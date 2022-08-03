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台海局勢：台灣人如何為空襲做凖備
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台海局勢：台灣人如何為空襲做凖備
37 分钟前
台灣不久前剛剛完成了一年一度的全島防空演習。演習是在台海局勢日益緊張的背景下進行的。
在演習中，當防空警報響起後，參演人員被引導到地下室、停車場和地下車站等避難處所進行避難。
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