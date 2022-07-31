長征五號B：中國火箭殘骸回落大氣層

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年7月24日，長征五號火箭在中國南部發射升空

美國與中國官員指，中國長征五號B運載火箭殘骸在印度洋和太平洋上空墜落。

中國國家航天局表示，長征五號火箭的大部分殘骸在墜入大氣層過程中已經燒蝕銷毀，並表示太平洋的蘇祿海為殘骸落入地球表面的位置。

較早前，航天專家曾表示，火箭墜落人口稠密地區的機會極低。

火箭的核心級不受控地回落大氣層，已經引出有關太空垃圾的責任問題。

美國太空司令部（The US Space Command）在一條推文（Twitter）中稱，長征五號「於7月30日北美山區夏令時（MDT）約10時45分（格林尼治標凖時間16時45分）在印度洋上空重回地球」。

該推文請讀者參考中國當局公布的更多細節。

另一方面，中國國家航天局公布的落入位置是東經119.0度，北緯9.1度周邊海域。這位於蘇祿海——北太平洋的巴拉望島東部。

中國近期發射火箭前往未完成建設的「天宮空間站」，這些火箭不具備受控回落大氣層的性能。

最近一次發射是在上周日（7月24日），長征五號火箭運載一個實驗艙前往「天宮空間站」。中國政府在周三表示，火箭回落地球對地面上的人造成的風險很低，因為它最大可能是落入海洋。

然而，火箭碎片墜落在人口稠密地區的可能性仍然存在，比如2020年5月造成科特迪瓦（象牙海岸）民居受損的事件。

在墜落前，中空的火箭體在圍繞地球的橢圓形軌道運行，逐漸被拉回到地球，而進入大氣層的過程將不受控。

設計物體在重回大氣層時如何解體正在成為衛星運營者的要務。其中一部分做法是使用熔點較低的物料，比如鋁。

至於火箭，這種方法可能會成本很高，因為傳統上用於承載燃料的物料，比如鈦金屬，都需要非常高的溫度才能燒盡。而這些物體的體積本身也是一個問題，特別是像長征五號這樣重量超過25噸的火箭。

圖像加註文字， 2021年5月發射前的長征五號火箭

兩次火箭的「核心級」的殘骸都被丟回地球，分別落在科特迪瓦和印度洋。此前在2018年，另一個型號的火箭落入太平洋。

在最新的一次發射中，火箭運載中國太空站三個模塊中的第二個上天。問天實驗艙長17.9米，是該型空間站中兩個大型在軌實驗艙段中的第一個。中國在2021年4月開始建設空間站，當時率先運載上天的是主要的載人模塊」天和「核心艙。