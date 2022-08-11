台海局勢：國民黨副主席夏立言敏感時期訪問大陸，強調「非官方」和「顧民生」

24 分钟前

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台海局勢因美國眾議院議長佩洛西訪台加劇緊張之際，台灣在野黨國民黨副主席夏立言近日卻出人意料地率團訪問大陸。

台灣許多政界人士批評夏立言在此時訪問大陸不明智，但中國國台辦指，國民黨人士來大陸參訪交流很正常。

行程安排

夏立言周三（8月10日）率團抵達中國福建省廈門市。由於中國嚴格的防疫規定，一行人需要先進行共計10天的隔離和健康監測。

台灣媒體報道，完成隔離後，夏立言將在8月20日開啟訪問行程，先後在廣州、深圳、杭州、昆山和上海拜訪台商，並於27日返回台北。

國民黨稱，夏立言訪問大陸是「顧民生護台灣」，此次行程是暑假期間到台生、台胞和台商聚集的珠三角長三角地區，跟在陸的國人同胞們座談。

有台灣媒體報道稱，夏立言可能會與中國國台辦主任劉結一和海協會會長張志軍會面。但國民黨強調，此次訪問沒有政治安排。

「目前國民黨並非執政黨，與對岸不會有官方的會晤，」對於中共軍演，國民黨也多次表達了抗議，強調「中華民國一直是主權獨立國家、中華人民共和國從來就沒有統治過台灣」。

台灣和大陸有何反應？

中國國台辦發言人馬曉光周三表示，中國國民黨人士來大陸參訪交流是很正常的，對此進行惡意炒作十分荒謬。

台灣總統蔡英文周三則對夏立言的訪問表示失望。

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「國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令國人失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。」蔡英文稱。

另外，在夏立言訪問大陸前，台灣陸委會就曾進行勸阻。

據中央社報道，台灣陸委會周二（9日）回應稱，鑒於中共當局連日攻台式軍演及復合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯中華民國主權，此時絶非政黨等人士赴陸交流妥當時機。

陸委會還表示，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與台灣人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。

陸委會呼籲中國國民黨考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達台灣強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。

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許多台灣政界人士也反對夏立言此時進行訪問。

「我贊成兩岸以溝通代替對壘，但中國對台文攻武嚇，目的無非是動搖台灣民心，當前正是考驗國格的最關鍵時刻。選此時間訪中，可能被解讀為政治輸誠，甚至是『城下之盟』。​」台北市副市長黃珊珊說。

但夏立言的訪問得到了國民黨黨內支持。