡迎的事情。對嗎?

這就是台灣政府不要美國眾議院議長佩洛西遠離台灣的原因。

台灣總統蔡英文長期以來一直呼籲與美國更高級別的互動。但是，對於為什麼佩洛西現在要來，以及她的旅行是否弊大於利，也有擔心。

去年美國總統拜登三次表示，如果中國入侵，美國將介入支持台灣，只是他的幕僚收回了他的言論，堅稱美國政策沒有改變。

當佩洛西前往台灣的消息被洩露時，拜登總統的回應不是給予支持，而是說：「國防部認為這不是一個好主意。」

在北京，這看起來像是弱點。在台北，看起來很混亂。美國政府對台灣的政策到底是什麼？

佩洛西現在82歲，預計將在秋季退休。她是出於明確的意圖來提供真正支持，或者這是一場政治表演？一切都不清楚。