美國軍艦穿越台灣海峽 中國稱「做好挫敗挑釁凖備」

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圖像來源，US 7th Fleet 圖像加註文字， 美國海軍表示，"安提坦"號（USS Antietam）和"切斯勞維爾"號（USS Chancellorsville）巡洋艦穿越了台灣海峽。

美國海軍表示，兩艘美國軍艦穿越了台灣海峽。

這是自本月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣導致緊張局勢加劇後，美國方面第一次採取這樣的行動。

軍艦穿越

美國海軍在一份聲明中稱，其「安提坦」號（USS Antietam）和「切斯勞維爾」號（USS Chancellorsville）巡洋艦穿越了台灣海峽。

聲明指出，穿越海峽表明美國對自由開放印度太平洋地區的承諾。美國軍隊能在國際法允許的任何地方飛行、航行及行動。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）對CNN表達了同樣的立場，稱行動與美國「一個中國」政策和尋求「自由開放的印太」非常一致。

柯比還說，這次行動在很久之前就計劃了。

台灣國防部周日也確認了這一消息，稱美國兩艘巡洋艦，經台灣海峽由北向南行駛。

台灣國防部稱，通過台灣海峽南駛期間，其軍隊全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況正常。

中國也注意到了美軍的這次行動，並表示保持高度戒備狀態。

中國東部戰區新聞發言人施毅表示，8月28日，美國兩艘巡洋艦「過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握」。

「戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁凖備。」聲明指。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣金門

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進則評論說，美方試圖以此舉安撫台當局和地區盟友，告訴他們美國不會在大陸的軍事壓力下後退，但他認為，美軍艦過台灣海峽已經不可能對大陸產生任何威懾，對台當局的壯膽作用也越來越小。

「它對大陸產生的實際影響就是，我們被不斷提醒，美國是很不友好和阻礙中國統一的力量，我們需放棄幻想。」胡錫進稱。

另外周日台灣國防部還表示，截至下午5時，在台灣附近發現了23架中國飛機和8艘中國船隻。

無人機掠過

台灣陸軍金門防衛指揮部周日也表示，烈嶼地區發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機。部隊射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

此前，中國社交媒體微博流傳一段疑似無人機靠近金門官兵的影片。