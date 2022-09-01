新疆：聯合國人權高專卸任前夕發佈報告，指中國可能對維吾爾人犯下反人類罪

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國被指控在新疆的拘留營中拘留超過一百萬的維吾爾人和其他穆斯林。

聯合國在一份外界期待已久的報告中指責中國「嚴重侵犯人權」，該報告是關於新疆的虐待指控。

中國曾要求聯合國方面不要公布這份報告，北京稱這是西方國家的「鬧劇」。

但調查人員表示，他們發現了酷刑的「可信證據」，可能構成「反人類罪」。

這份報告發佈於聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）卸任前一天。在她的任期內，關於新疆維族受到虐待的指控不斷見於報端。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國調查人員表示，他們在新疆發現了酷刑的「可信證據」，可能構成「反人類罪」。

由她帶領的團隊撰寫的這一報告譴責中國利用模糊的國家安全法壓制少數民族的權利，並建立「任意拘留制度」。報告稱，囚犯們遭受了「各種形式虐待」，包括「性侵和性別暴力事件」。還有一些人面臨強制治療和「歧視性的計劃生育和生育控制政策」。

聯合國建議中國立即採取措施釋放「所有被任意剝奪自由的人」，並稱北京方面的一些行為可能構成「國際罪行，包括反人類罪」。

儘管聯合國表示無法確定中國政府關押了多少人，但人權組織估計，超過100萬人被關押在中國新疆的營地裏。

世界維吾爾代表大會（世維會，World Uyghur Congress）對這份報告表示了歡迎，並敦促國際社會採取迅速行動。

維吾爾人人權項目負責人奧默爾·卡納特（Omer Kanat）說，「儘管中國政府極力否認，聯合國現在已經正式認定這一可怕的罪行正在發生。」

報告出台過程

大約有1200萬維吾爾人生活在新疆，其中大部分是穆斯林。聯合國表示，非穆斯林成可能也受到了報告中提及問題的影響。

一些國家此前曾將中國在新疆的行為稱為種族滅絶。

已經提前看到過報告內容的北京政府否認了虐待指控，稱拘留營是打擊恐怖主義的工具。

巴切萊特辦公室表示，對於新疆種族滅絶指控的調查一年多前就開始進行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴切萊特在卸任前一天發佈了這份備受關注的新疆報告。

但報告發佈時間被推遲了幾次，這招致一些西方人權組織的指責，稱中國政府要求她在報告中掩蓋負面的發現。

巴切萊特上周承認自己承受著「發表或不發表報告的巨大壓力」。但她為推遲發佈報告進行辯護，稱就這份報告尋求與北京對話並不意味著她對報告的內容「視而不見」。

人權觀察中國主管索菲·理查森（Sophie Richardson）表示，該報告的調查結果顯示了「中國政府為何竭盡全力阻止該報告發佈」。

「聯合國人權理事會應該利用這份報告，對中國政府針對維吾爾人和其他人犯下的反人類罪行展開全面調查，並追究有關人的責任。」

而國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）譴責了公布結果「不可原諒的拖延」。

「必須對中國政府的反人類罪行追究責任，包括查清並最終起訴那些涉嫌負責的人。」卡拉馬德表示。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 長期以來的指控引發了世界各地的抗議活動，包括今年1月在雅加達的抗議活動。

今年早些時候，BBC獲得了洩露的文件顯示，一個有組織的系統在一個營地網絡對維吾爾穆斯林實施大規模強姦、性虐待和酷刑。

BBC獲得的這份文件被稱為新疆公安文件，文件披露了對這個社群的命令，一直延伸到中國領導人習近平。

2020年，一段視頻顯示維吾爾人被蒙住眼睛帶上火車，英國外交大臣多米尼克·拉布指責中國對其穆斯林人口「惡劣嚴重」的人權侵犯。

這段視頻引發國際社會的強烈抗議，但時任中國駐英國大使劉曉明在接受BBC安德魯•馬爾（Andrew Marr）節目採訪時堅稱，「新疆沒有這樣的集中營」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 劉曉明：「新疆沒有所謂的集中營」

中國怎麼說？

中國否認所有關於在新疆侵犯人權的指控。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印9月1日回應報告指，這次的評估完全是西方國家和反華勢力策劃的鬧劇，是一份罔顧事實的政治化文件，充分暴露了西方國家和反華勢力將人權作為政治工具的圖謀。

「高專辦所謂『評估』以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，刻意忽視中國政府提供的權威信息和客觀材料，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑中國新疆反恐和去極端化鬥爭。」劉玉印稱。

在回應新疆公安文件時，中國外交部發言人曾告訴BBC，這些文件是「試圖抹黑中國的反華聲音的最新例子」。他說，新疆穩定繁榮，人民生活幸福美滿。

中國說，在新疆的打擊行動對防止恐怖主義和根除伊斯蘭極端主義是有必要的，拘留營是在打擊恐怖主義再教育囚犯時的有效工具。

中國堅稱，維吾爾激進分子通過策劃爆炸、破壞和市民騷亂為建立獨立國家發動一場暴力運動，但中國被指責誇大威脅來證明對維吾爾人的鎮壓是合理的。