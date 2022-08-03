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佩洛西訪台：中國大陸和台灣的民眾有何看法？
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佩洛西訪台：中國大陸和台灣的民眾有何看法？
10 分钟前
美國眾議院議長佩洛西於當地時間周二（8月2日）晚間抵達台北。8月3日上午10點30分，佩洛西拜會台灣總統蔡英文。 佩洛西訪台，中國大陸和台灣民眾對此有何看法？
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