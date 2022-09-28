中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委

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中國共產黨第二十次全國代表大會（中共「二十大」）召開在即。對於中國這個一黨制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層。

最受關注的是中共中央政治局常委的角逐。現行七人組成的中共中央政治局常委會是中國的實際最高決策機構，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，他們的名字高頻率出現在中國的各種官方新聞報道中。

然而，常委的選擇通常秘密進行，外界通常需要在黨代會的最後一天，當「入常」的領導人與媒體見面時，才能得知最新一屆常委的陣容。

不過我們依然能從一些官方媒體的宣傳稿中了解這一過程如何進行的蛛絲馬跡。

中國官媒「人民網」此前曾披露，在「十七大」召開前的2007年6月，時任總書記胡錦濤曾召開黨員領導幹部會議，給每位參會者發放一張橘紅色的民主推薦票，以要求他們在近兩百人（包括63周歲以下正部長級幹部和軍隊正大軍區職幹部）中選出政治局成員，包括常委會人選。官方稱，該名單為最終結果「提供了參考」。

誰有可能在「二十大」晉升常委？ 點擊照片查看更多信息 胡春華 國務院副總理 59歲 胡春華主管農業和扶貧。年輕的他曾被視為是中共下一代接班人、但習近平修憲讓這種可能性大為減少。外界視他和習近平並不親密、但其豐富資歷仍可能使他進一步高升。 此前任職：廣東省委書記、內蒙古自治區黨委書記、河北省省長

丁薛祥 中共中央書記處書記、中央辦公廳主任 60歲 丁薛祥是習近平的親密助手，曾陪同習近平多次在國內外訪問，是「二十大」上進入常委會的關鍵人選。 此前任職：中共中央辦公廳副主任、上海市委政法委書記、上海市委秘書長

陳敏爾 重慶市委書記 62歲 陳敏爾是「二十大」常委席位的重要競爭者。他曾和習近平在浙江省長期共事，被認為是習近平思想的忠實擁護者。 此前任職：重慶市委書記、貴州省委書記、浙江省副省長

李強 上海市委書記 63歲 李強是習近平團隊的核心幕僚之一，曾在習近平主政浙江時與之共事。今年上海疫情的處理失當可能會為他的仕途蒙上陰影，但仍有機率「入常」。 此前任職：江蘇省委書記、浙江省省長、浙江省委政法委書記

李希 廣東省委書記 65歲 李希曾充當「救火隊長」處理遼寧經濟數據造假問題，似乎頗受習近平的信任，儘管兩者並未有直接共事經歷。他可能在「二十大」上更進一步。 此前任職：遼寧省委書記、上海市委副書記、延安市委書記

黃坤明 中宣部部長 黃坤明 65歲 黃坤明是習近平宣傳戰略的主導者。如果現在主管意識形態的常委王滬寧在「二十大」退休，他有一定可能性接替其職位。 此前任職：中宣部副部長、浙江省委宣傳部部長、杭州市委書記

蔡奇 北京市委書記 66歲 蔡奇是習近平在福建和浙江的舊部。他曾因開設微博成為政治明星，但也因下令清理北京外來人口受到詬病。 此前任職：北京市市長、中央國家安全委員會辦公室副主任、浙江省副省長

李鴻忠 天津市委書記 66歲 李鴻忠有多地主政經驗，曾因在「兩會」上搶奪記者錄音筆受到民眾批評，但他長期以來積極表達對習近平的擁護和忠心。 此前任職：湖北省委書記、湖北省省長、深圳市委書記

陳全國 中央農村工作領導小組副組長 66歲 陳全國曾鐵腕主政新疆，其任內對維吾爾人的人權侵犯問題引發國際譴責。2021年，他卸任新疆黨委書記，在今年成為中央農村工作領導小組副組長。儘管看似降級，但仍不能排除他成為「黑馬」。 此前任職：新疆自治區黨委書記、西藏自治區黨委書記、河北省省長

然而，習近平似乎不喜歡這種方式。據報道，他認為這「過度強調票的分量」，導致一些人「投票隨意、民意失真」。因此，在2017年「十九大」召開前，他與57名高官面對面談話，其他領導人則諮詢了另外近300人的建議。

作為毛澤東和鄧小平以來中國最有權勢的領導人，習近平很可能在「二十大」上沿用這種有助於加強其控制力的方法，特別是外界普遍認為他將打破傳統，謀求第三個總書記任期。但其他常委的產生還面臨另一個障礙——年齡。

