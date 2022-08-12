台海軍演之後 衝擊力遠超貿易制裁的兩岸經貿潛在變局

26 分钟前

圖像來源，Getty Images

8月2日，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，引起中國大陸的激烈反應，除了「圍台軍演」，還實施了一系列針對台灣的經濟制裁措施。

具體而言，包括暫停對台灣出口天然砂；暫停台灣葡萄柚、檸檬、橙子等柑橘類水果進口；暫停冰鮮帶魚、凍竹莢魚等產品進口；暫停超過百家食品企業的2066項產品進口，包括保健品、茶葉、餅乾等。

上述措施對台灣經濟影響幾何？隨著台海局勢的持續緊張，是否會牽連兩岸經貿交流，演化成一場「非對稱」的貿易戰？

更重要的是，從2008年開始，中國大陸通過自由貿易協議將台灣整合進中國經濟發展的供應鏈中，以期「以商促統」，這種策略是否在佩洛西訪台後徹底改變？

如何看待大陸的經濟制裁

受訪專家都認為，上述經濟反制措施對台灣經濟影響十分有限。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）向BBC中文表示，這些措施對整體貿易影響極小，從份額上講，兩岸經濟聯繫主要在半導體和其他中間電子產品，因此，現有措施不會以任何有意義的方式改變台灣海峽兩岸的經濟聯繫。

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台灣智庫「中華經濟研究院」台灣東協中心主任徐遵慈也認為，這些反制措施對台灣整體出口影響不大，因為這次被限制的貿易額佔每年台灣對大陸出口比重不到0.5%。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅向中國媒體表示，大陸此舉並非「經濟制裁」，如果真要制裁，就會大幅減停自台灣的進口，「打痛」它，但目前這些措施還不算制裁，對台灣經貿影響也有限。

不過徐遵慈也表示，對於個別公司和個別產業，因為對大陸依賴較大，在個體層面影響很大，尤其食品行業，臨近中秋節，面對大陸市場都有備貨，可能因為這一輪限制而遭受損失。

換言之，此次反制，對台灣經濟整體影響較小，而特定產業痛感較強。

馬志昂據此認為，中國貿易限制措施確實針對民進黨控制選區所出口的食品或農產品，這些選區可能依賴中國作為一個重要市場。這可能是為了在今年11月即將舉行的地方選舉之前對蔡英文施加壓力。

徐遵慈則不同意這一說法，她認為，很多人覺得「以商逼政」，但實際上人的觀念不那麼容易改變，選民們不會輕易由綠變藍，或由藍變綠。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 大陸曾多次對鳳梨等台灣農產品實施進口禁令，但分析指出，農產品在兩岸貿易中所佔份額很小。

台灣有能力反制嗎

不過，在農產品之外，台灣的高科技產業則很有話語權。

「中國和世界其他國家一樣，依然十分依賴來自台灣的進口，尤其是芯片。」馬志昂稱，過去十年，中國在減少對關鍵部件的進口依賴方面取得的成績有限。以芯片行業為例，最近該行業爆出的醜聞和欺詐案，以及美國對芯片核心技術的控制，可能會阻礙中國在該領域的進步。

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徐遵慈也表示，大陸實施的這些措施比較有針對性，挑選了台灣對大陸市場依賴性較強的產業。

「我覺得制裁不會擴大到中國大陸比較依賴台灣的科技產品、機械類產品等，因為對大陸經濟影響會遠大於對台灣經濟影響。這些中間產品和零組件輸入大陸，大陸的台商或者陸商做成製成品銷往全世界，如果制裁這部分，整條供應鏈都會受到影響。」

馬志昂表示，中國限制台灣科技產品進口，可能最終導致一場「慘勝」。中國是台灣最大的芯片出口市場，因此中國停止兩岸貿易，肯定會對台灣經濟造成大破壞，但代價是中國自己的許多產業也將受重傷，而此時中國經濟已經處於非常脆弱的狀態。

