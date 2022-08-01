美國眾議院議長佩洛西出訪亞洲 未提及台灣行程

43 分钟前

圖像來源，EPA

美國眾議院議長佩洛西周日（7月31日）公布亞洲訪問行程，包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本，但並未提到台灣。此前，中國曾嚴厲警告佩洛西，若訪台會有嚴重後果。

未提及台灣

周日，佩洛西辦公室發表聲明稱，此次訪問將「聚焦於印度太平洋地區的共同安全、經濟伙伴關係和民主治理」。

佩洛西表示，在新加坡、馬來西亞、韓國和日本，代表團將舉行高級別會議，討論如何進一步推進共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟增長和貿易、新冠病毒疫情、氣候危機、人權和民主治理。

「在拜登總統的強有力領導下，美國堅定致力於在該地區進行明智的戰略性接觸，認為一個自由和繁榮的印太地區對我國和全球的繁榮至關重要。」佩洛西說。

陪同佩洛西女士的代表是眾議院的主要成員，包括格里高利·米克斯（Gregory Meeks）, 馬克·高野（Mark Takano）, 蘇珊·戴貝妮（Suzan DelBene）, 拉賈·克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）和安迪·金（Andy Kim）。

此前有媒體報道稱，佩洛西的亞洲行將包括台灣。

佩洛西原本定於4月訪問台灣，但她因為新冠病毒檢測呈陽性而暫停了訪問。

在25年的國會職業生涯中，佩洛西一直是中國直言不諱的批評者。她曾經譴責中國的人權紀錄，與親民主的中國異議人士會面，並且到訪天安門紀念中國1989年「天安門事件」中的受害者。

美國前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）曾在1997年率團訪問台灣。

中國《環球時報》前總編胡錫進在微博上評論：「她有可能想做一個姿態：台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義。」

胡錫進稱：「但她只要降落台灣，中方就不會接受。現在我們不能大意，必須繼續大聲警告她：不許去台灣，去了必有嚴重後果。」

中國人民解放軍陸軍第80集團軍官方微博7月29日也發佈微博稱「備戰！」。微博僅有兩個字，但截至周一，已吸引約194萬人次圍觀，5.5萬人轉發。該微博也引發一些網友猜測，如果佩洛西訪台，中國可能會有所動作。