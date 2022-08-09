中國三亞封城：從上海逃往三亞 卻面臨新的限制

朱雪瑩

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 三亞被譽為"中國的夏威夷"，是一個熱門的旅遊目的地

凱爾·牛頓（Kyle Newton）在上海忍受了兩個月的嚴格封鎖措施後，希望能在被稱為「中國的夏威夷」的海南島三亞度假勝地休息一下。

他的海南之行原定不到一周，這是這位老師抵達中國後的第一個假期，抵達後正值疫情爆發。這座島嶼位於中國南海，離中國南部海岸不遠。

但周六，在三亞確認了263宗陽性病例後，當局取消了所有出城的航班和火車。

周一，在島上記錄了504例病例後，封鎖擴展到幾個城市。

官方媒體稱，擁有近300萬人口的省會海口已被封鎖，約700萬人被告知，除了為了食品和新冠病毒檢測外不要外出。

較小的城鎮五指山、樂東和澄邁也被封鎖。

現在，旅行者必須在7天內提供5次PCR陰性檢測結果才能離開，前提是他們能夠預訂到離開的機票。據三亞副市長表示，約有8萬名遊客被困三亞，其中絶大多數是中國人，包括許多上海人。

來自英國的牛頓先生表示，他每天早上都要排隊約兩個小時才能接受新冠病毒檢測，這意味著他被迫取消了工作會議。

他說，這種情況「顯然令人失望」，尤其是對那些已經忍受了很長限制措施的上海人來說。

「其他所有從上海來的人情緒都很低落」，他告訴BBC。

周六被取消航班的人據報可以免費入住酒店，但牛頓表示，酒店只給他在封鎖期間續住提供50%的房費折扣。

「我還好，但這裏有很多家庭，他們沒有被告知負擔不起怎麼辦，以及酒店為什麼不給他們提供和新客人一樣的待遇。」他說。

牛頓先生說，對於無法閲讀中文的外國人來說，信息很少。他不確定客人是否被允許離開酒店。

「現在的情況是，我不得不加入微信群，裏面全是其他被困的外國人，他們都在試圖把信息拼湊起來。」微信集即時通訊、支付和社交媒體於一體。

「如果有官方信息，也沒有人向外國人傳達。」

圖像來源，Kyle Newton 圖像加註文字， 凱爾·牛頓在三亞的隔離酒店房間裏看到的風景

上海紐約大學教授布萊恩·霍爾（Brian Hall）也表示，目前還不清楚客人需要在房間裏待多久。他說，他的房間預定到周三，之後還沒有確定安排。

霍爾說，這是他今年第四次經歷封鎖措施了。

上海於6月初解除封鎖僅4天後，霍爾所在的居民區又被封鎖了兩周，因為附近一個大院出現了疑似密切接觸病例。

當他可以外出時，他立即前往三亞，在那裏他必須進行10天的隔離。

「上海現行的封鎖和檢測制度讓我想待在外邊」，他說。

圖像加註文字， 三亞一個檢測點

全球心理健康研究人員霍爾說，雖然封鎖已證明在減少病毒傳播方面有效，但也對心理健康造成了「重大惡果」。

「我擔心這些封鎖可能會影響人們的生計，這會對他們的心理健康產生連鎖影響，尤其是那些工作條件不穩定的人、移居者和年輕人。」他說。

與此同時，對於西蒙·維裏塞爾（Simon Vericel）這樣的居民來說，食物供應仍然「令人煩惱，但到目前為止並非得不到」。

維裏塞爾5月把家從北京搬到三亞，以避免首都相對較嚴格的新冠防護措施。

這名法國人是一家公關公司的總經理，他說他們可以通過外賣應用程序取拿到食物，但可能需要12個多小時才能送到。

但是維裏塞爾表示，與遊客相比，他受到的影響極小。