自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年，它指的是每逢黨代會召開，滿68歲的常委必須離任，67歲的仍可留任。

圖像來源，Getty Images

69歲的習近平在10月16日開始的「二十大」上很可能打破這一約束，而剩下24名政治局委員（包括其他六名常委）是否仍將遵循該慣例，引人關注。

從年齡來看，現任常委中，72歲的栗戰書和68歲的韓正都已到達年齡限制，如果該慣例得以繼續，他們將面臨退休。

67歲的總理李克強沒有「觸線」，但中國法律規定，總理連續任職不得超過兩屆，這可能意味著李克強有兩種可能：退休，或繼續留在常委中，但轉任其他職位。

因此，「二十大」上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員以及關於他們的簡介。

胡春華

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員（資料照片）。

國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員。59歲（1963年出生）的他主管農業領域，是中央農村工作領導小組組長。他也是習近平扶貧工作的主要執行者。

胡春華曾被視為是中共下一代總書記和國家主席接班人，但習近平修憲讓這種可能性大為減少。外界視他的關係和習近平並不親密，但他的豐富資歷仍可能使他進一步高升。

胡春華出身湖北省農村的草根家庭。1979年，剛恢復不久的高考改變了他的命運。他以全縣文科狀元的成績考入北京大學。

他在畢業後前往西藏工作了14年。在1980年代末，他成為共青團西藏自治區委副書記，當時西藏的「一把手」是後來成為中共總書記的胡錦濤。

他隨後被調入共青團中央任職，並在2008年成為河北省代省長，期間正值「三鹿毒奶粉」事件曝光。在次年底，他調任內蒙古黨委書記。2012年，他晉升中共中央政治局委員，並出任廣東省委書記。

但他通往「接班人」的道路在2017年召開的「十九大」上受阻，他並未在那次會議上成功晉升中央政治局常委，與他一起被視為政治新星的時任重慶市委書記孫政才更被宣佈「落馬」。

2018年，他成為國務院副總理，在四位副總理中排名第三，主管農業和扶貧。2021年初，中國政府宣佈完成了消除絶對貧困的任務，脫貧攻堅戰取得了「全面勝利」。

丁薛祥

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 2019年3月15日，中國國家主席習近平（中）在北京舉行的全國人大閉幕會議上與其他領導人一起唱國歌。 - 第二排從左到右是國家副主席王岐山、政治局常委趙樂際、常委汪洋，國家主席習近平，國務院總理李克強，政治局常委王滬寧，常委韓正，常委丁薛祥。

丁薛祥現任中央書記處書記、中央辦公廳主任。60歲（1962年9月出生）的他是習近平的親密助手，是「二十大」上進入常委會的關鍵人選。

丁薛祥是工程師出身，這讓他的仕途在上海材料研究所開始。在1996年，他成為所長。

1999年，他成為上海市科委副主任，並在2001年任上海閘北區區長，2004年任上海市委組織部副部長、上海市人事局局長。

2007年，45歲的他任中共上海市委常委、秘書長，成為時任上海市委書記習近平的政治秘書。儘管兩個人共事時間不到一年，習近平就被調入中央，但這段時間仍可能為他贏得了習近平的信任。

2013年，他被擢升為中共中央辦公廳副主任，不久後又被授予習近平個人辦公室主任的新頭銜。此後，他多次陪同習近平出訪國內外。

2017年，他成為中共中央政治局委員、中央書記處書記，並兼任中央辦公廳主任，被視為是習近平的「左膀右臂」。

陳敏爾

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中共重慶市委書記陳敏爾也是「二十大」常委席位的重要競爭者（資料照片）。

中共重慶市委書記陳敏爾也是「二十大」常委席位的重要競爭者。62歲（1960年9月出生）的他曾和習近平在浙江省長期共事，被認為是習近平思想的忠實擁護者。

陳敏爾的從政之路從浙江紹興的宣傳部門開始。2000年，他開始主管省級黨報《浙江日報》。據官方媒體報道，當時他曾以"本報記者陳敏爾"身份為該報專欄《浙江浪花》撰稿。

不久後，他開始任浙江省委宣傳部部長，而當時的浙江省委書記是習近平。

據報道，陳敏爾推動《浙江日報》頭版推出《之江新語》欄目，發表了200多篇署名「哲欣」的短評，而「哲欣」是習近平的筆名。

陳敏爾後來調任貴州省委書記，並在2017年孫政才「落馬」後接任重慶市委書記。在重慶，他誓言要「肅清薄熙來、孫政才餘毒」。

李強

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年3月6日，中共上海市委書記李強（右）與時任上海市市長應勇（左）在北京舉行參加全國人大上海代表團集體會議。應勇9月剛被任命擔任中國最高人民檢察院副檢察長。

