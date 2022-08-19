肖建華案：上海法院判監13年 明天控股罰款550億元人民幣 中國否定其加拿大國籍

2022年8月19日上午9点33分 最近更新： 35 分钟前

圖像來源，Chinese University of Hong Kong 圖像加註文字， 肖建華在2016年胡潤百富榜上曾排名第32。2017年年初他從香港神秘失聯，曾引起中國內外廣泛的關注。

中國上海市法院宣佈，擁有加拿大公民身份的富豪肖建華被裁定多項金融犯罪與賄賂罪名成立，判處有期徒刑13年。

上海市第一中級法院星期五（8月19日）宣判，肖建華及其明天控股有限公司行為構成非法吸收公眾存款罪、背信運用受托財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪，數罪並罰，判處明天控股罰款550.3億元人民幣（80.85億美元）；判處肖建華有期徒刑13年，並處罰金650萬元人民幣。

肖建華2017年2月從香港消失，後來證實在中國大陸被拘留。案件於2022年7月4日開審。加拿大駐中國大使館稱多次要求旁聽，但遭中方拒絶。

中國外交部稱，肖建華外國國籍不獲承認，無權享有外國領事保護。

中國外交部發言人汪文斌星期五在例行新聞發佈會上說：「經向有關方面核實，肖建華因涉嫌刑事犯罪，正被司法機關依法追訴。」

「根據《中華人民共和國國籍法》，我國不承認中國公民具有雙重國籍。肖建華具有中國國籍，中方依法對本國公民犯罪行為進行審判，其不享有他國領事保護的權利。」

肖建華案件7月初開審的消息最先是由加拿大駐華使館披露。

擁有加拿大公民身份的肖建華2017年初從香港失蹤。

渥太華當局在2018年12月初應美國司法引渡要求逮捕中國華為公司創辦人女兒孟晚舟，引爆了持續多時的中加交惡。中國其後分別抓捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor），訴以間諜罪。

2021年9月，加拿大與中國分別釋放三人。2022年初，中國撤銷對加拿大油菜籽的進口禁令，外界觀望兩國關係能否得以改善。

肖建華是誰？

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 香港報章曾在頭版刊出據稱來自肖建華本人，否認自己失蹤的聲明。

肖建華，1971年出生於山東肥城市安駕莊鎮南夏輝村一個普通教師家庭，15歲考入北京大學法律系，18歲成為北京大學學生會主席，27歲成為上市公司華資實業總經理，30歲掌控四家上市公司。

2016年，肖建華和妻子周虹文以400億元人民幣排名在胡潤百富榜的第32名。

肖建華行事低調，最為人所知的身份是「明天系」掌門人。他不僅控股參股以及曲線持有幾十家上市公司，還構建起涵蓋證券、銀行、保險、信託、期貨、基金等完整的金融產業鏈。

而這一切始於1996年，當時他才25歲。1999年他創立明天控股公司。

網上資料顯示，明天控股是中國國內「最早從事股權投資的公司之一，致力於打造受尊敬的、可持續發展的全球投資機構」。中國有媒體報道稱，明天系作為一個資本市場的龐然大物，依賴內部嚴格的保密機制、公關團隊、媒體控制等手段，得以長時間隱形。

而外界普遍認為，他在短短20年時間打造出龐大的金融帝國，在很大程度上得益於他與中國政府與中共高層的政治關係。

2017年1月27日，有香港永久居民身分和加拿大國籍的肖建華被人用輪椅從香港四季酒店帶走，一度成為媒體的關注焦點。

上海法院對其案情有何說法？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 上海市第一中級法院事前並未公布肖建華案開庭的消息。

上海市第一中級法院透過網絡社交媒體發佈公告稱，法庭查明，明天控股於1999年註冊成立，肖建華為明天控股的實際控制人。2004年起，明天控股、肖建華「採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段」，實際控制新時代信託、天安財險、天安金交中心、包商銀行、華夏人壽、天安人壽保險、易安易安財險等多家金融機構和互聯網金融平台。

法院認定肖建華和明天控股發售主動管理類集合資金信託產品、超出發售比例和銷售規模銷售投資型保險產品、發售個人端及法人端理財產品，非法吸收資金3116億餘元人民幣；擅自運用客戶資金及受托財產1486億餘元；通過直接或間接購買信託計劃的方式將保險資金轉移至明天控股支配使用，違法運用資金1909億餘元。明天控股將上述犯罪違法所得主要用於收購金融機構、證券交易、海外投資等。

此外，被告人與被告單位為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名國家工作人員行賄股份、房產、現金等財物，共計折合人民幣6.8億餘元。有關案件另案處理。

法院據此認定肖建華與明天控股的行為構成非法吸收公眾存款罪、背信運用受托財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪，「嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害國家金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，應依法嚴懲」。

但法庭同時認為，「明天控股、肖建華具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，肖建華還具有立功表現，依法可以從寬處罰」。

在此之前，外界對肖建華案案情幾近一無所知。

肖建華自香港神秘失蹤

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 肖建華2017年從香港中環的四季酒店被帶走，據報他此前在該酒店住了兩年多時間。

肖建華從香港的四季酒店被帶走後，他的家人向香港當局提交了一份失蹤人口報告，但一天後撤回了報告，稱他們已經與肖建華「重新取得了聯繫」。

香港警方表示，現場的監控錄像顯示肖建華不是在被脅迫的情況下離開酒店的，但拒絶公布該錄像。

肖建華後來發表了一份聲明，並在香港報紙頭版刊登聲明，稱他正在國外接受治療。他還讚揚了中國的「法治」，並說他沒有被綁架帶到中國大陸。

他的公司也代表他發表了聲明，說他很好，不過這些聲明後來被刪除。

億萬富豪在香港神秘下落不明引發震動。這一失聯案件提出了涉及中國政府對香港「跨境執法」的尖銳問題，更加深了香港人對可能被中國公安、國安強行帶到大陸受審的擔憂。

2019年，香港爆發大規模「反送中」抗議遊行。以香港特區政府修訂《逃犯條例》為起點的抗議活動演變為警民衝突，並持續超過了半年時間。

時任香港特首林鄭月娥之後宣佈暫緩修例，但事件激發了香港市民對社會深層問題的不滿，演變為香港自主權移交後最嚴重的政治風波。