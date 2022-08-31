中國無人機頻闖金門 台軍首次實彈射擊被指開了「第一槍」

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圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 無人機拍到的台灣軍人畫面在中國網絡上流傳，台灣方面稱這是認知戰。

台灣軍方發言人稱，台灣守軍星期二（8月30日）向靠近金門島嶼的中國無人機開槍射擊，這是台灣軍隊首次實彈驅離中國大陸的無人機。

金門防衛指揮部表示，周二下午共發現四架民用無人機，守軍進行「射擊信號彈示警」，並對其中一架仍「持續盤旋」的無人機進行了「防衛射擊驅離」。

據報道，這些無人機後來均向廈門方向飛離。

該指揮部稱，這些無人機分別進入了大膽（大擔）、二膽（二擔）和獅嶼地區，這些小島距離中國大陸只有數公里。

台灣軍方表示，無人機短片是中國「認知戰」的一部分，企圖「詆譭」其武裝部隊，但軍方稱這些無人機是「民用」的。

中國外交部發言人趙立堅則回應稱，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不值得大驚小怪。」

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本月初不顧北京方面的警告訪問台灣之後，台灣局勢變得日益緊張。中國已在台灣周邊海域舉行了大規模軍演。

無人機頻飛金門

近段時間，由台灣控制、靠近中國福建的金門地區頻繁發現無人機，一些疑似由這些無人機近距離拍攝的畫面也在社交媒體上流傳，引發熱議。

在一段廣為流傳的影片中，有兩名台軍士兵發現無人機後，向無人機投擲石塊。金門防衛指揮部後證實該事件，稱該事件8月16日發生在二膽島防區。

8月27日，中國社交媒體微博上又出現一段無人機飛入金門的新影片。在44秒的畫面中，無人機由遠而近飛抵據稱是金門縣烈嶼鄉貴山海灘南端的一處哨所。

影片中可以清晰看到在哨所執勤的士兵以及軍營設施，包括戰情掛圖。有士兵發現無人機後，立即通過無線對講機報告。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 台灣軍方稱駐守官兵用信號彈示警驅離了無人機，隨後就有評論說台軍開了「第一槍」。

台灣軍方後來稱駐守官兵用信號彈示警驅離。

儘管台軍稱其對於中國無人機已按照處置程序驅離，但仍在兩岸引發軒然大波。

在中國大陸社交媒體上，很多網民譏笑台灣軍隊「無能」，只能使用「原始」的石頭對付無人機。而在台灣，許多網民稱頻繁飛入的無人機是對軍隊的羞辱，並質疑當局反應「軟弱」。

台灣立法院外交與國防事務委員會委員王定宇稱事件非常嚴重，並質疑為什麼國防部不對無人機的侵入做出反應。他稱，如果放任來去自如，就是失職。

台灣總統蔡英文周二前往澎湖視察軍隊時，批評北京以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，持續對台灣進行恐嚇。

「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜。」她說。「我們不會讓對岸有不當的借口來製造衝突，我們不會挑起戰端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。」

中國官媒《環球時報》評論員胡錫進則在周三（8月31日）發文，稱台灣軍隊向無人機開槍是「多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊」，「雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣」。