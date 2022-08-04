佩洛西訪台：中國大陸暴怒之際 台灣人享受著「佩洛西旋風」

傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

BBC記者 台灣報道

1 小时前

圖像來源，TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE / Reuters 圖像加註文字， 佩洛西來訪受到台灣歡迎，但就讓中國大陸暴跳如雷。

對於台灣來說，南希·佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）此行既是表達支持，也是正當性之爭。

無論是軍事還是其他，台灣都需要美國的支持。但它同時渴望得到承認。它渴望獲認定自己並非什麼北京眼中的「叛逆省份」，而是一個自豪的國家，有自己的民主政府，和維持現狀的決心。

這說明了為何美國國會眾議院議長來訪意義如此重大。台灣仰仗於美國，而非中國。光從台灣諸多電視新聞頻道報道佩洛西抵達時有多興高采烈，你就能看到。

從衣履顏色到高跟鞋的高度——據說對於一位82歲老人來說非常高——他們把所有東西都研究了一遍，還說她「看起來就像1961年跟約翰·肯尼迪總統（John F. Kennedy；約翰·甘迺迪）合照的奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）一樣」。

在這個島嶼的首府台北，一場佩洛西旋風正席捲全城。

群眾星期三（8月3日）一早就來到立法院外聚集，希望一睹佩洛西的風采。對於中國可能報復，他們都顯得漠不關心。

一位在銀行工作的女士說：「我們都習慣了中國的恫嚇。長遠而言，這次訪問對美台關係發展有利。」

一位70歲老人說：「中國就是在吹牛。短期內它也許會報復，但要是北京反應過敏，美國會懲罰它。」

一位50歲的家庭主婦對我們說：「中國不該這樣欺負台灣。這訪問很正常……要是中國繼續這樣子，只會讓更多國家疏遠它。」

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但對中國來說，這次訪問絶不正常。北京把這看成是令人髮指的違反外交常規行為。

當吉米·卡特總統（Jimmy Carter）1979年承認中華人民共和國之際，華盛頓同意放棄承認在台北的「另一個」中國政府。

對於北京來說，事情該到此結束。但美國從未完全放棄台灣，且隨著這島嶼從軍事獨裁統治蛻變成生機勃勃的民主政體，那種在中國威脅面前，美國該保護這「勇敢的小民主政體」的意識日漸高漲。

北京不會甘於只透過言語來發洩對佩洛西訪問台灣的不滿。這現在越來越明顯。

中國宣佈自星期四（4日）起，一連四天環繞台灣本島畫出六大塊禁區，是個不祥徵兆。北京在1996年也幹過同樣事情，那次有所謂「台海危機」支撐。但當時的封閉海域都在台灣領海之外。

這一次，六個禁區中，三個侵入了台灣12海里線範圍，這是前所未見的。台灣國防部質疑此舉違反聯合國多份公約，並稱這等同於對台灣實施海空封鎖。

要是中國把船艦和飛機開進這些區域，將等同於侵入台灣領海。這讓事態升溫了許多，台灣或會覺得不得不保衛自己領海。

美國海軍在密切關注這一切。里根號（USS Ronald Reagan）航空母艦戰鬥群正在附近的菲律賓海航行。