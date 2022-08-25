台灣國民黨副主席夏立言訪問大陸 表達對軍演不滿

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據報在與張志軍的會面中，夏立言表達了台灣民眾對大陸軍演的不滿。

台灣國民黨副主席夏立言近日訪問中國大陸，並且在周三（8月24人）與海協會會長張志軍會面。會面中夏立言表達了台灣民眾對大陸軍演的不滿，張志軍則強調採取的反制行動是正義之舉。

會面談了什麼？

根據國民黨的通報，夏立言周三晚間在江蘇昆山對張志軍傳達台灣民眾對大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。

夏立言指出，還有農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）早收清單（即提前降低關稅的商品清單）可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

夏立言稱，兩岸僵局短期內難以解決，但他認為目前比較重要的是要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也要讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實。

他還建議兩岸應盡快溝通，恢復兩岸民間正常交流。

中國官方媒體新華社對這次會面的報道則非常簡要。

報道引述張志軍稱，大陸目前採取的相關反制行動是「捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」。

張志軍還說，面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎。

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夏立言8月10日率團抵達中國福建省廈門市。由於中國嚴格的防疫規定，一行人先進行共計10天的隔離和健康監測。國民黨稱，夏立言訪問大陸是「顧民生護台灣」，此次行程是暑假期間到台生、台胞和台商聚集的珠三角長三角地區，跟在陸的同胞們座談。

此前有傳言指夏立言將與中國國台辦主任劉結一見面。但國民黨主席朱立倫早前否認了這一傳聞。

夏立言此次訪台，正值台海局勢因美國眾議院議長佩洛西訪台緊張之際。在台灣，許多人認為此時進行訪問並不明智。

各方回應

在台灣藍營中，國民黨台北市長參選人蔣萬安呼籲夏立言清楚表達反對軍演的立場，並且公開自己的行程。台灣前總統馬英九則認為，在兩岸形勢緊張之時能建立溝通管道，從長遠看對台灣有利。

不過，即使夏立言表達了台灣民眾的不滿，大陸仍將繼續進行實彈射擊訓練。

福建莆田海事局周三發佈航行警告指，8月26日6時至21時、8月27日6時至21時，福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 馬祖由台灣控制，但距離中國大陸只有十餘公里，相對台灣本島卻遠得多。隨著台海局勢緊張，馬祖列島居民的憂慮正在上升。

台灣高雄市長陳其邁據此批評夏立言的訪問，稱「中國不甩你」，繼續軍演是打了國民黨一個巴掌。

中國國台辦發言人馬曉光周一（8月22日）在回應夏立言訪問時稱，中國國民黨副主席率團來訪，中央台辦、有關方面和地方同訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪。