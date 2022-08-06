台海危機：中美關係新低點？北京宣佈停止氣候變化等多項合作

55 分钟前

圖像來源，PLA Eastern Theatre Command / Reuters 圖像加註文字， 北京圍繞台灣舉行軍事演練引起國際關注，中國外長王毅稱「中方理所當然要做出堅決回應」。

中國針對美國國會眾議員議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）率領代表團訪問台灣公布進一步報復措施，宣佈停止與美國在幾個關鍵領域的合作，包括氣候變化、軍事交流和打擊國際犯罪。

正在菲律賓訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評北京此舉不負責任，「懲罰全世界」，並稱華盛頓「決意負責任地行事」，避免造成危機，又將保持一切溝通渠道開放，避免造成錯誤算計。

台灣重申兩岸互不隸屬，中國從未統治台灣，「中國政府才是改變台海現狀、破壞台海和平的根源」。

「中國政府卻顛倒是非，妄稱裴洛西議長訪台『侵犯中國主權、破壞台海和平穩定』，以『妳不能跟他好』的極幼稚的說法，作為發動危險軍事演訓的借口，這些作為和主張，嚴重悖離文明社會的文明法則，造成區域情勢緊張升高，已引發國際社會高度關切。」

「中國單方面製造危機，就是嚴重挑釁、製造危機的一方，是再清楚簡單不過的事實。」

中斷交流

中國外交部周五（5日）宣佈，美國和中國國防官員之間的交流將被取消，而在遣返非法移民、氣候變化和調查國際犯罪方面的合作將被暫停。

近年來，這兩個大國在應對氣候變化上保持著友好的外交關係。在去年的格拉斯哥氣候峰會上，中國表示要與美國「緊急」合作以減少溫室氣體排放。

中美兩國還在打擊芬太尼等非法毒品貿易的努力中找到了罕見的共同點。

佩洛西是25年來訪問台灣的最高級別的美國政治家。中國外交部指責她進行了「惡劣的挑釁行徑」。

中國外交部發言人華春瑩周五在推特上發佈消息，批評美國的外交政策，將其與警察殺害弗洛伊德相提並論，這位手無寸鐵的美國黑人在2020年的死亡引發了全球反種族主義的抗議活動。

她寫道：「我們不能允許美國把自己當作『世界警察』，把其他國家當作它可以隨意欺負和扼殺的喬治·弗洛伊德。」

在柬埔寨金邊出席東南亞國家聯盟（ASEAN）系列會議的外長王毅周五也說：「我們將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏阻美國『以台制華』的圖謀，堅決粉碎台灣當局"倚美謀獨"的幻想。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2021年11月聯合國第26屆氣候變化大會將近尾聲之際，中美兩國曾宣佈同意在未來十年加強氣候合作，出乎外界預料。

美國國務卿布林肯周五在馬尼拉回應說：「暫停氣候合作並非懲罰美國，這懲罰的是全世界，尤其是發展中國家。」

「我們不應把全球關注議題劫持成人質。」

布林肯還針對解放軍實彈演練說：「這種極端的、不相稱的和升級的軍事反應是沒有理由的。」

同日在華盛頓的新聞發佈會上，白宮新聞秘書卡琳·讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，佩洛西「完全有權」去台灣，並說中國的新舉措是 「根本不負責任的」。

她說，「我們將繼續努力與北京保持開放的溝通渠道，同時捍衛我們的利益和價值觀。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中外對話組織創始人伊莎貝爾·希爾頓（Isabel Hilton）談中西對立中氣候合作可能性

分析：中美關係的新低點

BBC駐華盛頓記者；前駐北京記者沙磊（John Sudworth）

圖像來源，Reuters

沒有什麼其他事件能更清楚地表明國際政治格局正在發生的變化，有多麼大的、多麼快。北京的聲明標誌著我們這個時代的決定性戰略關係的一個新低點。

就在幾年前，人們的共識是，一個成熟的超級大國應該與一個新興大國建立強有力的貿易和投資關係，意識形態上的分歧將隨之消失。

然而，中國雖然已經成為世界工廠，深深地融入了全球供應鏈，但它在國內卻變得愈加專制，在國外則愈加堅定自信。

例如，1997年時任美國眾議院議長紐特·金里奇（Newt Gingrich）的台灣之行，幾乎沒有遭到反對。

而佩洛西的訪問則遭到了導彈的問候——直接飛過一個民主政權和2400萬人民的頭頂——順便說一句，中國越是專制，台灣對與中國統一願景就越沒胃口。

而現在，任何擔心中國的易製毒化學品的美國公民也將感受到這些地緣政治巨變的影響。中國的易製毒化學品被賣到墨西哥，然後變成芬太尼（fentanyl），致使成千上萬的美國人死亡。

中國聲明暫停了緝毒合作。

中國關於氣候變化的「人類共同的未來」的呼籲同樣被擱置，現在這似乎必須以中國對台灣的主權得到承認為前提條件。

佩洛西可能給了中國一個借口。但這是一個早已開始的轉變。價值觀之爭再次走到舞台中心，而且對現有全球秩序的深刻挑戰只增不減。

BBC中文更多有關佩洛西訪台的報道

雖然美國沒有正式承認台灣，但與其保持著強有力的聯繫，其中包括對台出售自衛武器。

佩洛西周五在日本進行本次亞洲之行的最後一站訪問，她表示，中國「不會通過阻止我們去那裏旅行而孤立台灣」。

台灣外交部長吳釗燮在接受BBC專訪時為佩洛西訪台辯護，他說這次訪問將「提升台灣的形象......讓國際社會了解台灣是一個民主國家」。

他還譴責了中國為回應佩洛西訪問而於周四（3日）在該島周圍開始的大規模軍事演習。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣外交部長在BBC專訪中譴責中國大陸一連三天圍繞台灣本島舉行實彈演練。（英語視頻）

北京目前正在該島周圍的空中和海上舉行軍事演習，預計這些演習將持續到周日（7日）。

100多架戰機和10艘軍艦參加了實彈演習，其中不少顯然已跨越台灣海峽中線——中國大陸和台灣之間的非正式緩衝區。

據中國官方媒體報道，至少有一枚彈道導彈直接飛過台灣島。

日本防衛省錄得中國在首天演練所發射的飛彈中，至少一枚飛越台灣本島上空。台灣國防部稱，導彈主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，因此並未擊落陸方導彈，也未向台灣島內發佈防空警報。

台灣外交部譴責陸方演習是「高度挑釁行為」。

白宮召見了中國駐華盛頓大使，譴責中國的升級行為是「不負責任的」。

在一份聲明中，白宮國家安全委員會戰略通信協調員柯比（John Kirby）說，白宮已明確表示，美國「對北京選擇的行動做好凖備。我們不會尋求也不希望出現危機」。

台海兩岸基本情況