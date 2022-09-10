羊村繪本案：香港國安法官以發佈煽動刊物罪判處五工會領袖各囚19個月

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年7月，香港國安警察查抄言語治療師工會辦事處內的「羊村」系列繪本，並凍結工會資產。

牽涉在「羊村繪本案」中的五名前香港言語治療師總工會理事，周六（10日）在區域法院分別被判處監禁19個月。

年齡在25至28歲之間的五名被告人一直被收押候審，迄今已超過一年。國際人權團體批評此案得出有罪裁決，是香港人權倒退的例證。

判決書怎麼說？

經歷兩個月的庭審後，郭偉健法官在星期三頒布的判決書中指出，他認為涉案三本兒童繪本均具備煽動意圖，且煽動意圖並非僅僅源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。法官認為，涉案繪本認定狼是「邪惡的侵略者」，必須憎恨狼，並試圖向兒童灌輸「政府是狼」的觀念。

判決書指出，繪本屬香港言語治療師總工會的刊物，是證明工會理事會所有理事，在協議中參與刊印、發佈、分發、展示及複製繪本的直接證據。而在被告執行協議期間，三本繪本已經發佈，第四本繪本亦在製備中。因此，法官裁定五人有罪。

本案並非援引中國《香港國安法》條文提起公訴，但郭偉健法官引用《香港國安法》稱，無論有否使用武力，都能犯下「分裂國家」罪，而煽動通常是分裂國家的「前奏」。

法官還反駁辯方觀點稱，就保障國家安全及維持公共秩序而言，法律對言論及出版自由權利施加限制實屬必要，而《刑事罪行條例》並無施加「超出所需」的限制，因此裁定辯方質疑控罪違憲不成立。

國際組織批評裁決

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 特區政府在警方起訴工會幹部後撤銷言語治療師總工會的登記。

國際人權團體批評「羊村繪本案」判決，顯示中國香港當局利用法律打壓異議。

國際特赦組織代表李紫盈說：「今日香港，你能因為出版畫上了羊和狼的兒童書本而坐牢。」

「寫作兒童書籍不是犯罪，嘗試教育兒童香港歷史上的近代事件並不構成意圖叛亂。」

黎恩灝在法官頒布有罪裁決後在社交媒體上評論說，法庭選擇無視為平衡保障人權與保護國家安全而制定的「約翰內斯堡原則」，以及聯合國人權委員會最近針對《公民權利與政治權利國際公約》香港定期報告所提出，要求港府廢除煽動犯罪法律條文的信息。