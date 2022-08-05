佩洛西訪台：美國白宮批評中國環台灣軍演「不負責任」 日本不滿導彈落入專屬經濟區

46 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 台灣國防部稱，中國大陸軍方在首天演練發射了11枚東風導彈。

美國白宮國家安全委員會發言人約翰‧柯比（John Kirby）批評中國軍方環繞台灣舉行實彈射擊演練「非常具侵略性」，「不負責任」。

柯比稱，中方是利用眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）訪問台灣為借口，升級其挑釁行動。佩洛西星期五（8月5日）在東京重申，此次亞洲之旅無意改變地區現狀，但美國不會允許中國孤立台灣。

台灣行政院院長蘇貞昌形容中國大陸軍演是「惡鄰在旁邊耀武揚威」，並稱「台灣不會在壓力下屈服」。

台灣總統蔡英文星期四晚透過社交媒體發表錄影講話，呼籲國際社會支持台灣，共同遏止中國大陸「片面、不理性的軍事行動」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在臨近台灣的福建平潭島，不斷有軍用直升機飛過，空中還可以看到有火箭彈向台灣海峽發射。

圖像來源，Kyodo / Reuters 圖像加註文字， 岸田文雄（右）與佩洛西（左）在東京舉行早餐會晤。

由美國、英國、日本、法國、德國、意大利和加拿大組成的七國集團（G7）連同歐盟發表外長聲明，關切中國的「脅迫行動」。中國國務委員兼外長王毅指責該聲明「顛倒黑白、混淆是非」。

正在在柬埔寨金邊出席東南亞國家聯盟（ASEAN）系列會議的王毅星期四晚說：「我們不能讓叢林法則重新來主導我們的國與國的關係。我相信，這個所謂的』聲明』只是廢紙一張，絶對不會得到國際社會的支持和響應。」

據路透社報道，王毅星期四晚突然離開東盟會議官方晚宴，未知是否對東盟與G7發表聲明批評中國軍演表達不滿。此外，王毅也拒絶與出席同一會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，又在最後關頭取消會晤日本外務大臣林芳正。

東盟的聲明呼籲各方保持最大限度的克制，敦促不要作出挑釁行為，同時指最近的事態進展可能導致大國之間的誤判、嚴重對抗和無法預計的後果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 王毅（中）抵達東盟系列會議晚宴會場後不久離開，並未參與宴會。