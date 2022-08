GDP:國際經濟發展指標開始跌落神壇的關鍵原因

2022年8月25日晚上8点16分

GDP權威受到挑戰

GDP統計中的缺失

GDP的歷史與缺陷

1940年,英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯( John Maynard Keynes)在《如何為戰爭買單》( How to Pay for the War)的小冊子中為盟軍出謀劃劃策。他提出衡量生產力,以及為有足夠的資源支持軍事行動所必須的消耗。