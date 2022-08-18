中國多地持續兩月高溫創紀錄 部分城市開始限電

2 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 高溫下的重慶

近日，中國許多地區出現持續數日的高溫現象。持續高溫引發乾旱，電力供應緊張，中國西南部省份四川已經對一些地區實施限電措施。

創紀錄持續高溫

中國國家氣候中心稱，中國今年從6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

據中國官方媒體新華社報道，截至8月15日，此次高溫事件已持續64天，為1961年以來持續時間最長。

在河北、陝西、四川、湖北、江蘇、浙江、福建、廣東、青海等地的262個國家氣象站，日最高氣溫持平或突破歷史極值。湖北竹山、重慶北碚、河北靈壽、雲南鹽津等地日最高氣溫達44攝氏度及以上。

中國氣象局稱，湖南、福建、新疆3個省份，連續28天發佈高溫預警。本輪高溫天氣過程，新疆、內蒙古、廣西、湖南、四川、湖北等地是受影響面積最廣的省份。

預報稱，高溫天氣仍將持續一段時間。中國中央氣象台指，從8月17日起未來10天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣。

限電

高溫引發的乾旱讓水電大省四川的發電能力持續下降。近日，當局已經在四川部分地區實施限電措施。

8月16日，四川達州電力集團有限公司（下稱達州電力）官方微信 發佈《有序限電預告》稱，在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 高溫下的廣州

當局則宣傳居民節約用電。四川經濟和信息化廳、省能源局等召開通氣會呼籲，全社會節約用電，科學用電，關閉景觀照明，嚴控各類燈光秀。

四川官方媒體《四川日報》也在一篇評論中呼籲，各級黨政機關、事業單位等公共機構要頭節約用電，控制空調使用時間、設置制冷溫度不低於26攝氏度；減少電梯使用頻率，低樓層走樓梯上下班。

英國駐重慶總領事館18號宣佈，由於電力短缺導致所在辦公樓關閉空調系統，成都英國簽證申請中心至少在8月20日前暫時關閉。

人工降雨

持續高溫天氣下，湖北當局開始進行人工增雨作業。

圖像來源，China daily via Reuters 圖像加註文字， 8月16日，湖北有關部門在湖北省開展人工降雨作業

湖北當地媒體《湖北日報》報道，近日湖北襄陽、宜昌、孝感等地共開展地面人工增雨作業159次。