那麼台灣可以借由在芯片等領域的優勢對中國大陸進行反制嗎？

圖像來源，TSMC 圖像加註文字， 台灣芯片和半導體產業在全球產業鏈中佔據主導地位。

徐遵慈表示，台灣方面還是希望保持理性克制，經濟部也在小心應對，不希望擴大事態，使經濟制裁升級。

台灣政府的態度似乎也是考慮是否會有更多來自大陸的制裁，而非反制。比如台灣財政部統計處長蔡美娜近期對記者表示，中國大陸的積體電路最大進口來源是台灣，因此雙方「高度互賴」，預計中國對台灣企業實施更嚴厲經濟制裁的可能性非常低。

投行高盛的報告也佐證了兩岸的「高度互賴」。該行8月10日發佈的報告稱，台灣對中國大陸出口額中，約七成來自貨品類別編號為85的科技類產品，是台灣對其他目的地該類產品出口份額的兩倍。同時考慮到台灣在全球晶圓代工業務中的主導地位，以及對大陸科技產品加工貿易的廣泛參與，兩岸貿易任何廣泛的中斷，都會對包括中國大陸在內的全球科技供應鏈造成高度破壞。

兩岸經貿新階段？

雖然雙方互打貿易戰的可能性不大，但是受訪者認為，兩岸的經貿交流無疑進入了一個新階段。

徐遵慈將兩岸經貿交流分成三個階段：

第一階段是1990年代，雙方經歷過95、96年的台海危機，經貿交流開始恢復，台商赴大陸投資，佔到台灣對外投資的七八成。

第二階段從2001年和2002年開始，彼時中國大陸和台灣先後加入世貿組織（WTO），兩岸通過WTO的平台才開始有正常的貿易交流，2008年馬英九上台，推動海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）談判，兩岸在WTO框架之上，有更進一步的貿易優惠，台灣的數百項產品可以享受零關稅，對於台灣而言，中國大陸成為最大的市場，大陸方面通過單方面的施惠，希望「以商促統」。此外，2009年也是大陸開始來台投資和觀光客。兩岸經貿高速發展。

第三階段，近幾年兩岸關係震蕩，去年大陸叫停進口台灣的鳳梨、蓮霧，使從業者危機意識提高，開始拓展多元化市場拓展。再加上目前大陸內部經濟結構變化，勞動力成本上升，此外還有美中貿易戰，疫情等多重因素疊加，台灣對大陸的投資銳減，佔台灣對外投資份額從最高峰的85%下降到不足40%。未來5-10年，要恢復兩岸緊密合作的機率很低。

「但是還是需要看清楚，無論是中美貿易戰，還是兩岸關係震蕩，中國大陸還是台灣最大的市場，尤其對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）受益的業者，還是非常重要，即便想要拓展多元化市場也不是一朝一夕。而且韓國和中國大陸有自貿協議，由於RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》，是東盟十國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等與東盟有自由貿易協定的五國所構成的高級自由貿易協定），日本也將在今年享受零關稅進中國大陸市場，他們都是台灣的競爭對手，因此兩岸貿易對台灣來說非常重要。」徐遵慈表示。

在這個新階段，徐遵慈更擔心的是，軍演期間對台灣實質上的封鎖，對海陸空運輸都有影響，比如台灣進口天然氣，每周都有幾個船次，軍演這周就會影響能源進口，如果軍演常態化，是否會影響台灣的進出口，進而影響外資對台灣供應鏈的擔憂，使投資信心減弱。

從中國大陸的角度來看，兩岸經貿關係的新階段也頗為棘手。馬志昂表示，通過ECFA整合台灣經濟，對防止兩岸關係迅速惡化並未起到多大作用，也沒有改善大多數台灣民眾（尤其是年輕一代）對中國的看法。對許多台灣人來說，支撐兩岸關係的政治和經濟因素是無法分開的——中國長期以來一直試圖用經濟上的甜頭來撫平政治或外交上的不滿。

這一點似乎不再奏效，香港和新疆發生的事情正在影響台灣人對中國的看法，此外，台灣政府現在看到了深化與鄰國（如澳大利亞和日本）關係的機會，因為這些國家正在重新評估對華關係。

「這對北京來說將非常令人擔憂，而且這將導致兩岸關係在未來十年變得更加緊張。」馬志昂稱。