新冠病毒溯源：華南海鮮市場還是武漢病毒研究所 最新研究有結論

維多利亞·希爾（Victoria Gill）

BBC 科學事務記者

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 科學家們表示，新冠病毒最初爆發與武漢華南海鮮市場出售鮮活動物有「很緊密關係」。

科學家們說，有「令人信服的證據」表明武漢的華南海鮮和野生動物市場是新冠病毒爆發的中心。

7月26日在《科學》雜誌網站上發表的兩項經過科學同行評議審核的研究重新審查了中國城市武漢最初爆發新冠疫情的信息。

另一項研究使用基因信息來追蹤疫情爆發的時間。

它表明在2019年11月或12月初有兩個變種被傳入人類。

研究人員說，這些證據共同描繪出的情景是，新冠病毒在2019年年底出現在華南市場銷售的活體哺乳動物中。他們說，在兩個獨立的「溢出事件」中，病毒被傳染給了在市場工作或購物的人，即人從動物身上感染了病毒。

相關研究人員之一、格拉斯哥大學的病毒學家大衛·羅伯遜教授（Prof David Robertson）告訴BBC，他希望這些研究能夠「糾正病毒來自實驗室的錯誤記錄」。

疫情爆發中心點

兩年來為更多了解新冠病毒所做的各方面的科學努力為這些研究人員提供了更為詳實的基礎。

這使他們能夠解決最早的病人數據中的一個關鍵難題：在武漢數百名因新冠病毒住院的人當中，只有約50人與市場有直接的、可追蹤的聯繫。

羅伯遜教授說：「這確實令人費解，大多數病例不能與市場聯繫起來。但是，根據我們現在對該病毒的了解之後，這與我們所預計的一致，因為許多人症狀輕微，所以他們會在社區中把病毒傳播給其他人，而嚴重的病例則很難找到彼此之間的聯繫。」

這項新冠病例定位研究發現，很大比例的早期病人與市場沒有已知的聯繫，他們既不在那裏工作也不在那裏購物，但最後發現他們的確都住在市場附近。

該研究第一署名作者、亞利桑那大學的生物學家邁克爾·沃羅貝教授（Prof Michael Worobey）說，這為該市場是病毒爆發中心的想法提供了依據：野生動物商販首先被感染，並在周圍的社區居民中引發了「連鎖感染」。

沃羅貝教授說：「在一個面積超過3000平方英里（約7770平方公里）的城市中，世界上最早的新冠病例感染者出現概率最高的地方集中在幾個城市街區組成的區域，而華南市場就在其中。」

這項研究還特別集中調查了市場本身的情況。科學家們從排水管和市場攤位上抽出液體樣本，將那些對病毒檢測呈陽性的樣本地點繪製了一張分佈圖。

羅伯遜教授解釋說：「大多數陽性樣本都集中在市場的西南側。而這正是我們報告出售狸等動物的地點。」

「因此，我們已經確認，我們現在知道易受（新冠病毒）影響的動物2019年底在那裏出售。」

實驗室洩漏說

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛新冠疫情特使談疫情之下的世衛信譽危機

在過去的兩年裏，尋找致命新冠病毒起源的工作從科學調查變成了一場有毒的政治爭論。

國際間針對誰應該為這場疫情負責爆發激烈爭論，特別是在美國和中國的政治人士之間尤其激烈。話題之一是實驗室病毒洩露理論，即該病毒可能是從武漢病毒學研究所洩露出來的。

但是，國王學院的斯圖爾特·尼爾教授（Prof Stuart Neil）說，這一假設「無法解釋這些數據」。

「根據我們所掌握的零星證據，我們現在可以確定，這是發生在這個市場上的一起病毒溢出事件。」

許多科學家認同，擁擠的活體動物市場為新疾病從動物身上「溢出」提供了一個理想的傳播熱點。在新冠開始前的一年半時間裏，有一項單獨的研究顯示，武漢華南海鮮市場上出售了近5萬隻動物，共38個不同的物種。

尼爾教授說，這種病毒流行很可能是中國當局曾被警告過的「不健康、殘酷和不衛生做法」的結果。