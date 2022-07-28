習近平與拜登通話：除了佩洛西訪問台灣，美中兩國元首隔空會談還將談什麼

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 受新冠病毒病（COVID-19）疫情與兩國關係緊張影響，拜登（左）就任美國總統以來沒曾有機會與習近平正式會晤。

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通話在即，觀察人士普遍預期，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，恐將佔據這次通話的多數篇幅。

這將是拜登就任總統以來，第五次與習近平直接通話，預計將在星期四（7月28日）舉行，具體時間仍然不詳。但美國白宮國家安全委員會發言人約翰‧柯比（John Kirby）表示，兩人將談及台灣緊張局勢、俄羅斯入侵烏克蘭和如何管控美中經濟競爭等多項議題。

柯比說：「這次對話早已安排好，兩位領袖的議程也早就排得緊湊。」

中國外交部發言人趙立堅星期三（27日）則說，對於此次通話，他「沒有可以提供的消息」。但他重申，若佩洛西訪台，中方「已經多次表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴正立場。如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。」

觀察人士擔心中方會對佩洛西訪台反應過敏。

美國史丹佛大學弗裏曼·史波格利國際問題研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University）研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）對BBC記者說：「我想此刻的美中關係裏沒有所謂好的時機。」

梅慧琳說：「無論是中方還是美方的軍事動作，緊張總是存在，機會窗口總是存在。我們總能找到任何一方會感到不快的事情。」

台灣海峽緊張升溫

佩洛西是否訪台仍無定論，但北京方面近日的評論引起觀察人士注意。

中國國防部發言人譚克非大校星期二（26日）稱：「中方要求美方以實際行動履行不支持『台獨』的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絶不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美國亞洲協會（Asia Society）會長、澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）對BBC說：「但願在兩位領導人對話之際，問題已經解決，否則這將無可避免的成為這次峰會的焦點。」

「要是美國國會議長的象徵性訪問毀了這次對話，那將是個不幸。」

陸克文認為佩洛西應推遲訪台：「此刻世界上滿布緊張局勢，大家疲於奔命，為何要不必要地多加一筆？」

美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，佩洛西現在訪台「不是好主意」，最少該等到今年稍後時間中共第20次全國代表大會（二十大）舉行過後。她擔心中國軍方阻撓佩洛西專機降落台灣的場面可能成真。

葛來儀接受BBC採訪時說：「我想拜登總統將試圖提升習近平對美國『一個中國』政策的信心，他會重申美國並不支持台灣獨立。」

「但最終習近平也許會繼續對這些承諾的可信性抱持觀望態度。我想他會覺得中國得展示點決心，挺住中國的紅線。」

美國在其「一個中國」政策下承諾不會與台北建立正式外交關係，但有法定責任協助台灣自衛。佩洛西可能訪台的消息傳出之後，白宮迅速表態，強調「一個中國」政策並未改變。

美國彼得森國際經濟研究所研究員馬永哲（Martin Chorzempa）對路透社分析說，中國經濟增長放慢，誇大台灣議題或有利於習近平在國內轉移視線，但「任何足以觸發美國制裁的強烈反應將對中國以至於世界經濟造成巨大破壞」。

柯比星期三說，佩洛西作為可能執行總統職權的美國政府第三號人物，她的任何外訪均屬美國國家安全課題，但只有議長本人能決定是否成行。

柯比評論說，中方的「好戰」言論對事情「毫無幫助」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 拜登5月份在日本用一個「會」字回答會否武力護台的提問，引起北京「強烈不滿」。

烏克蘭戰爭與糧食危機

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球糧食危機，穀物價格暴漲。俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國上周簽署了烏克蘭糧食外運協議，有望緩解局勢。

拜登與習近平談及烏克蘭戰爭的話，很可能會觸及糧食問題：美國希望中國能協助應對這場全球糧食危機，但同時指責中國囤糧。

美國國務院制裁協調辦公室主任詹姆斯·奧布萊恩（James O』Brien）22日對記者說：「我們希望看到它像個強國般行動起來，向世界各地的貧困人口提供更多穀物。」

「中國成了活躍的穀物買家，且正在囤積穀物……而世界上數以億計人群進入了糧食不安全的災難性階段。」

中國外交部發言人趙立堅本周曾說：「中方對有關協議達成表示歡迎。中方始終高度重視國際糧食安全問題，將糧食安全列為全球發展倡議八大重點合作領域之一，並於日前提出國際糧食安全合作倡議，為解決當前世界糧食問題貢獻中國方案。」

「中方支持聯合國在達成烏糧食安全運輸協議方面發揮積極作用。當前形勢下，國際社會應共同為解決世界糧食安全問題作出積極努力。」

而打從俄羅斯入侵烏克蘭的第一天起，烏克蘭安全問題就被世界各地觀察人士拿來與台灣安全問題並論。美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（Bill Burns）上周再次指出，中國將堅決使用武力收回台灣，但俄羅斯入侵烏克蘭的經驗與教訓正影響著北京計算何時與如何揮軍台灣。

中國國務委員兼外長王毅本月初曾重申中方在烏克蘭問題上的立場。王毅說：「面對複雜嚴峻挑戰，世界重視的是團結，而不是分裂，需要的是對話，而不是對抗。中方將繼續堅定站在歷史正確的一邊，站在勸和促談的一邊。」

「一些國家在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國的主權和『一個中國』原則，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這顯然是赤裸裸的雙重標凖。中方拒絶任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。」

南中國海主權爭議

線上習拜會來臨之際，美國國務院與國防部官員就中國近期在南海的軍事活動提出批評。

美國國務院副助理國務卿（助理國務卿幫辦）樸正炫（Jung H. Pak）星期二在華盛頓一場智庫研討會上說，中國解放軍以不安全方式，攔截在南海上空飛行的澳大利亞軍機的行動，有所增加。

她說，北京當局的「挑釁」行為「促進地區局勢不穩，破壞其他（南海主權）聲稱國經濟，妨害既有海事秩序，對所有依賴此關鍵航道，或在其上作業國家的權利和利益構成威脅」。

美國國防部印太事務助理部長伊萊·拉特納（Ely Ratner）在同一活動上說，2022年上半年，南海海域至少發生了「幾十起」涉及中國軍方的攔截事件。他稱：「北京正有系統地測試我們集體意志的底線。」

「要是中國人民解放軍繼續此等行為模式，此地區早晚會發生重大事故。」

星期一（25日）是中國與東南亞國家聯盟10國簽署《南海各方行為宣言》20週年。中國外長王毅當天稱，要「繼續將解決南海問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中」，又稱「南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的『角鬥場』。」

中美貿易爭端

對話舉行前夕，華盛頓官員正在討論應否撤銷部分在特朗普（Donald Trump）年代頒布的對華報復性關稅，以增加美中雙邊貿易，提振美國經濟。但白宮國家安全委員會發言人柯比表示，他不預期在兩國元首通話前能有任何決定。

但柯比星期二向記者們強調，拜登對關稅政策並不滿意。

「我們相信……前總統頒布的關稅措施設計得很糟糕。我們相信這增加了美國家庭與小企業，以至於農民的成本，但正如大家所見，這沒能真正對付中國有害的貿易操作。」

美國國會參議院星期三通過《2022年芯片與科學法案》（The CHIPS and Science Act of 2022），眾議院目前計劃於星期四表決此法案。這項立法將為美國半導體行業提供520億美元補助，並為投資建設芯片廠的企業提供240億美元稅務優惠。