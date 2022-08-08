三亞疫情：中國旅遊熱點突然封城，8萬遊客滯留海島之後

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新冠疫情發酵兩年多，不少國家已經恢復正常生活，但中國仍然維持嚴格的清零政策。近日，中國海南爆發新冠疫情，旅遊城市三亞自周六（8月6日）凌晨開始實施全域靜態管理。

全域靜態管理

根據三亞官方通報，自2022年8月6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

周日（8月7日），三亞新增186例確診病例、227例無症狀感染者。8月1日0時至8月7日24時，該市累計發現確診病例801例、無症狀感染者409例。

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海南省要求，目前在三亞，或7月23日以來有三亞旅行史的人員暫不離島，按地區疫情防控要求進行核酸檢測，後續安排視三亞疫情防控情況確定；海南本地居民非必要不離島。

海南三亞新冠疫情防控工作指揮部在周六發佈會表示，為滯留酒店的旅客提供半價優惠續住服務，遊客完成7天風險排查（5次核酸檢測為陰性）後，經評估後才可以離島。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 突如其來的新冠疫情管控措施讓不少旅客猝不及防，有8萬多名旅客滯留。

海南是中國旅遊大省，三亞更是著名的旅遊城市之一。突如其來的封城讓不少旅客猝不及防，官方數據稱有8萬多名外地旅客滯留。

中國是全球唯一一個仍然堅持「清零」政策的主要經濟體。根據約翰霍普金斯大學的數據，自新冠疫情以來，該國的死亡人數不到1.5萬人。與此同時，大規模檢測和地方封鎖等嚴格的規定對經濟的影響讓普通市民叫苦不迭。

旅客抱怨

路透社報道，中國商人楊靜（音譯）和她的丈夫、孩子自掏腰包住在一家四星級酒店。這家人每天都吃杯裝泡麵，避免在食物上花更多錢。

「這是我一生中最糟糕的一個假期，」家住中國江西省的楊女士周日告訴路透社，她今年40多歲。

中央電視台引述鐵路部門稱，上周六，離開三亞的火車票已暫停銷售。數據提供商飛常凖（Variflight）的數據顯示，當天超過80%往返三亞的航班已被取消。

為應對新冠疫情，中國停止發放旅遊簽證，並實施嚴格的隔離規定，在過去兩年半的時間裏，海南一直不對海外遊客開放。

雖然政府稱可以半價續住酒店。但周日，數十名遊客在微信群抱怨說，他們的酒店沒有實施這樣的規定，他們仍然必須支付和原價類似的價格。兩名被困遊客告訴路透社，他們就是這樣的情況。

「我們現在正在想辦法投訴和維護我們的權利，但到目前為止，還沒有任何官方機構聯繫我們，或對我們表示任何興趣，」一名來自中國東部江蘇省的周女士說。

一名居住在中國、目前在三亞度蜜月的外國遊客表示，滯留遊客面臨的其他問題包括：食品外賣價格、酒店用餐價格，以及離開海南的機票價格大幅上漲。這位不願透露姓名的男士說，自己所在酒店的食物供應也快不足了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這次突然的封鎖可能會讓一些中國遊客永遠不再來這裏度假。

「我們只是希望這裏不要變成另一個上海，」這名遊客說，他指的是，上海最近實施了為期兩個月的嚴格封鎖措施。

中國國內遊客在疫情期間撐起了海南的旅遊業，但這次突然的封鎖讓一些遊客感到憤怒，甚至可能今後永遠不會再到這裏度假。

「總而言之，我們再也不會來了！」周女士說。她和其他六名家庭成員原本正在這裏度假。

當局表示，被困遊客可以從本周六開始離島，前提是他們進行了5次新冠病毒檢測，並全部呈陰性。但楊女士說，等待檢測結果的時間太長了，導致她一天要做多次檢測。