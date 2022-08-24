中國高溫與乾旱：破紀錄極端天氣留下的地理烙印

BBC視覺新聞團隊

（BBC Visual Journalism Team）

27 分钟前

圖像來源，Getty Images

受長達一個月的高溫與破紀錄低降雨影響，中國最長河流長江正遭遇前所未見的乾旱。

湖泊與支流水位下降，河牀暴露，甚至讓湖北鄂州觀音閣有600年歷史的佛教石雕與礁石基座露出水面。

圖像加註文字， 湖北鄂州觀音閣2017年7月與2022年8月水位對比

長江水位下降，導致水電站難以發電。一些地方採取應急措施節電，包括讓工廠停工，商店縮短營業時間，辦公樓關閉空調等，以應付用電需求高與供電能力不足這禍不單行的狀況。

長江沿岸大城市中，上海關閉了外灘與浦東著名的景觀燈光，四川瀘州更是分時段熄滅路燈，以減輕電網壓力。

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據中國水利部稱，長江夏季降水量錄得1961年有記錄以來最低。中國國家氣候中心也稱，此輪持續熱浪強度已創下1961年以來的最強水平。

高溫天氣近日來到了頂峰，中國中央氣象台在8月12至17日間連續六天發佈最高的高溫紅色預警信號。

四川省與重慶市交界發生山火，其中，重慶受災情況尤其嚴重。

長江流域其他省份也在防範叢林大火。

上周，重慶北碚區曾錄得破紀錄的45攝氏度。

幹渴的河牀，見底的湖泊

圖像來源，Getty Images

在這依賴河水灌溉農田的區域，依靠長江補充水量的湖泊遭遇戲劇性萎縮，例如湖南洞庭湖。

據地方官員透露，中國最大淡水湖泊——江西鄱陽湖的面積萎縮達75%，鄱陽湖周邊農民長期依賴這裏肥沃的湖水來灌溉。

圖像來源，Getty Images

水位急降也影響到了飲用水供應。據官方中國中央電視台報道，這迫使當局從三峽水庫與丹江口水庫「放水」。

這場嚴重乾旱威脅著長江流域秋收，單是四川已有成千上萬畝農地絶收。