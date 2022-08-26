中國女排戴口罩參賽亞洲杯引發輿論風波

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年女排亞洲杯小組賽中國對伊朗的比賽中，女排運動員第一局戴口罩比賽

中國女子排球隊在8月25日進行的2022年女排亞洲杯小組賽對伊朗隊的比賽中戴著N95口罩比賽，引發國際輿論聚焦同時，也在中國國內掀起輿論風波。

許多中國網民表達了他們的憤怒，認為這是為了新冠「清零政策」，犧牲球員的健康。還有網民甚至指責，這是中國極端防疫措施的結果，讓運動員「丟人丟到國外去了」。

在比賽中，帶著口罩比賽的中國女排運動員在第一局中失利，輸給了伊朗隊。 第二局，中國隊員摘下了口罩，結果直落三局戰勝對手，以小組第一進入八強。

中國女排一直躋身世界最強隊的行列，曾經多次獲得過世界冠軍。2022年，中國女排在世界排行上中位居第四，僅次於美國、巴西和意大利。而伊朗女排排名則沒有進入世界20強。

這場原本毫無懸念的比賽，因中國女排運動員戴著口罩比賽而成為媒體關注的新聞焦點。

官方道歉

特別是面對中國網民的批評，中國排協已經發出公開道歉信，解釋戴口罩的原因。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 隨著新冠疫苗的普及，世界很多國家包括朝鮮放鬆了對疫情的管制，但中國至今仍然實行嚴格的防控政策，對新冠病毒「如臨大敵」。

中國排協稱，對「工作不夠細緻帶來的困擾誠懇道歉」。

公開信還解釋說，比賽前，中國女排運動員「了解到參賽隊伍中已有運動員感染」，「且我們個別運動員也有症狀」，為了防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。

「因組委會未對運動員上場比賽是否佩戴口罩做出明確規定，我們運動員為了保護自己，比賽開始後佩戴口罩上場比賽。由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩」。

「一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，我們運動員摘掉口罩完成了後面的比賽」。

批評聲音

網友對中國排協的這一道歉表示了更多的批評，認為這樣的道歉信有推卸責任的嫌疑。

因為道歉信並沒有明確說明「要求運動員進入比賽場館時統一佩戴口罩」是什麼人做出的決定，但卻撇清了此人的責任，因為目的是「防範疫情傳播」，「保護運動員健康」。

戴口罩比賽則是「運動員保護自己」，「組委會未做明確規定」。

至於排協本身，「我們臨場經驗不足，沒及時提醒」。第一局打到一半以後，才意識戴口罩打球對運動員健康不利。

網民批評中國排協如此道歉是「強詞奪理」、「踢皮球」、「怪事」。還有網民譏諷中國排協，在防疫問題上很有政治頭腦，但卻以罔顧專業常識為代價。

有評論認為，中國網民對女排戴口罩比賽提出如此強烈的批評，實際上折射出中國民眾對現行防疫政策的極度不滿。

新冠疫情期間的口罩前例

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 東京奧運會閉幕儀式，參與者均戴有口罩

新冠疫情自2020年年初全球流行至今，曾經一度嚴重阻礙國際體育比賽的順利進行。

最為令人矚目的是原定在2020年夏季舉行東京奧運會。疫情使得這一世界上最盛大的體育比賽整整推遲了一年才得以舉行，期間很多比賽場館內沒有觀眾。

另外，今年年初在北京舉行的冬季奧運會，因採取嚴格的疫情管控，也引起很多批評和不滿。

不過，運動員在體育比賽中戴口罩，並不是第一次。

今年早些時候，在加拿大和俄羅斯奧委會之間的一場冰球比賽中，雙方都戴上了口罩，原因是雙方隊員擔心新冠病毒檢測結果。