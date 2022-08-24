中國人口：政府推多項措施「促生」 ，生育主力軍是否買賬

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日，中國國家衛健委等17個部門發佈多項支持生育的措施，涵蓋住房、托兒等多個方面，期望以政策帶動低迷的生育率。

近日，中國國家衛健委等17個部門發佈多項支持生育的措施，涵蓋住房、托兒等多個方面，期望以政策帶動低迷的生育率。

但有人口問題專家對BBC表示，中國政府的新政策只是在解決「養不起」的問題，效果不會很好。

「一個都不想生」

新發佈的文件提出了一些具體措施，包括增加托育服務、完善生育休假機制、解決青年人等群體住房困難、完善促進婦女就業等。

中國國家發展改革委社會發展司副司長郝福慶稱，國內調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，城市中超過1/3的家庭有托育需求，但供給明顯不足。

但社交媒體上，網民卻不這麼認為。微博網民「狂風戲沙」說：「因為窮，房價太高，買不起大房子，老人來看孩子住的地方都沒有。 因為窮，必須雙職工打工人，父母沒時間照看孩子。 因為窮，送不起外面各種高大上的私立托育機構。」

今年32歲的肖樂（化名）是一名兩歲男孩的母親。她在今年7月意外懷孕，但選擇毫不猶豫地流掉了第二個孩子。

「沒錢沒時間沒精力，」她對BBC中文概括了不生的原因，「其實內心裏一個都不想生。對於90後來說，大部分是獨生子女，活得比較自我，我們自己是獨生子女，也沒有覺得獨生子女有哪裏不好。」

她還給記者算了一筆經濟賬，雖然孩子還小，但現在吃穿的基本支出已經達到每個月3000元人民幣，未來上學可能要達到每個月5000元，經濟壓力非常大。

「再生一個的話，我都不知道為什麼要活著，」她說，「我們這一代物質條件相對更好，不是很想降低自己的生活品質，要是我生個二胎，買個啥東西都要想一下。」

肖樂目前是湖南一家培訓機構的英語老師，雖然有家人幫忙帶孩子，但她仍感覺精力不足。

「工作很累，上了一整天班，下了班還要帶孩子花很多時間陪伴，誰不想快快樂樂地看視頻玩手機啊，」肖樂說。

低迷的生育率

為了減緩人口增長，中國自1980年代開始執行嚴格的獨生子女政策。不過近年來中國政府開始逐步改變人口政策，先是在2014年允許夫婦一方為獨生子女的情況下生育兩個孩子。

2015年，中國結束一孩政策，允許所有夫婦生育兩個孩子。2021年，中國當局又進一步放寬政策，允許所有中國夫婦生育三個孩子。

中國國家衛健委早前在《求是》雜誌發文稱，「十四五」期間中國將進入人口負增長階段：生育水平持續走低，近年來總和生育率降到1.3以下，低生育率成為影響中國人口均衡發展的最主要風險。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年衛健委調查顯示，育齡婦女生育意願也繼續走低。

2021年衛健委調查顯示，育齡婦女生育意願也繼續走低，平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個，作為生育主力的「90後」、「00後」僅為1.54個和1.48個。

長期關注中國人口問題的威斯康辛大學研究員易富賢對BBC中文表示，中國生育率下降有三大原因，首先是如台灣、香港、韓國那樣因為社會發展導致生育率下降；其次中國幾十年的計劃生育不可逆地改變了人們的生育觀念，從幼兒園就開始接受「少生」的教育。另外新冠疫情是生育率下降的一大原因。

「疫情導致失業率，尤其是青年失業率攀升，收入下降，民生壓力增加，不確定性增加，隨時會核酸檢測、隔離，懷孕後會更加不方便，擔心孕期去醫院產檢，民不聊『生』，2020至2021年的結婚數減少85萬人，還導致很多人放棄生育、延遲生育，」易富賢指出，「2022年的"清零政策"，導致結婚數繼續下降、青年失業率增加，預計2023年出生數將繼續減少。」

措施會有效嗎？

其實在17個部門聯合發出指導意見之前，中國當局已經推出了許多促進生育的政策，包括延長產假。

中國媒體報道，截至8月1日，超過30個省市延長產假和陪產假。

在北京、蘇州等地，孕產期女性將可享受158天的假期；重慶和青海女性的產假時間則可以達到178和188天；在陝西，女性生育三孩後可享有350天的假期。

易富賢表示，中國生育率低下有三大徵結，包括心理上不願意生，物質上養不起，生理上生不了；而中國政府的新政策只是在解決「養不起」。他認為，效果不會很好。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了減緩人口增長，中國自1980年代開始執行嚴格的獨生子女政策。

易富賢指出，中國在「養不起」上面臨兩個無法解決的難題。

「第一，中國的居民可支配收入只佔GDP的44%，是典型的『強政府、弱家庭』的法家模式。家庭養一個孩子都有壓力，更不可能養得起兩三個孩子了，」易富賢說，「第二，中國的房地產市值是GDP的4.1倍，美國只是1.48倍，日本也只有2.3倍。如此高的房價是不可能養得起兩三個孩子的。但是如果將房地產泡沫縮水，將面臨金融危機，地方政府也將面臨財政短缺、債務危機，因此中國政府不可能讓房地產泡沫破裂，那麼生育率就不可能提升。」

易富賢還表示，中國政府如果想解決人口問題，應該多管齊下：提高生育意願、降低房價提高養育能力，以及提高青年就業率、縮短學制、修改法定結婚年齡以保護生育能力。

「韓國、西班牙、意大利的生育率低的原因之一是青年就業率過低，養不起家，有生殖能力時沒有養育能力，等到有養育能力時已經喪失了生殖能力。中國近年生育率下降，原因之一是青年失業率上升。」易富賢說。