台海危機：中國軍演常態化下台灣人移民走資避險的故事

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2022年9月7日，台灣屏東縣聯合作戰訓練演習結束後，台灣軍方人員升起中華民國國旗。台灣總統蔡英文表示，台灣武裝部隊有能力應對中國的軍事壓力。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）上月訪台後，中國解放軍隨即舉行環台軍演，中國軍機飛越台灣海峽中線多達300架次，破歷史紀錄。隨著兩岸局勢升溫，尋求移民的台灣人亦陸續增加，但與上一波移民潮有所不同。

家族經營運輸業生意的陳先生，在佩洛西訪台後一個月內決定移民並付諸行動，八月底「快閃」到馬來西亞視察環境，兩天內看了16個房子併購入其中兩套，將申請「第二家園計劃」（MM2H），換取一家三代、共八人的居留權。

他對BBC中文網表示，其家族慣常投資海外房地產，但以往只是為了投資，沒想過移民或入籍，這次申請大馬居留「跟台海局勢有絶對關係」。「現在一定不會真打，我們不是太緊張，但未來幾年都有風險存在，這次台海危機讓我們一家很認真討論有沒有後備計劃，如果不早一點計劃，到時候的選擇會很少，成本也會更高。」

根據馬來西亞「第二家園」規定，申請人要符合定期存款、流動資產及外地月入等要求，獲批後會有五年的長期居留證，可以續簽，期間每年要在該國定居至少90天。

這個計劃無法入籍，但陳先生一家認為「至少十年內有個地方可以躲」，又強調如果台灣不動蕩就不會搬走，只是想買個保險。他說：「很多有錢人20多年前早就部署好，在海外有房子、有第二本護照，我們算很晚了。」

移民查詢增加三到五倍

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 佩洛西批評中國以她訪問台灣為借口開展封鎖台灣的軍事演練。

今年八月初佩洛西訪台後，台海陷入20多年來最緊張的軍事對峙。在此敏感時刻，有富豪率先表態留守，前聯電董事長曹興誠開記者會指已放棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍，「決定會死在台灣，不會死在國外」，並宣佈捐出30億台幣協助台灣防務。

但並不是所有台灣人都決心「死在台灣」。根據台灣《遠見》雜誌在八月中旬進行的民調，63.6％受訪民眾、42％企業擔憂兩岸開戰；被問到若開戰是否願意自己或家人上戰場時，65.2％民眾表示不願意，只有約25.8％願意。

台北多家移民公司對BBC中文網表示，八月份接到的查詢電話比平日增加三倍到五倍。喜瑞都移民事業公司台北辦公室經理朱樹櫻透露，有客戶來電詢問「有什麼簽證、護照可以馬上取得」，甚至想確認「如果是美國公民，是不是能撤僑」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 前聯電董事長曹興誠開記者會指已放棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍，並宣佈捐出30億台幣協助台灣防務。

圖像來源，Judy Chu 圖像加註文字， 喜瑞都移民事業公司台北辦公室經理朱樹櫻表示，八月份接到的查詢電話比平日增加三倍到五倍。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台海危機：兩岸各執一詞的「海峽中線」是什麼？

她的公司專營美國移民業務，主攻高端客群，近期查詢的客戶中有一半有綠卡但已過期，現在急切想恢復身分，也有些人是美國公民的親屬，之前一直沒有入籍，近日開始申辦；另有部分人早年取得美國籍，其後因稅務問題棄籍，現希望以最快方法取得第三國護照，例如加勒比海國家、土耳其和歐盟簽證等。

朱樹櫻坦言，過去兩年疫情下台灣人難以出國，各地移民局也停擺，整個移民產業都很慘淡，其公司業務掉了三分之二，今年這一波台海危機「讓我們有反轉的機會，到2023年都不用擔心」。

「精英中的精英」走得低調

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 吳釗燮警告，中國正借機操演其長期以來凖備的侵台行動。

不過與1996年「飛彈危機」後的移民潮相比，有移民顧問形容這次「微不足道」。喬盟國際顧問負責人、中華民國移民商業同業公會常務理事王權宏入行超過30年，他對BBC中文網表示，1995、96年每天平均接獲過百宗電話查詢，兩岸和平時期降到每天三五宗，上月中共環台軍演後增至約20宗。「是明顯多了，但你說很誇張嗎？其實還不到當年的兩成。」

他指出，90年代各國移民門檻低，一個客人問完發現很簡單，就會帶動其他親友也來申辦，形成雪球效應，但現時門檻變得很高，「一個問完覺得太難辦了，大家就覺得算了，想移民的人變多，但有條件走的是少數，說不上是移民潮」。

