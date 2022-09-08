中國疫情：救經濟刺激措施再出，33城封鎖下萬億投資流向何處

2022年9月8日凌晨3点59分

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳華強北電子產品市場空蕩蕩的街道。9月3日，中國經濟中心深圳再次處於部分封城狀態。

9月5日，中國政府在吹風會上披露了19條刺激經濟新措施的細節，作為「穩經濟一攬子政策」 的接續政策措施，其中包括增加3000億元政策性開發性金融工具，以及2000億元能源保供特別債等。

根據中國媒體報道，這些刺激措施在中國總理李克強8月24日召開國務院常務會議時確定。

今年4月、5月上海等城市經歷封鎖後，經濟承壓，中國政府於5月底推出33條穩經濟的政策，要求各地在助企紓困上政策能出盡出，刺激力度和速度都較為罕見。

然而，8月以來奧密克戎再使更多城市陷入封控，截至9月2日，共有33座城市因疫情仍處於部分或全部封城狀態（中國政府稱靜態管理或靜默管理）。其中，西部經濟重鎮成都成為上海之後又一座實施封控的2000萬級人口城市。

不少金融機構因此下調中國今年增長預期。在此情況下，新一輪刺激政策呼之欲出。但回顧2008年，中國同樣大力刺激經濟，卻造成不少苦果需要此後多年來消化，這一輪數以萬億的資金投入，能否避免重蹈覆轍？

一萬億投向何處

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月，中國西部經濟重鎮成都成為上海之後又一座實施封控的2000萬級人口城市。

上海解封後不久，中國政府在6月末已經推出了3000億元政策性開發性金融工具，到8月26日這批資金已經投放完畢，支持重大項目超過900個。

9月5日公布的新措施要求再增加3000億元政策性開發性金融工具。此外，還要在10月底前發行完畢5000多億元專項債地方結存限額；以及發行2000億元能源保供特別債等。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北京恆大一處未完工樓盤。如何避免再次出現恆大危機這樣的現象，是這次經濟刺激需要考慮的重點。

以上資金共一萬億元。中國財政部部長助理歐文漢說，專項債支持重點投向交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施，市政和產業園區基礎設施，國家重大戰略項目、保障性安居工程，以及新能源項目和新型基礎設施項目建設。

值得一提的是房地產也位列其中，不僅允許地方「一城一策」靈活運用信貸等政策，還明確通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期交付的住宅項目完成建設交付。

換言之，中國將動用國家政策性銀行注資」爛尾「樓盤，以完成交付。

遍地封城覆蓋全中國

上海在6月1日解封，中國開始努力修復二季度損失的經濟增長。然而稍有喘息，疫情再次來襲。

今年暑期，中國各地旅遊回暖明顯，國內遊大幅回暖。與此同時，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊大省，不斷出現疫情，相繼實施靜態管理，曾導致大批遊客滯留。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 封城帶來的影響已經遍及中國各地。很多城市過去的繁華街區變得空空蕩蕩。

上述省份疫情尚未完全平息，四川、廣東、河北、遼寧和貴州又爆發疫情。8月25日，石家莊鹿泉區實施全域靜態管理；29日，大連市宣佈嚴控主城區人員流動。

對經濟影響最大的是兩個大城市的封鎖——9月1日起，成都市全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施封城的兩千萬級人口大市；9月2日，深圳市的六個區分別發佈通告，宣佈實施全區靜態管理。此後還有貴州省會貴陽等城市進入封控。

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數據也反映了這一點。中國統計局公布的7月製造業PMI出現下行，錄得49.0，跌破榮枯線；8月略有上升，錄得49.4，回升0.4個百分點，但已連續兩月處於榮枯線以下。

PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50，高於50代表製造業在擴張發展，反之則代表衰退。

大水漫灌與飲鴆止渴

在上述9月5日的發佈會上，中國發改委副秘書長楊蔭凱特別提到，新資金將優先支持既利當前、又利長遠、列入規劃、前期工作成熟的重大基礎設施項目。而中國總理李克強近年幾乎在每次發佈刺激政策時都提到防止」大水漫灌「。