現任上海市委書記的李強也是習近平團隊的核心幕僚之一。63歲（1959年出生）的他在習近平主政浙江時與之共事。今年上海疫情的處理失當可能會為李強的仕途蒙上陰影，但仍有機率「入常」。

李強曾是一名工人，後來就讀於一所技術學校的農業機械化專業。在1984年，他成為共青團浙江省瑞安縣委書記，並很快被調入浙江省民政廳，負責農村工作。

1992年，他成為省民政廳副廳長，在隨後的十多年間在浙江多地任職，並於2004年成為浙江省委秘書長，當時習近平任省委書記。

2016年，李強被調往江蘇任省委書記。2017年晉升中共中央政治局委員，轉任上海市委書記。

今年3月，上海爆發的新冠疫情為李強的繼續升遷帶來質疑。此輪疫情是過去兩年都堅持"清零"政策的中國面臨的最嚴峻的一次挑戰，高峰時日新增感染者達到兩萬多例。

長達兩個多月的嚴厲封鎖導致上海頻發民生危機，經濟受到重創。李強在居民區視察時，罕見遭到情緒激動的居民當面斥責。相關畫面在社交媒體廣為流傳。

由於年齡關係，如果李強成為常委，他可能僅能任職一屆。

李希

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年9月11日，中共廣東省委書記李希在新西蘭奧克蘭訪問的資料照片。

現任廣東省委書記的李希也可能在此次「二十大」上更進一步。李希現年65歲（1956年10月出生）。過去幾年裏，他似乎頗受習近平的信任，儘管兩者並未有直接共事經歷。

李希曾在其家鄉甘肅省工作了22年，從省宣傳部秘書處幹事到省委秘書長。在2004年，他轉任陝西省委常委、秘書長。

2011年，李希從西部來到華東，在上海短暫「鍍金」三年後，被調至東北的遼寧擔任省委書記。

當時，遼寧經歷了人大代表賄選案和經濟資料造假等一系列事件，任命李希被視為有「救火隊長」的意味。他在遼寧的四年間整飭官場，並進行改革。

2017年，遼寧公開承認該省2011年至2014年存在財政數據造假的問題，而這幾年主政遼寧的是李希的前任王珉，後者後被判處無期徒刑。

2017年，李希躋身中共中央政治局，並遠調廣東任「一把手」。廣東是中國經濟大省，也是政治局常委的跳板，他的仕途仍可能更進一步。

黃坤明

圖像來源，SCMP via Getty Images 圖像加註文字， 現任中宣部部長的黃坤明是習近平宣傳戰略的主導者（資料照片）。

現任中宣部部長的黃坤明是習近平宣傳戰略的主導者。黃坤明現年65歲（1956年11月出生）。如果現在主管意識形態的常委王滬寧（1955年10月出生）在「二十大」上離任，黃坤明有一定可能性接替他的職位。

黃坤明曾在解放軍服役，隨後長期在家鄉福建龍岩任職。1999年，他開始在鄰省浙江任職，並在2007年擔任浙江省委宣傳部部長。

值得注意的是，當習近平在福建和浙江主政期間，他都是習的部下。

習近平在2012年上台後，便強調意識形態工作是「一項極端重要的工作」。在習近平作出此番表態不久後，黃坤明被擢升為中宣部副部長。

在習近平領導下，中共迅速加強對網絡、媒體和意識形態的控制，擴大審查和屏蔽，警告高校教師要服從黨的意識形態，並提出「黨媒姓黨」的口號，要求媒體「必須把政治方向擺在第一位」。

2015年，黃坤明在《人民日報》發表的一篇文章中稱，「當前，國際環境更加複雜，西方敵對勢力加緊對我實施西化分化。」

2018年10月，香港傳媒訪京團與黃坤明會面，訪京團團長、星島集團行政總裁蕭世和透露，黃坤明曾表示「港媒不要成為干擾內地政治的基地」。

蔡奇

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2022年3月13日晚，北京冬奧組委主席蔡奇在北京2022年冬殘奧會閉幕式上致辭（資料照片）。