另有不願具名、專營澳大利亞和新西蘭（紐西蘭）線的移民顧問也說，上一波移民潮客戶很多是中產家庭，但這次因為門檻高，申請人全是「精英中的精英，在各行各業扮演重要的角色」，他們走得非常低調，生怕被政府查到會影響在台灣的工作和身分。

她說大部分人不打算舉家移民，只是為了送子女出國，當中不少人擔心台海危機持續，台灣政府會延長兵役，因此為了小孩不用當兵而申辦移民。

年輕精英移居新加坡

圖像來源，Amber Huang 圖像加註文字， 八月底搬到新加坡工作的黃小姐表示，當地發展機會較多，也考慮到將來生小孩，希望下一代在沒有政治風險的地方成長。

投資移民門檻高，年輕的專業人才就嘗試用就業途徑移民。今年33歲、從事金融業的黃小姐八月底搬到新加坡工作，計劃半年後申請當地永久居留權，希望三年後可獲批。

她對BBC中文網說當地發展機會較多，也考慮到將來生小孩，希望下一代在沒有政治風險的地方成長。「以前沒想過戰爭的可能性，但俄烏戰爭爆發後突然覺得距離很近，會有危機意識。」

她說台灣生活舒適，如果可以選擇不會走，可惜台灣夾在中美之間並長期在軍事威脅下，衍生一系列政治和經濟問題。「打起來可能還是很困難，但我覺得好煩，每天都有新聞說中共軍機來，常常試探我們的底線，然後民進黨跟國民黨天天在吵『親美』還是『親中』，所有討論都圍繞這個議題，沒有時間想別的，台灣的發展就被困在這裏。」

她認為台灣政府為了防衛，決策都很意識形態、很保守，影響台灣整體國力。「要防中資、防滲透，金融市場不透明又沒效率，這樣就越來越少外商來投資，本地企業也變得沒有競爭力，長遠整個經濟都不好，年輕人永遠低薪，看不到希望。」

黃小姐承認自己是幸運的一群，有足夠的工作經驗和語言能力可以外移，「大部分人想走但沒有選擇，只能繼續過生活，小確幸」。

轉移資產

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「第三次台海危機」又稱台灣海峽導彈危機、台灣海峽飛彈危機。圖為1996年台灣總統大選後中國驅逐艦在南海軍事演習中發射導彈資料照片。

對兩岸局勢及台灣前景的憂慮，也反映在資金走向。有不願具名的銀行界人士告訴BBC中文網，最近一個月很多客戶把數以十萬計的美元資金轉走，移到海外。

現年30多歲、在私募基金公司任職的張先生，也已經轉移數十萬美元到美國。他說如果台海開戰，自己不想被中共統治，也不相信「一國兩制」，到時候若有機會離開台灣，就會需要海外的資源，而目前他在海外的錢「足夠起家」。

他對BBC表示，未來數年會把更多資產調配到海外，台灣的錢只用作支付日常開銷，也不會在台灣置產。「如果開戰，新台幣一定會大幅貶值，那時候再換就太晚了，我沒辦法接受辛苦賺來的錢，一個戰爭就化為烏有。」

張先生坦言，他是同齡人當中少數會提早部署的，身邊的朋友都認為「等事情發生再想辦法，不用為了未必會發生的事那麼緊張」，但他覺得只要理性思考，都知道戰爭風險不全然是杞人憂天。

他說：「一般人理解世界是從經濟出發，比如美國，政治比較是為經濟服務。但中俄不是這個角色，俄羅斯可以捨棄經濟、追求政治上的理念而入侵烏克蘭，中國管控疫情的邏輯也是這個方向，他對台灣也可能是。」

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 在私募基金公司任職的張先生表示，未來數年會把更多資產調配到海外，台灣的錢只用作支付日常開銷。

據台灣民意基金會最新民調，44.1%受訪民眾相信若中共武力攻台，美軍會協防台灣，47.5%民眾不相信。姚先生屬於後者，他表示：「理想歸理想，現實就這麼赤裸，如果對岸打過來，台灣真的有辦法防衛嗎？美國真的會介入嗎？你看阿富汗和烏克蘭，就知道美國不想過多介入，實際爆發戰爭時，可能我們還是要孤軍作戰。」

但綜觀台灣社會，中國軍演以來一般民眾還是照常過日子，顯得非常淡定。張先生認為，對於沒有選擇空間、每天擔心柴米油鹽的人，不能批評他們淡忘，但自己既然有選擇，就選對自己最有利的。「不管執政者想推向哪個方向，都不是我可以控制，但我的財富和資源是我可以控制的，但我真的是少數，憂患意識比較強。」