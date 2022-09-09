英國女王逝世：世界各國領袖和政要紛紛哀悼伊麗莎白二世

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2011年5月24日，時任美國總統奧巴馬和英國女王伊麗莎白二世在倫敦白金漢宮舉行的國宴上。

世界各地領袖和政要紛紛對英國女王伊麗莎白二世的逝世表達哀悼。

他們對女王深厚的責任感和堅韌不拔的精神，以及幽默感和良善獻上敬意。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表悼文說，他將銘記 「一位心地善良的女王」，並稱她是「法國的朋友」。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）則說，女王「在位期間以典雅、優雅和不知疲倦的工作態度，讓世界為之傾倒」。

曾多次與女王會面的歐巴馬，在一份哀悼聲明中說：「我們一次又一次地被她的熱情所打動，她讓人們感到輕鬆自在。還有她將富有的幽默和魅力帶入盛大的場合。」

現任美國總統拜登（Joe Biden）將女王描述為 「不僅僅是一位君主——她還定義了一個時代」。

拜登在回憶2021年訪問英國時稱，女王「用她的機智吸引了我們，用她的善良感動了我們，並慷慨地與我們分享她的智慧。」

伊麗莎白二世女王在位期間會見了14位美國總統。

圖像來源，10 Downing Street 圖像加註文字， 女王與美國總統拜登和夫人吉爾拜登去年6月11日在英國康沃爾舉行的G7峰會上。

美國前總統特朗普（Donald Trump，川普）則說，他將「永遠不會忘記女王陛下慷慨的友誼、偉大的智慧和美妙的幽默感。」

他在自己的網絡平台Truth Social上寫道：「她是一位多麼偉大而美麗的女士。沒有人像她一樣！」。

中國國家主席習近平對女王伊麗莎白二世逝世表示深切的哀悼。他向英國新任國王查爾斯三世致唁電說，「伊麗莎白二世女王作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽。伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失」。

女王在位期間，還見證了12任加拿大總理的執政。

在宣佈她去世的消息後不久，情緒激動的加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）說，女王「顯然對加拿大人有一種深刻而持久的愛」。

特魯多說：「在一個複雜的世界，她穩定的優雅和決心，帶給我們所有人安慰。」他又補充說，他將懷念兩人過往的 「聊天」時刻。在那些談話中，女王「體貼、睿智、好奇、樂於助人、風趣等等，還有更多......」

他又說：「她是世界上我最喜歡的人之一，我將非常懷念她。」他忍住淚水說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王多次會見加拿大總理特魯多，包括今年早些時候在溫莎的會見。

非凡的人格

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）是伊麗莎白女王的第五個表親。他說，他和馬克西瑪（Queen Maxima）女王懷著 「深深的敬意和極大的愛意」紀念這位 「堅定且睿智的」君主。

比利時國王菲利普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）表示，女王是「一個非凡的人物......在她的整個領導期間，表現出尊嚴、勇氣和奉獻的精神」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）則回顧他在兩次訪問英國期間與這位君主的「難忘會面」。

「我永遠不會忘記她的熱情和善良」；「在一次會面中，她向我展示了聖雄甘地在她的婚禮上贈送的手絹。我將永遠珍惜這一幕。」莫迪在推特的發文說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2015年，英國女王伊麗莎白二世和印度總理莫迪在白金漢宮。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）對女王的「精彩幽默」表示敬意。他並在一份聲明中說，「她在二戰恐怖之後對德英和解的承諾，將永遠不會被忘記」。

「令人安心的存在」

作為在位70年的君主，伊麗莎白女王經歷了非同尋常的歷史變化時期。這一點在許多悼詞中可以看見。

正如歐巴馬指出的那樣，女王經歷了「繁榮和停滯的時期：從人類登陸月球到柏林圍牆的倒塌」。

愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）對女王的 「非凡責任感 」表示敬意，稱其「在英國歷史上佔有獨特的地位」。

他在一份冗長的聲明中說：「她在位70年，期間包含了巨大的變化時期。在此期間，她代表了對英國人民的一種非凡的承諾」。

「這是基於現實主義，對當前事件重要性的保證，而非基於任何狹隘的歷史概念。」

愛爾蘭總理馬丁（Taoiseach Micheál Martin）提及女王的統治是一個「歷史性持續時間」之一，並將女王的去世描述為「一個時代的結束」。

他在聲明中說：「她對自己的職責和公共服務的奉獻是不言而喻的。她的智慧和經驗確實獨一無二。」他並回顧了她在2011年前往愛爾蘭進行國事訪問期間許多「親切的手勢和熱情的講話」。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）說，伊麗莎白女王是「在幾十年的巨大變化中令人安心的存在，包括非洲和亞洲的去殖民化，以及英聯邦的演變。」

在一份聲明中，他稱對女王堅定不移、終生致力於為她的人民服務表示敬意。世界將長期記住她的奉獻和領導。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）也稱女王在其在位期間看到了世界巨大的變化，但在這期間她 「仍是一個穩定、負責任領導的標誌，是道德、人性和愛國主義的燈塔」。

雖然女王未曾訪問以色列。但查爾斯、愛德華、威廉王子和已故的菲利普親王（後者母親就葬在耶路撒冷）都訪問過以色列。