佩洛西訪台：中國大陸和台灣的民眾有何看法？

佩洛西訪台：中國大陸和台灣的民眾有何看法？

美國眾議院議長佩洛西於當地時間周二（8月2日）晚間抵達台北。8月3日上午10點30分，佩洛西拜會台灣總統蔡英文。 佩洛西訪台，中國大陸和台灣民眾對此有何看法？