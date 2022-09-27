中共二十大「懶人包」：你可能想了解的幾個基本問題

13 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中共二十大定於10月16日在北京召開

舉世矚目的中共二十大定於10月16日召開。有學者形容，二十大將是「數十年來影響最大的」一屆，因為中國和當今世界都處於歷史交叉路口。

全國代表大會是中共最高領導機關，掌握最高決策權和監督權，負責確定下一屆黨的最高領導層陣容、新的接班制度，以及未來數年中國的大政方針走向。

自1982年起，中共全國代表大會每五年召開一次，主要議題因時而異。

「二十大」有什麼特別之處？有哪些主要看點？你我為什麼應該關注？我們梳理了幾個許多人在搜索的基本問題。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中共二十大定於10月16日在北京召開。這是第10屆北京國際風箏節上展示的風箏。

二十大主要議程是什麼？

中國共產黨第二十次全國代表大會，簡稱中共「二十大」，定於2022年10月16日在北京人民大會堂開幕，會期預計一周。

主要議程預計將包括中共中央總書記習近平代表第十九屆中央委員會作工作報告、修改《中國共產黨章程》、選舉第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀律檢查委員會。

二十大閉幕次日舉行二十屆一中全會，選出新一屆中央委員會領導、中央政治局成員、政治局常委、中央書記處書記，並批准中紀委成員的任命。

因為是一黨專制， 普遍認為中共最高領導層實際上可以被視為中國最高領導層。

2018年通過的《憲法修正案》正文第一條第二款後增寫一句：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，在基本大法中確立中共的領導地位。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 參觀者在北京慶祝中共建黨100週年前開放的中國共產黨博物館裏觀看習近平的照片。

二十大有什麼特別之處？

二十大正值中國共產黨最高層「大換屆」，人事更迭成為主要關注焦點，特別是已經連任兩屆的習近平是否繼續留任。

中國多年來一直實施「連任不超過兩屆」的最高層領導接班制度，所謂「大換屆」指的是最高領導人兩屆任滿，按規定應該更換，「小換屆」則是指最高領導人一屆任滿，可能連任。

習近平2012年擔任中共中央總書記，後連任一屆。2017年的中共十九大大上，習近平毫無懸念留任，可被視為中共「小換屆」。

習近平一共有三個重要職位：國家主席、中共總書記、軍委主席。原則上講，後兩個沒有任期限制。

2018年中國全國人民代表大會通過《憲法修正案》，刪除了國家正、副主席連任不得超過兩屆的規定，被解讀為是為習近平連任第三屆黨總書記做了輿論鋪墊。

2021年，中共十九屆「六中全會」通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，觀察人士將它稱為中共百年歷史上第三份歷史性決議，使得習近平連任第三屆總書記的可能性更明確。

如果二十大再次修改《黨章》，本質上取消連任不超過兩屆的限制，那麼中共黨內的最高權力交接制度也將改變，實行多年的「廢除幹部領導職務終身制」將成為歷史。

另外，還有針對政治局常委成員的年齡限制：67歲或以下的人有資格連任，而68歲及以上的人不再有資格連任。

習近平今年69歲。

他曾反覆強調黨指揮一切，包括軍隊。2022年8月1日」建軍節「時，《求是》雜誌發表習近平講話，其中提到，」必須毫不動搖堅持黨對軍隊的絶對領導，確保人民軍隊永遠跟黨走「。

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二十大為什麼很重要？

二十大後新當選的的中共最高決策圈陣容將為中國未來五年定下基調。

有學者形容，二十大將是「數十年來影響最大的」一次歷史性會議，因為中國和當今世界都處於歷史交叉路口。

回顧1978年，中共也曾經走到交叉路口。當時，中共十一屆三中全會上推翻了毛澤東的極端路線，以鄧小平為首的中共第二代領導核心確定了中國改革開放的重大政策方針。

那次會議改變了中國，也改變了世界。「改革開放」使中國經濟騰飛，成為世界工廠、巨大的消費市場、發展中國家主要投資目的地國，經濟體量僅次於美國名列世界第二。

二十大召開前，中國內政、外交都遭遇各種不確定性，尤其是「鄧核心」時代的改革開放將何去何從引發諸多焦慮。

過去十年中，習近平政府的很多政策被認為在是對改革開放的逆轉，擠壓民營經濟導致「國進民退」，且進一步限制公民個人自由。

新冠疫情的衝擊和習近平政府堅持的「動態清零」使得中國經濟前景愈發嚴峻。

在國際上，強硬的對外政策導致中國與西方陣營關係緊張，越來越多政府和企業決策人開始重新審視他們的中國戰略。

另外，中國在台海周邊的軍演也為引起各方警覺。習近平會否決心在任內解決台灣問題、實現他所說的「統一大業」更加備受關注。

決定中共大政方針的習近平在二十大上是否將破例連任三屆、 中國未來五年甚至更長時間的內政外交的走勢將影響到每個人。

圖像來源，EPA

什麼是中共全國代表大會？

全國代表大會是中共最高領導機關，掌握最高決策權和監督權。中共全國代表大會每五年舉行一次，聽取上一屆工作報告，選舉新一屆中央委員會，繼而產生新一屆最高領導層。

當前版本《黨章》第十九條規定，黨的全國代表大會有六項職權：

聽取和審查中央委員會的報告；

聽取和審査中央紀律檢査委員會的報告；

討論並決定黨的重大問題；

修改黨的章程；

選舉中央委員會；

選舉中央紀律檢査委員會。

中共全國代表大會為什麼每五年開一次？

1982年前，中共全國代表大會召開時間並不規律。

中共一大於1921年7月23日在上海法租界秘密召開，7月30日會場被租界巡捕房搜查後休會，8月3日在浙江省嘉興閉幕。 一大的召開宣告中國共產黨正式成立。

戰爭年代，定期召開全國代表大會很困難。根據中國共產黨大事記網頁信息，黨史上兩次全國代表大會期間間隔最長的是11年 —— 1945年中共「七大」和1956年的「八大」。

「八大」決定每五年召開一次全國代表大會，1969年「九大」將這一條寫入《黨章》，規定只有在特殊情況下可以提前或延遲召開全國代表大會。