北京市委書記蔡奇同樣是習近平在福建和浙江的舊部。66歲（1955年12月出生）的他曾有著火箭般的官場躍升速度，但他的年齡意味著他如果「入常」，僅能任職一屆。

蔡奇早年從高校轉入福建省委辦公廳，逐步爬升，在1997年成為三明市市長。

兩年後，他被調到浙江任衢州市長，後任衢州市委書記，這與同樣從福建調至浙江的習近平軌跡重合。當時，蔡奇還因是為數不多使用微博的高官而受到關注，粉絲達到600多萬。

2014年，他被調至中央，任新成立的中央國家安全委員會辦公室副主任，在2016年成為首都北京的市委副書記，2017年成為北京市委書記。

他在2017年10月的「十九大」上，當選中共中央政治局委員，而他當時並非中央委員或中央候補委員，晉升速度罕見。

他主政北京後，迅速開展了一系列整治行動，例如要求「控制人口規模」，大規模強拆廉價出租屋，導致極具爭議的清理「低端人口」運動。

他還提出拆除北京建築物樓頂的牌匾和廣告牌，以「亮出天際線」。據報道，北京當局在兩個月內就拆除了近9000塊牌匾。但該行動被批評是勞民傷財的行為。

蔡奇任內，北京在疫情中成功舉辦了冬奧會，這可能被視為他仕途上的「加分項」。

李鴻忠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年3月6日，天津市委書記李鴻忠在北京出席全國人大會議期間的天津市代表團會議（資料照片）。

現任天津市委書記李鴻忠有著豐富的主政經驗。66歲（1956年8月出生）的他與習近平沒有共事經歷，但長期以來表達了對習近平的擁護和忠心，這讓他不排除成為今年「二十大」上的「黑馬」。

歷史系出身的李鴻忠早年在家鄉遼寧任職。1985年，他成為遼寧省委書記李鐵映的秘書。隨著李鐵映同年轉任電子工業部部長，他也調任電子工業部辦公廳。

1995年，他南下廣東省任職。十年後，他成為經濟特區深圳的市委書記。2007年，他前往湖北，先後成為省長和省委書記。2016年，他成為直轄市天津的省委書記。

李鴻忠以其多次強調對習近平的忠心而聞名。2016年，他第一次提出習近平「核心」論。2018年，李鴻忠再次強調，維護習近平核心地位是「中國最大的政治」。

但他在民間的聲望因為一次搶奪記者錄音筆事件而大受打擊。

2010年，時任湖北省省長的他在「兩會」期間接受媒體採訪，一名記者詢問他如何看待鄧玉嬌案（2019年湖北發生的一起賓館女服務員殺死試圖性侵她的公務員事件），李鴻忠不但沒有回答記者的提問，還反覆追問提問她為哪家媒體工作，並一把拿下了錄音筆，稱要將此事告訴記者所在媒體的領導。

該事件一度引起中國媒體人士和網民的批評。反對者要求李鴻忠下台。但從李鴻忠在同年便升任省委書記來看，這一事件顯然在黨內沒有對他產生影響。

陳全國

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 陳全國被普遍認為是直接主導新疆近年維穩行動的負責人（資料照片）。

現任中央農村工作領導小組副組長的陳全國曾鐵腕主政新疆。陳全國現年66歲（1955年11月出生）。正是在他的任內，據估計有超過百萬維吾爾族和其他少數民族穆斯林被拘留，一些人據稱遭到虐待和酷刑，引發國際社會抗議。

2021年，陳全國卸任新疆黨委書記，在今年以「中央農村工作領導小組副組長」身份出席了一場農業座談會。儘管這看似降級，但仍不能排除他成為「黑馬」的可能。

出生河南的陳全國在仕途之初一直在河南地方任職。1998年，他升任河南副省長，成為時任省長李克強的副手，在其手下工作五年。

2011年，他躍升為「封疆大吏」，主政西藏。當時，西藏剛經歷了2008年的騷亂，也有藏人自焚事件頻頻傳出。陳全國在西藏採取一系列高壓政策，包括建立監視網絡、設立安全檢查站等。他的政策恢復了社會穩定，西藏經濟也快速增長，但也被指責侵犯人權，以及在文化上推進了同化。

他從2016年開始主政新疆，將西藏的鐵腕政策帶到新疆。他大力興建再教育營（即中國所稱的教培中心）並擴大招募維穩人員。新疆當局稱，這些措施是為了打擊恐怖主義和「去極端化」。

聯合國在8月31日發佈新疆問題報告得出結論，認為新疆存在「嚴重侵犯人權行為」，並認定部分虐待和酷刑指控是「可信的」。