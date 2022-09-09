英國女王逝世：世界各國領袖和政要紛紛哀悼伊麗莎白二世
世界各地領袖和政要紛紛對英國女王伊麗莎白二世的逝世表達哀悼。
他們對女王深厚的責任感和堅韌不拔的精神，以及幽默感和良善獻上敬意。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表悼文說，他將銘記 「一位心地善良的女王」，並稱她是「法國的朋友」。
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）則說，女王「在位期間以典雅、優雅和不知疲倦的工作態度，讓世界為之傾倒」。
曾多次與女王會面的歐巴馬，在一份哀悼聲明中說：「我們一次又一次地被她的熱情所打動，她讓人們感到輕鬆自在。還有她將富有的幽默和魅力帶入盛大的場合。」
現任美國總統拜登（Joe Biden）將女王描述為 「不僅僅是一位君主——她還定義了一個時代」。
拜登在回憶2021年訪問英國時稱，女王「用她的機智吸引了我們，用她的善良感動了我們，並慷慨地與我們分享她的智慧。」
伊麗莎白二世女王在位期間會見了14位美國總統。
美國前總統特朗普（Donald Trump，川普）則說，他將「永遠不會忘記女王陛下慷慨的友誼、偉大的智慧和美妙的幽默感。」
他在自己的網絡平台Truth Social上寫道：「她是一位多麼偉大而美麗的女士。沒有人像她一樣！」。
中國國家主席習近平對女王伊麗莎白二世逝世表示深切的哀悼。他向英國新任國王查爾斯三世致唁電說，「伊麗莎白二世女王作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽。伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失」。
女王在位期間，還見證了12任加拿大總理的執政。
在宣佈她去世的消息後不久，情緒激動的加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）說，女王「顯然對加拿大人有一種深刻而持久的愛」。
特魯多說：「在一個複雜的世界，她穩定的優雅和決心，帶給我們所有人安慰。」他又補充說，他將懷念兩人過往的 「聊天」時刻。在那些談話中，女王「體貼、睿智、好奇、樂於助人、風趣等等，還有更多......」
他又說：「她是世界上我最喜歡的人之一，我將非常懷念她。」他忍住淚水說。
非凡的人格
荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）是伊麗莎白女王的第五個表親。他說，他和馬克西瑪（Queen Maxima）女王懷著 「深深的敬意和極大的愛意」紀念這位 「堅定且睿智的」君主。
比利時國王菲利普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）表示，女王是「一個非凡的人物......在她的整個領導期間，表現出尊嚴、勇氣和奉獻的精神」。
印度總理莫迪（Narendra Modi）則回顧他在兩次訪問英國期間與這位君主的「難忘會面」。
「我永遠不會忘記她的熱情和善良」；「在一次會面中，她向我展示了聖雄甘地在她的婚禮上贈送的手絹。我將永遠珍惜這一幕。」莫迪在推特的發文說。
德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）對女王的「精彩幽默」表示敬意。他並在一份聲明中說，「她在二戰恐怖之後對德英和解的承諾，將永遠不會被忘記」。
「令人安心的存在」
作為在位70年的君主，伊麗莎白女王經歷了非同尋常的歷史變化時期。這一點在許多悼詞中可以看見。
正如歐巴馬指出的那樣，女王經歷了「繁榮和停滯的時期：從人類登陸月球到柏林圍牆的倒塌」。
愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）對女王的 「非凡責任感 」表示敬意，稱其「在英國歷史上佔有獨特的地位」。
他在一份冗長的聲明中說：「她在位70年，期間包含了巨大的變化時期。在此期間，她代表了對英國人民的一種非凡的承諾」。
「這是基於現實主義，對當前事件重要性的保證，而非基於任何狹隘的歷史概念。」
愛爾蘭總理馬丁（Taoiseach Micheál Martin）提及女王的統治是一個「歷史性持續時間」之一，並將女王的去世描述為「一個時代的結束」。
他在聲明中說：「她對自己的職責和公共服務的奉獻是不言而喻的。她的智慧和經驗確實獨一無二。」他並回顧了她在2011年前往愛爾蘭進行國事訪問期間許多「親切的手勢和熱情的講話」。
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）說，伊麗莎白女王是「在幾十年的巨大變化中令人安心的存在，包括非洲和亞洲的去殖民化，以及英聯邦的演變。」
在一份聲明中，他稱對女王堅定不移、終生致力於為她的人民服務表示敬意。世界將長期記住她的奉獻和領導。
以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）也稱女王在其在位期間看到了世界巨大的變化，但在這期間她 「仍是一個穩定、負責任領導的標誌，是道德、人性和愛國主義的燈塔」。
雖然女王未曾訪問以色列。但查爾斯、愛德華、威廉王子和已故的菲利普親王（後者母親就葬在耶路撒冷）都訪問過以色列。
「伊麗莎白女王是一個歷史性的人物：她活在歷史中，她創造了歷史。隨著她的去世，她留下了一個宏偉的、鼓舞人心的遺產，」赫爾佐格寫道。