Mirror演唱會：香港天團演出期間舞台組件墜落壓傷兩人 政府介入叫停餘下演出

45 分钟前

圖像加註文字， 事發一刻的視頻在網上廣泛流傳。

香港一場演唱會發生嚴重舞台事故，兩名舞蹈員被突然墜落的大型屏幕砸中送院救治，政府介入叫停餘下演出。

事發於星期四（7月28日）香港時間22:30左右（格林尼治標凖時間14:30），香港男子天團Mirror正在九龍紅磡香港體育館演唱，上萬名觀眾目睹事發經過。主辦方停止演出，並要求觀眾離開。

演唱會主辦單位MakerVille製作公司屬富商李澤楷名下電信商電訊盈科（PCCW）所有，分拆自Viu TV電視台。公司行政總裁魯庭暉星期五（29日）凌晨在醫院外向媒體鞠躬道歉，承諾認真處理事件。

中國香港特區行政長官李家超「對事故感到震驚」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱將調查事故，確保日後舞台活動能安全進行。

李家超發表聲明說：「我向傷者致以慰問，希望他們早日康復。」

「我已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。」

「事故頻發」

網上流傳的多條視頻顯示，由12名歌手組成的Mirror事發時正在演唱，舞台上方懸吊四面巨型電視屏幕，其中一面的吊索突然鬆脫，屏幕直墜舞台，一名舞蹈員被壓中。旁邊有人試圖扶住屏幕阻止屏幕進一步側翻，但不成功。

消防人員不久便到場施救，將兩人送往醫院。Mirror經紀人「花姐」黃慧君上台廣播勸喻觀眾離場，遭歌迷謾罵。

魯庭暉星期五凌晨在九龍伊利沙伯醫院探望兩名舞蹈員後向記者們表示，其中一人傷勢較重，在深切治療部（重症加護病房）留醫，意識清醒。他是香港知名舞蹈員「阿Mo」李啟言，據報與Mirror合作多時。

另一位舞蹈員「阿峰」拉傷肌肉和擦損，屬輕傷，目前屬留院觀察。

魯庭暉說：「我們對這次事件非常認真的在處理，我們承諾一定會徹底找出原因。」

MakerVille又在社交媒體上發文稱：「大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助。」

香港媒體報道稱，不計最新事故，自演唱會於7月24日總彩排、25日首場公演以來，已至少發生兩次歌手或舞蹈員受傷，又曾發生歌手差點從升降台失足墜地場面。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱「非常關注」這起舞台事故，又稱：「康樂及文化事務署（香港體育館主管部門）及勞工處7月27日曾經就近日發生的舞台事件，聯絡演唱會主辦機構，並要求主辦機構檢視情況及進行改善。」

同場視察的勞工及福利局局長孫玉菡表示，特區政府勞工處的職業安全調查人員已通宵搜證，若認定有人需要負責，將採取執法行動。

雖然主辦方已宣佈取消餘下演出，但孫玉菡稱，政府已發出「停工通知書」，主辦方須證明能安全拆除舞台裝置，才可開展清場工作。

據報道，警察重案組也在調查這起事故。

香港演藝人協會會長古天樂呼籲大眾為傷者祈福，又稱要關注今後的演出安全問題，避免重蹈覆轍。