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這些表態都意有所指，中國試圖避免重走2008年刺激政策的老路。

2008年下半年，金融海嘯的餘波跨過太平洋衝上中國的海岸，當年11月中國進出口數據突然跳崖，出口增速從上月的19.2%下降到-2.2%，進口增速從上月的15.7%下降到-17.9%。

時任中國總理溫家寶稱，「這場金融危機是歷史上罕見的」，「要千方百計防止金融危機影響實體經濟的發展」。

幾天后，中國推出一個四萬億元級的經濟刺激計劃，當時低迷的全球經濟都為之一振。大量的投資注入經濟，基建狂潮成為托底經濟的主力——2008年底開始，中國發改委突然放鬆審批條件，密集批複同意了28個城市的地鐵規劃，投資超過1萬億元。事實上，「四萬億」的45%投向了公路、鐵路、機場和城鄉電網。

在推動經濟復蘇的同時，這一刺激計劃也產生了深遠的不良影響，它也被視為「飲鴆止渴」，推高了債務風險，吹起了地產泡沫。中國著名經濟學家吳敬璉事後稱，「它不但沒有降低槓桿，相反進一步槓桿化了」，而一旦有風吹草動，「局部的資金鏈斷裂傳導到金融市場的其他部分，引發系統性危機」。

此後多年中國不得不承受「去產能、去庫存、去槓桿」帶來的痛感。因此，當前疫情壓力下的兩輪刺激，也有聲音擔心，是否會重蹈覆轍。

不過，當前分管金融的副總理劉鶴，在推出「四萬億」計劃時就是中財辦副主任。他在之後的一次講話中提到過當時的苦衷——「在應對本次國際金融危機過程中，當全球經濟處於自由落體狀態的時候，我們中央政府不得不進行大規模的直接干預，取得了很大成績，也確實還有一些問題。」

香港中文大學助理教授胡榮分析，當時大量的投資和信貸大多給了國有企業，銀行也更傾向於借貸給國企，而非民營企業，後者只好用利率更高的影子銀行，這種「擠出效應」進一步加大了系統性的金融風險。而經濟刺激的另一個後遺症是，地方政府短時間承擔債務過高，之後則要把更多的財政收入用於償還債務和利息，影響地方長遠發展，這就是危機之後的「宿醉效應」。

中國救經濟的世界意義

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京施耐德電氣工廠。中國經濟刺激政策會對全球供應鏈產生影響。

中國經濟如何走向正常化，也對全球經濟穩定具有重要意義——目前，美國、歐洲等主要經濟體都在經歷破紀錄的高通脹。各國政客普遍將此歸咎於俄烏戰爭導致的能源上漲，以及中國抗疫政策導致的供應鏈波動。

疫情爆發最初兩年裏，情況恰恰相反——由於疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

「中國防疫措施嚴格，供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。」經濟學人智庫經濟分析師徐天辰曾在接受BBC中文採訪時表示，當時中國政府將營商和信貸政策向製造業傾斜，填補產業鏈中的弱項和短板，以圖保持並提高製造業水平。這些原因使跨國企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。

於是2020年下半年，中國的外貿形勢止跌轉漲，出口增長遠超預期。在如此高增長的基礎上，2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2%。貿易戰三年及新冠疫情爆發兩年後，中國貿易規模全球佔比反而達到了歷史峰值。

然而，上述替代效應在2022年開始出現反轉，中國成為全球唯一還在實施」清零「的世界主要經濟體，而多數國家已經選擇與病毒共存的情況下，海外需求開始回升，中國的封控措施還在擴大，並對產能和需求產生巨大影響。

比如，今年的一則新聞引起中國網民熱議——越南一季度出口總額超出深圳多達277.5億美元。其中3月份的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍， 達346.2億美元。有觀點認為，深圳封城，造成訂單轉移，此消彼長下越南實現大幅超越。

「過往快速增長過程中隱藏的深層次矛盾會在經濟掉頭下行時顯現出來。」中國銀行原副行長王永利在一次公開活動中表示。