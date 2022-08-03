美國眾議院議長佩洛西訪台後中國的輿論場

41 分钟前

圖像來源，Getty Images

在中國的警告聲中，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（8月2日）晚抵達台北開始訪問。

佩洛西順利抵達台北後，中國官方媒體陸續發出評論稱美國將付出代價。而在中國社交媒體上，許多網友對中國未能實施任何軍事行動表示遺憾和失望。

中國官媒稱「竄訪」

中國官方媒體《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社紛紛發出評論，稱佩洛西的訪問為「竄訪」，並稱美國將付出代價。

《人民日報》發出評論稱，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。美方變本加厲搞「以台制華」，將台海局勢推向進一步緊張，必將付出沉重代價。

評論還批評台灣民進黨當局置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子。「『台獨』分裂行徑是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。」

小報《環球時報》社評則強調，對於佩洛西訪台，中國採取任何反制措施都是正當和必要的。

《環球時報》稱，反制一定要讓佩洛西製造出的巨大風險反噬到她自己身上，中方的反制不會是一次性的，而將是長期、堅決、穩步推進的組合行動。

中新社則指出，佩洛西訪台，難擋中國統一大勢。「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的；兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

社交媒體反應激烈

近日中國社交媒體上，佩洛西訪台的關注度一直很高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多中國網友關注佩洛西訪台

微博熱搜榜上，周三熱點話題大部分都與台灣問題有關，包括「俄外交部聲明稱台灣問題純屬中國內政」、「對台灣地區暫停天然砂出口」等。

由於此前中國當局對佩洛西訪台傳聞的回應一直非常強硬，稱「中國軍隊不會坐視不管」，不少人猜測中國或許會採用軍事手段來回應。但佩洛西專機順利在台灣降落，許多網友表示失望，認為中國當局從來只會嘴上譴責，沒有實際行動。

微博網民「桃源5910」說：「我也認為不可能打，也不應該打她的座機。但我認為這個事情最讓人感到羞辱的是我們的運作了這麼久，各種軍事手段都據說在調動，然後我們又放出了很多硬話。在全球矚目下，眼睜睜的看著飛機著陸，哪怕你兩個軍機執行一下壓迫性伴飛都好啊！」

「其實大多數人都不指望昨天會真的打，但是話都說出去好幾天了總得有點動作吧，人家的飛機降落了，我們就不能組織一個機隊穿越一次台島那？總得宣誓一下主權吧。」微博網民「苔蘚不太綠」也表示失望。

但也有一些網友理解政府的做法。

微博網民「擅長拉黑十級小能手」說：「支持祖國的一切決定。打仗不是咱們發發微博那麼簡單的事情，要考慮到方方面面。前期的抗議譴責，也是一再表明我們在台灣問題上的明確立場。在我們看不到的地方，有很多人做過/正在做很多努力。希望大家理性看待。」

「有些人為什麼要對祖國失望？為什麼要站在道德制高點上嘲笑自己的國家？真的覺得一場戰爭目前對我們會有好處嗎？真的以為在台灣打仗遠方的我們不會受到影響嗎？牽一發而動全身，沒人會躲得過。" 微博網民」趙有貓fiya「說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西抵台灣受民眾圍觀，中國警告或致「災難性後果」

中國《環球時報》前總編胡錫進早前稱，一旦佩洛西訪台，解放軍戰機可選擇在適當距離上」伴飛「佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。他還表示，如果美軍戰機護送佩洛西訪台，就是侵略，解放軍有權強制驅離佩洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作。如果驅離無效，就可以擊落它們。這番言論引發輿論爭議。

不過，佩洛西專機順利在台灣降落，胡錫進所述情況並未發生，微博上不少網友指責胡錫進。

胡錫進回應說，他很遺憾沒能看到」伴飛「，但他認為，中國也在做很重要的反制。