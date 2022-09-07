四川瀘定地震：疫情中能下樓逃生嗎？成都說「不要聚集，這只是一場地震」

毛遠揚 （Frances Mao）

BBC記者

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 四川再次發生強烈地震，已導致數十人死亡。

一些網上流出的影片顯示，在四川瀘定地震導致該省省會成都震感強烈之時，有些成都居民卻因為防疫封鎖政策被阻止逃離小區。

這在中國互聯網上引發了網民的憤怒與懷疑。

成都當地居民表示，儘管周一（9月5日）發生的強震已造成至少幾十人死亡，但在地震發生時他們卻被告知要留在室內。那些試圖逃跑的人說，他們發現小區入口因為防疫而被封鎖。

約2100萬人口的成都，目前正處於嚴格的封鎖狀態。

目前，中國仍堅持新冠清零政策。這意味著一旦發現新的陽性病例，確診者所在的小區就會立即封鎖—只要發現一個確診者，整個小區就成為「封控區」，這裏的居民無論是否感染新冠，都會被禁止出門。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 抖音上的視頻畫面顯示，一些居民被封鎖在樓裏。他們要求在地震時出去避難。

另一個視頻據稱來自擴音器，裏面的錄音說著：「回家去！不要在這裏聚集，這只是一場地震。我們（四川）有很多（關於地震的）經驗。」

一名叫盧思位（音）的男子告訴BBC，他在感到地震發生時，就趕緊逃離他那棟30層樓高的大廈。但當他意識到自己與一大群人被困住，無法離開小區入口時，他提出了抱怨。「哪一種情況更重要？封鎖還是地震？」他在人群中喊道。

但一個鄰居回應他說： 「不要煽動情緒，不要談論政治。」在幾回合激烈的爭論後，身為律師的盧先生稱，該男子隨後對自己進行了人身攻擊。

尚未有報道稱地震中的死傷與封閉小區出入口有關。但是相關報道卻在微博引起壓倒性的批評。

一位網民在當地一個新聞網站的帖子後面評論：「我們竟然要討論這種一問題，這真是個笑話。」該帖子還引用了一位律師的話說，根據憲法，公民有逃生的自由。

截至周二（9月6日），該帖子的瀏覽量已超過370萬。

「我想就是我死在樓裏也沒關係，至少我沒有被感染！」另一個網友諷刺地評論道。

成都衛生部門後來在官方微信賬戶上稱，「在發生地震、火災、洪水和其他災害時，應優先考慮保障公眾生命安全。」

今年夏天以來，四川省會成都一直被熱浪和乾旱困擾。而上周新冠病例激增後，成都又陷入封城。

中國的新冠政策要求，即使只有很少的確診病例，也要對整座城市進入嚴格的封鎖。

北京為確保清零政策採用的舉措，引發公民罕見發出反對意見。

中國是全球最後一個試圖完全杜絶新冠的大經濟體。官方聲稱這是必要措施，目的是為了防止病毒大規模蔓延，造成醫療系統無法負荷。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，自新冠大流行爆發以來，中國記錄的官方新冠死亡人數不到1萬5千人。