佩洛西訪台觀察：兩岸情勢升溫 台灣人為何不緊張？

呂嘉鴻

BBC中文 發自台北

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」。

「佩洛西是誰？」這是上周末，在台北與朋友聚餐時，朋友們給我的意外回答。兩位住在台北多年的友人都在影視圈工作，也都是網路重度使用者，但她們對這位美國最有權勢的女政治家的來訪，毫無知悉。

8月2日（星期二），佩洛西（Nancy Pelosi 台灣稱裴洛西）抵台前幾小時，班機將落在台北松山機場，旁邊的籃球場有年輕市民打完球便離開，沒有人刻意駐足等候佩洛西來到。我也看見有歐洲媒體在路上，問了好幾位台北市民，一些年輕的民眾說從未聽聞過佩洛西的大名。

這些年輕民眾對於佩洛西率團訪台以及兩岸是否將打仗的反應平淡，似乎也反映出與國際輿論對於佩洛西來訪與多數台灣人，對於佩洛西來訪有著極大的差異。

事實上，此次佩洛西訪問團，刻意前來迎接或抗議的兩個政治組織：獨派的「台灣國」及支持台灣「一國兩制」的「統促黨」。兩個組織分屬台灣「統、獨」政治的兩個極端，組織較小，鮮為人知，在政壇影響力接近零。然而，「統促黨」的集結抗議，卻廣為若干國際媒體使用，配搭台灣社會對佩洛西參訪將帶來戰爭的恐懼評論，與一如往常熱鬧的台北街頭有蠻大的差異。

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 8月3日，美國眾議院議長佩洛西在台北市景美人權文化公園訪問期間，一名抗議者展示"反對佩洛西訪問以避兩岸戰禍"的標語牌。

許多海外台灣人，讀了許多文章昨晚紛紛捎來信息，問台灣是否會成為下一個烏克蘭。但實情是，台灣民眾在昨晚同樣出門聚餐，購物或在家開飯追劇，恐慌的情緒並未如一些媒體報導般蔓延。

一些在國外長大工作的台灣友人，也在私人群組中抱怨台灣人關心的新聞都是芝麻小事，對於外媒聚焦緊張的台海情勢，並未有太多關注。

不過，也許真實的焦慮情緒是顯示在市場上。

曾在去年破成交量新高的台灣股市，昨天股市下跌，許多投資人及企業，擔心股市繼續在打仗的陰影下繼續下滑。還有，中國的經濟制裁是否會繼續加碼。

有趣的是，佩洛西在今天在台灣立法院，特別提到美國眾議院表決通過不久的晶片法案（CHIPS Act）。她稱，該法案給予美國與台灣半導體繼續合作的空間。也有台媒說，佩洛西周三早上，已經與台積電高層視訊會議。

擔驚受怕的人還有另一位在台北避難的烏克蘭女士唐雅（Tanya）。她在台灣知名網路頻道「不要鬧」說，她現在真的是十分害怕北京對台開戰，因為俄羅斯入侵家鄉，離家萬里的她，還得在亞洲面對另一場戰爭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 8月3日，美國眾議院議長佩洛西離開台北立法會時揮手致意。

無論如何，此次佩洛西率團訪台，台灣民眾的「佛系」平淡回應令許多媒體不解。台灣文化評論者顏擇雅說，佩洛西的台灣行「台灣一般人並沒很關注，我認為這是健康的」。她說，台美關係一定會持續加溫，台海也會繼續緊張，但「台灣這邊已習慣了」。

而且，佩洛西一離開，中國解放軍已經宣佈開啟連續三天的「繞台」軍事演練，並加碼禁止許多台灣農產品進口，作為懲罰，許多民眾的生計受到打擊也是事實。未來，美中台三角的下一場角力會怎樣呈現，估計還是國際焦點。

「阿共仔（閩南語，指中共）跟美國，兩人都要做大（當大哥），那怎麼辦？」「我們一定要走出去」。8月3日（星期三）早晨，在台北的一家超商中，我與凖備去運動的兩位老婦對話令人莞爾一笑，聽似輕鬆，卻有著深意。