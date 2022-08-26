台灣宣佈2023年國防預算大幅增長 無人機研發成新亮點

56 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣花蓮空軍基地內，台灣空軍一架F-16v戰機凖備執行夜間起飛任務。

台灣行政院會星期四（8月26日）宣佈2023年度台灣中央政府總預算案為新台幣2兆7191億元。其中在國防開支方面，整體國防預算達5863億元，佔GDP比率約為2.4％，較去年成長13.9%，是近年來最高，在台海關係持續緊繃下，格外引發關注。

根據台灣國防部發佈的新聞稱，政府2023年度預算中，其中國防部主管歲出預算4151億元新台幣，成長約12.9％。歲出預算指的是台灣政府各機關一會計年度內為推行各項政務之一切支出計劃。

台灣國防部並表示，預算重點將持續推動「機艦國造」、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展「不對稱作戰」（asymmetric warfare ）能力。

值得注意的是，台灣行院院主計長朱澤民說明，此次國防預算中含因應中共解放軍頻頻擾台，「我空軍屢需升空攔阻所耗費用」。此被指與研發或採購無人機（drones）及相關係統有關。尤其，本周中國大陸社交媒體一張以無人機在台灣外島金門，拍攝到清晰的台灣軍營照片，在台灣引發激烈議論。

同時，本月中，台灣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」就在南部嘉義縣揭牌。揭牌儀式中，台灣總統蔡英文稱，國際情勢瞬息萬變，為積極提升台灣「不對稱」作戰能力，無人機產業將是未來發展重點。

預算大增

圖像來源，Wang Mei-hui Legislator Office 圖像加註文字， 8月份，台灣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」在嘉義縣揭牌。台灣總統蔡英文（左二）稱，為積極提升台灣不對稱作戰能力，無人機產業將是未來發展重點。

根據台灣國防部提及，該部明年度預算約4151億餘元新台幣，佔台灣GDP1.7％。其又稱，整體國防預算的籌編，「必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求、兵力整建計劃及政府財政等面向」。

但是，隸屬該部的智庫——台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲博士則對台灣媒體《自由時報》說，此次編列的年度國防預算仍然不夠。蘇紫雲說，若對照韓國（南韓）的國防預算約佔GDP2.8％，新加坡達3.2％，「若依實際需求，將人員維持費、作業維持費、軍事投資同額編列，國防預算應達4800億元以上，並盡速向GDP3％的目標靠攏。」

他補充說：「當前敵情威脅已相當立即、明顯，政府應將提升國防預算納為優先事項，若未能及時投入足額預算，可能衍生更多『時間成本』，形成更大的風險。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 參加台灣新北市舉行的年度民防演習的持槍士兵。

綜合台灣媒體及台灣國防部資料，近幾年該部預算，不含特別預算的經費預算數及年增率如下：

2018年預算數為3231億餘元，年增率 1.2%

2019年預算數為2404億餘元，年增率 5.4%

2020年預算數為3512億餘元，年增率3.2%

2021年預算數為3617億餘元，年增率3%

2022年預算數為3676億餘元，年增率1.6%

2023年預算數為4151億餘元，年增率12.9%

無人機出場

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 事實上，這幾天，在中國大陸社群網站微博，本周開始廣傳據傳是解放軍無人機拍攝到的台灣外島金門士兵的崗哨照。此照迅速在台灣引發激烈討論。

此次編列預算中，特別提到「不對稱作戰」。可以說，自今年2月，烏克蘭抵禦軍事強國俄羅斯入侵至今的表現，讓「不對稱作戰」成為全球防衛界，包括台灣審視自身防衛政策中的新重點。其中，表現突出的「無人機」是其中亮點。

而這幾天，在中國大陸社群網站微博，本周開始廣傳據傳是解放軍無人機拍攝到的台灣外島金門士兵的崗哨照。該照片迅速在台灣引發激烈討論。

根據台灣媒體報導，該照片中兩名站在哨位的台灣士兵被無人機鏡頭清晰拍攝下來。台灣許多輿論抨擊，為何台灣陸軍未下達指令驅離或擊落該無人機。

面對輿論抨擊，台灣陸軍金門防衛指揮部日前證實，該照片背景是今年8月16日下午，台灣金門二膽島一軍營發現一架「民用型無人機，周邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。」

但此事已在台灣引起喧然大波。台灣有學者建議，除了以無人機干擾或開槍驅離無人機外，亦建議設置屬被動防禦的「防空氣球」，根據地形及防區特性，部署在不同高度，用以反制低空來犯的無人機或其他小型飛行載具。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍

台灣中華戰略前瞻協會研究員揭仲對台灣媒體表示，由於馬祖及金門島等位處前線，貿然對無人機開火有引發連鎖效應之虞。他因此認為，既然是民用無人機，台灣軍方應設法進行干擾，同時應盡速研發或外購取得干擾無人機措施。

無論如何，此事件已將無人機在軍事上的重要性再次凸顯。

據台灣官媒中央社報道，台灣國防部2022年度預算書便有提及，將在4年間於全台45處軍營建置遙控無人機防禦系統。

預算書稱，「為防範無人機，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外，離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，依營區範圍對入侵營區的無人機實施偵搜、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。」