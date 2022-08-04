佩洛西訪台：中國環繞台灣展開實彈軍事演習

2022年8月4日早上7点22分 最近更新： 5 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國的台海軍演於周四中午開始

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）訪問台灣後一天，中國人民解放軍在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習。

中國官方聲稱的「重要軍事演訓行動」於當地時間周四（8月4日）中午12時（格林尼治標凖時間4時）開始，範圍部分處於台灣島周邊12海里之內。

至下午1時，中國官方消息稱，解放軍東部戰區在「台灣海峽實施遠程火力實彈射擊訓練」，對特定區域進行「精確打擊」，並「取得預期效果」。

這中國大陸在台灣海域前所未有的行動，亦是至今針對這個被北京視為中國分割省份的島嶼規模最大的一次軍演。台灣方面指，中國大陸是試圖改變台海兩岸現狀。

台灣執政的民進黨在周四透過發言人表示，中國大陸此次軍演造成區域緊張，且無正當性。

此舉被視為中國大陸對佩洛西爭議性訪台的回應——美國眾議院議長在北京反覆警告以及白宮聲稱不支持之下，於當地時間周二晚間抵達台北，逗留19個小時並先後會見台灣立法院副院長蔡其昌和總統蔡英文。

除軍演外，北京還在佩洛西抵台後宣佈一系列中止對台貿易的措施，並在大陸境內以從事「台獨」分裂活動為由拘捕一名男子。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 佩洛西訪問台灣後，中國在台海進行大規模軍事演習（圖為演習舉行前，中國軍用直升機飛過平潭島，這是中國大陸離台灣最近的地點之一）

首日軍演備受關注

周四中午，中國官方媒體統一發佈消息，解放軍的「重要軍事演訓行動」於8月4日12時至7日12時進行，警告「有關船隻和飛行器不要進入有關海域和空域」。

軍演劃定的禁區在台灣島的東部、北部和南部分別進入了台灣當局聲稱的12海里範圍內。

台灣軍方在周四下午表示，解放軍下午1時56分起向台灣東北部和西南部海域發射多枚東風系列導彈。

解放軍東部戰區則表示，其火箭軍部隊以常規導彈突擊台灣東部外海預定區域，「全部精凖命中目標」，並於下午宣佈實彈發射訓練任務「圓滿完成」，解除相關海空域管控。

中國國防大學教授孟祥青在中國官方電視台上介紹此次軍演的模擬戰略，表示這是前所未有最接近台灣島的演訓區域，對台灣形成「包圍之勢」，為「有利於我們統一的戰略格局」創造條件。

台灣在周三開始已經要求船隻改變航道，並正在與日本及菲律賓商討替代性的航空航道。桃園機場有數十個航班取消。

台北的國防部在較早前的周三稱，解放軍此次軍演範圍「形同海空封鎖台灣」。

在佩洛西於周二抵達台灣當晚，已有消息指解放軍飛機曾飛越「台灣海峽中線」——這一直是中國大陸與台灣之間的非正式邊界，儘管北京方面從未承認。

周四早上，台灣當局聲稱在周三午夜有一架中國大陸無人機飛過金門島上空，台灣軍方發射信號彈驅離。

與此同時，台灣政府還表示，多個政府部門網站受到黑客攻擊。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，中國大陸的軍演是不負責任，警告這可能令事態失控。

各方反應

中國大陸針對台灣的最大規模軍演備受各方關注，台灣民進黨透過發言人指責中國大陸的「威嚇行動」不受國際認可，在國際繁忙航路上軍演，是「毫無國際責任感的單邊行徑」。

台灣媒體引述民進黨發言人謝佩芬表示，佩洛西訪台是一次在民主國家之間「受到高度關注與肯定」的事，而中國大陸以訪問行程為「借口」進行軍演「毫無正當性」。

「中共的以軍演做為回應的諸多激烈反應，不只讓人遺憾，更與民主潮流相背離，」台媒引述謝佩芬。

她還表示「中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定」。

在台灣傾向於兩岸統一路線的反對黨國民黨的主席朱立倫則呼籲各方節制，同時重申國民黨「堅決反對」任何破壞區域和平和破壞民主自由的行為。

他呼籲「用對話取代對抗」，同時批評民進黨利用意識形態和兩岸緊張情勢獲取政治利益和掩蓋「施政不力」。

日本已對中國此次軍演表示關注，指軍演範圍觸及到了日本的專屬經濟區——這些區域的邊界在日本與鄰國之間存有爭議，北京聲稱對區域內部分島嶼擁有主權。

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，北京並不接受「所謂的」日本專屬經濟區。

東南亞國家外長則警告，指台灣的緊張情勢可能引發地區公開衝突。

東南亞國家聯盟（ASEAN）發表聲明，呼籲最大限度的克制，敦促不要作出挑釁行為，同時指最近的事態進展可能導致大國之間的誤判、嚴重對抗和無法預計的後果。

作為眾議院議長，佩洛西是25年來訪台的最高級別美國官員，而此前中國一直警告佩洛西不要訪台。

中國外交部長王毅指責洛佩西訪台是「徹頭徹尾的鬧劇」，強調「犯我中華者必將受到懲處」。

分析：前所未有的軍演

——BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）發自台灣

在環島劃定六大禁區，從周四起進行持續四天軍演是一首令人不安的宣言。北京在1996年做過同樣的事，那是上一次的所謂「台海危機」。但是當時的禁區全部在台灣領海之外。

這一次，六個禁區當中有三個進入了台灣的12英里範圍。這是前所未有的。台灣的國防部已經聲稱此舉違反了聯合國公約，並指它形同海空封鎖台灣。

如果中國將船艦和飛機開入這些區域，這將形同於入侵台灣的版圖。這使得風險大為增加，

美國海軍正在密切監察著這一切，而美軍里根號航母戰鬥群已經開至菲律賓海附近。

佩洛西在她的亞洲訪問行程中加入台灣之行。她離台後發表聲明指，中國不能阻止世界領導人或任何人訪台和向台灣繁榮的民主制度致敬，同時重申美國將繼續致力於合作。

之後，佩洛西前往韓國，並與韓國國會議長金振杓會面，預計將會討論地區安全、經濟合作及氣候變化問題等。