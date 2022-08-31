中共二十大日期敲定 媒體眾說紛紜猶在

6 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海街頭的大幅習近平畫像和語錄

中國官方媒體新華社公布中共二十大將於10月16日在北京召開，並宣佈中共總書記習近平將主持會議之後，國際媒體——包括主流媒體和關注中國新聞的海外中文媒體和自媒體紛紛追蹤報導與評論。

多數報導與評論的關注點依然是中共總書記、中國國家主席的習近平本人的去留和未來中共國策的走向問題。

其中，國際主流媒體和權威學術人的基本判斷是，習近平二十大上將打破鄧小平時代修訂的「兩任」和「七上八下」制度而繼續留任主政，並繼續他過去十年推出的國內國際大政方針；同時，一部分海外中文媒體和自媒體則繼續對中共官媒報導內容從具體層面取證分析，稱習近平可能分權甚至讓出權力，而中共也將調整或改變一些現行政策。

以下是BBC中文對各方報導與評論的簡要匯總。

習近平的「加冕」

路透社八月三十日的報導援引專家分析認為，中共二十大將是習近平的"加冕"儀式。文章引述倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）說，習近平「新時代」在對外政策上將更加以中國為中心，而對內政策上將進一步「黨領導一切」。

路透社報導注意到《人民日報》網上報導把習近平提出的口號——「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」再度擺在顯要位置。

路透社文章進一步分析了除習近平連任之外，中共高層人事分配的一些可能性，也同時列舉了新最高領導層將繼續面臨的國內和國際挑戰，主要包括新冠疫情、經濟下滑、中美關係和台海危機等等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印尼總統七月訪問北京期間會晤中國國家主席習近平

《外交家》雜誌總編蒂耶茲（Shannon Tiezzi）撰文指出，二十大日期公布，習近平預計將連任並打破中共過去幾十年的兩任和七上八下制度。她認為現任總理李克強不久前的深圳行應該是「告別之旅」，而「越來越多的證據顯示」，中國未來走向將與李克強大聲疾呼的「繼續改革開放」背道而馳。

蒂耶茲還認為，二十大日期比預計提前，正好呼應了不久前消息人士透露的有關習近平將參加九月烏茲別克斯坦上海合作組織峰會和十一月印尼二十國集團峰會等訊息。

彭博通訊社的報導也認為，中共二十大「將確立習近平破例連任」。報導關注新華社新聞稿中有關「共同富裕」方面的用詞。

彭博社報導指出，國際投資者和企業界除關注習近平是否連任和中國未來領導層組成之外，也關注嚴重影響經濟的「動態清零」政策是否會在二十大後逐漸解除，以及對私營和民營經濟打擊巨大的一些政策是否會繼續。另外，已經透露出來的習近平一系列高調國際場合亮相也將是各界關注的焦點——從巴厘20國集團峰會到曼谷APEC。

彭博社報導最後也提及「清零政策」對香港的打擊以及未來北京新高層將面對的諸如烏克蘭戰爭和台海危機的挑戰。

《紐約時報》 發表曾長期駐華的資深記者儲白亮（Chris Buckley）的文章，也認為習近平即將被確認連任。文章同時對未來五年中共最高領導層組合和政策走向援引專家有所分析與預測。

圖像來源，Getty Images

海外中文媒體仍有不同分析

在國際主流媒體和專家分析基本一致認為習近平連任和政策路線延續成定局的同時，也仍有一些自媒體人和海外華文媒體平台依據對中共官媒的觀察分析或援引自稱的「內部消息」， 繼續推出有關習近平權力將被分化以及習近平可能會「到站下車」的訊息。

此類訊息又主要分為兩類，一類認為習會部分讓權，另一部分認為習會「到時下課」。

第一類分析稱，面對中共目前的內外困局和黨內不同派系壓力，習近平被迫做出某些讓步，並可能讓出中共總書記一職。台灣《聯合報》和《經濟日報》最近就曾短暫發表過一篇爆料文章，稱習近平為專心解決台灣問題可能會讓出部分權力。不過文章中因為有涉及針對某些國民黨資深人士的指稱而引發巨大爭議和抗議，發表不久便收回道歉。

另一類相關習近平的分析則聲稱，中共內部已經發生類似於十一屆三中全會或甚至「遵義會議」類的大變動，並甚至可能會有巨大政策和路線變革。