中國多地疫情再起：防控政策是否到了改變的時候？

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國宣佈中共二十大會議日期之時，多地再度出現疫情。

中國宣佈中共二十大會議日期之時，多個地方再度出現新冠疫情，重新推出暫停堂食、關閉娛樂場所等嚴控措施。

有醫學專家對BBC中文指出，嚴控疫情帶來的收益不斷萎縮，是時候轉變、調整目前的政策。

疫情再起

中國國家衛健委周三（8月31日）通報，全國周二報告了392宗新增確診病例，其中本土病例349例，主要集中在四川、西藏、海南和廣東等地。31個省區市和新疆報告新增無症狀感染者1426例。

廣東省深圳市再度爆發疫情。周一開始，深圳市羅湖、福田兩區暫停堂食，所有外賣、快遞等不進入社區小區和城中村。娛樂場所如電影院、網吧、KTV、劇本殺等劇本娛樂經營場所、游泳館等室內密閉場所暫停營業。

四川省也開始加強管控，成都國際汽車展覽會宣佈暫停，酒吧、密室逃脫等密閉娛樂場所暫停開放。

遼寧省大連發佈公告，要求自周二起5天全城居民非必要不出戶，主城公交、地鐵等暫時停運。

河北省衡水市棗強縣則推出全縣靜默管理的措施。

官方聲音：不放鬆防控

從中國官方聲音來看，當局並未打算放鬆疫情防控政策。

8月25日，中國海關總署改版了健康申明卡，取消了對出入境人員核酸檢測信息等部分申報項目，但表示改版不是放鬆防控要求，而是要提高申報效率。

中國官方媒體《經濟日報》也發佈評論稱，近日一些措施縮短了入境人員和密接者的隔離時間，同時放寬了部分人員跨省流動的政策，讓一些人產生了防控「趨於寬鬆」的誤解。

「事實上，防疫措施的調整絶不是『放鬆』或『躺平』的信號，而是進一步提高疫情防控科學性、精凖性的有力舉措，是防疫和發展兩不誤的主動選擇。」評論稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從中國官方聲音來看，當局並未打算放鬆疫情防控政策

美國耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對BBC中文表示，中國目前的疫情呈現全國多地持續散發、不易控制的特點。他認為，這是近期變種病毒的無症狀、高傳播性決定的，但目前各級政府大體仍延續了2020年以來的防疫手段，沒有與時俱進地更新防控措施。

他指出，各級政府仍廣泛採取一刀切的核酸檢測防疫，缺乏區域間核酸證明互認機制。此外，在重點人群的疫苗施打和引進全球新研發的抗病毒療法方面滯後。但也有一些積極信號，如國外來華人員的隔離政策出現逐步放寬。

應該調整防控政策嗎？

中國智庫「安邦諮詢」早前發文稱，中國經濟面臨失速風險，最大的影響因素是疫情衝擊。對比國際社會的疫情和經濟發展現狀，所謂的「疫情衝擊」實際上不在於疫情本身，而在疫情防控政策的影響。

「新冠疫情的致病危害已經大大降低，防止經濟失速風險應成為國內的頭號任務。中國如果要在複雜的國際地緣政治與經濟形勢下趨利避害，就需要根據疫情的最新變化，科學調整疫情防控政策，以恢復經濟為重，在常態化防控的時期逐步與世界接軌。」安邦諮詢認為。

如何協調經濟增長和疫情調控是中國目前面臨的一大難題。

中國今年一季度經濟增長4.8%，二季度僅增長0.4%，同時拖累上半年總體經濟增長，前6個月只錄得2.5%增長，而中國的全年經濟增長目標為5.5%。

另外，根據中國國家統計局公布的數據，7月份中國16至24歲人口調查失業率為19.9%，青年人失業率仍然處於歷史較高水平。

陳希認為，目前嚴控疫情帶來的收益不斷萎縮，是時候基於政策的成本收益轉變，重新考慮和調整現在的政策。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國官媒周二披露，中國共產黨第二十次全國代表大會將在10月16日召開。陳希預計，防控措施的調整很可能是會上的一大主題。

「中國應該在有的放矢的保護疫情感染的弱勢群體的前提下，防止一刀切，增加政策的人性化，給經濟復蘇一線生機。加快疫苗施打、藥物研發引進，在充分降低風險的同時盡早全面開放。」他說。

他指出，疫情對於經濟的影響首先在於，各地頻繁的核酸檢測佔用了救治其他疾病的醫保資金，使廣大病人就醫負擔加重；其次，經濟各產業由於疫情的封控不景氣；國內外人員往來近乎中斷，導致資金和人才外流，勞動力市場不景氣，青年人群畢業即失業現象顯著。

「金融、房地產、廣大的服務業首當其衝，存在廣泛失業和資金鏈斷裂風險。地產目前仍是中國經濟的支柱產業，也是城市居民的主要財富形式。服務業則越來越是中國經濟的就業主體。當這些風險迅速提升，實現共同富裕的目標被蒙上陰影。」陳希說。

中國官媒周二（8月30日）披露，中國共產黨第二十次全國代表大會將在10月16日召開。陳希預計，防控措施的調整很可能是會上的一大主題。

但他提到，近日中國疾控中心發佈警告稱「今冬明春或出現新冠與流感疊加流行風險」。