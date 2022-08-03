佩洛西訪台：不顧中國激烈反對 佩洛西訪台宣誓美台團結

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 佩洛西凖備登機離開台灣結束訪問

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）星期三（8月3日）結束台灣訪問，她在訪問期間宣誓美國和台灣之間的團結，並讚揚台灣的民主自由價值，但她的訪問卻引發中國強烈的反對及抗議。

台北時間星期二（8月2日）深夜10:44，佩洛西和訪問團成員搭乘的C-40空軍行政專機抵達台北松山機場，台灣外交部長吳釗燮、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Springer Oudkirk）到場接機。

這是25年來訪問台灣的最高級美國政治人物。

此前中國曾多次警告美國，佩洛西的訪問會帶來嚴重後果。在佩洛西抵達台北後，中國外交部深夜召見美國駐北京大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns），就美國國會眾議長佩洛西對台灣的訪問「向美方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

北京宣佈環繞台灣實彈演練

中國國防部也在深夜宣佈，將從星期四（8月4日）起一連四天在台灣周邊海域舉行實彈射擊演練。據北京發佈的演練範圍地圖，中國解放軍此次行動將包圍台灣。

中國官方新華社稱：「此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」

台灣政府對中國計劃在台灣周圍海域進行實彈軍演表示強烈遣責。台灣軍方表示，這樣的軍演「形同海空封鎖台灣，嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定。」

台灣軍方還說，大陸軍方這次演練，「凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態」。

在1995年和1996年的台海「導彈危機」期間，北京也曾在台灣海峽和台灣周圍試射導彈、實彈演習。

「堅若磐石的支持」和「值得信賴的伙伴」

佩洛西抵達台灣隔天（3日）一早就前往台灣立法院拜訪，但台灣立法院院長游錫堃因新冠病毒檢測陽性無法出席，由副院長蔡其昌代為接待。

佩洛西表示，美國國會對台灣的支持是非常強烈而且是跨黨派的，並且希望在安全、外交和經濟上加強合作，她還讚揚台灣社會的民主自由和防疫表現。

台灣總統蔡英文與佩洛西會面，讚揚佩洛西是「台灣最堅定友人」，她這次訪問台灣「展現美國國會對台灣堅若磐石的支持」。

蔡英文向佩洛西頒發「特種大綬卿雲勳章」，表揚她致力提升台美關係的卓越成就。

佩洛西表示，這次訪問團來到台灣，就是要向外界清楚表達，「我們絶不會背棄對台灣的承諾」，台灣是美國可靠且值得信賴的伙伴，台灣面臨許多嚴峻挑戰，這次來訪就是要彰顯美台之間的團結。

在接受蔡英文午宴接待之後，佩洛西一行人下午到訪「國家人權博物館」，參觀台灣過去戒嚴時期政治犯被關押、起訴、審判的場所，了解台灣民主發展和政治轉型的歷程，並與曾經遭到中國關押或迫害的中港台民運人士會面。

北京：反制「該有的都會有」

台北時間星期三下午5:30，佩洛西一行在台北松山機場登上美國專機，傍晚6:01起飛離開，對台灣為時19個小時的訪問到此結束。

但是，佩洛西此行對已經面臨諸多挑戰的美中關係會帶來怎樣的影響還有待觀察。

佩洛西從宣佈計劃訪台到最後整個行程，都伴隨著來自北京言辭愈發激烈的警告。

周三，中國外交部發言人華春瑩在北京舉行的例行新聞發佈會上說，佩洛西的訪問將導致美台受到更多懲罰。

華春瑩沒有給出北京可能採取的更多措施，但根據中國官方媒體報道，她說，「我可以告訴你的是，該有的都會有，反制會是「那些美方和『台獨』分裂勢力會逐漸、持續地感受得到。」

美方則曾警告中國，不應把佩洛西訪台變成「衝突」、或是以此為借口在台灣海峽增加侵略性的軍事活動。