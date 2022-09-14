酷暑、地震與封城：2022年夏天成都人如何經歷三大考驗

本尼

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 一位來自歐洲，在成都工作的Arina（阿里娜）告訴BBC中文，過去一星期，大家一兩天內就有一小時可以出門採購日常用品，但她在曾經喧鬧的馬路上總是唯一一位行人，整個城市在封控下萬分寂靜（圖為防疫消殺車輛在成都街頭噴灑消毒，受訪者阿里娜提供照片）。

「疫情給我的感受最深，因為地震跟高溫不會限制你的自由，但疫情下就有一堆限制。還有好多健康碼，什麼碼都要掃。很不方便。高溫熱就熱，可以去涼爽的地方避暑，或回家開空調。但疫情的封控讓人覺得很緊張，不知道該怎麼辦。」

這是一位成都市民在被問及連續歷經疫情封控、地震和酷暑等三大事件衝擊時的感受。

今年30歲、土生土長的成都人安迪（經要求化名）對BBC中文說，現在嚴格的「靜態管理」（中國官方封控及動態清零防疫政策的別稱）已經超過三周了。他在接受記者採訪時說，本來認為中秋假期後應該就會解封，但現在仍在一天一天地等待解封的來臨。

他說，這幾天心底雖然沒有那樣慌張，但仍有焦慮，「主要是成都不缺蔬菜糧食，比上海好一點，但這次真的有點惱火」。

確實，對四川成都市民來說，2022年夏天肯定是個難忘的夏季，但滋味並不大好受——先有酷暑限電，之後又有疫情管控，關在家中卻面對強震到來。

BBC中文與幾位成都市民對談，了解他們對這一個夏天先後遭遇的天災及疫情封控的近身觀察。

多事之夏

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 安迪表示，九月應該是學童要上學的日子，現在大家困在小區裏。圖為成都街頭（受訪者安迪提供照片）。

2022年夏天，先是酷暑的侵襲。高溫及久旱不雨的晴空，在中國大陸南方越來越嚴峻。十分倚賴水力發電的四川及重慶飽受「電荒」之苦。

譬如，有「火爐」之稱的大城市重慶，曾有白天一度高達攝氏45度的高溫，民眾到商場或溪谷避暑，成為新聞熱點。之後，為了「還電於民」，8月開始，四川許多工廠被要求放「高溫假」數星期，以解決高溫帶給民眾無法用電而可能導致的健康問題。而工廠限電也灼傷了產業經濟。

酷暑一直要到八月底，天氣轉變，氣溫下滑且同時降雨，暫時紓解危機。

然而，緊接著是新冠肺炎的挑戰。

傳播力迅速的新冠奧密克戎（Omicron）變種病毒，8月下旬在2100萬人口的四川首府成都開始蔓延。8月25日，成都暴發兩年多來最嚴重的一波疫情。9月1日，四川宣佈全市當天傍晚起「原則居家」，「封控結束時間不明」，施行「靜態管理」。此聲明發出後，立即有大批民眾上街搶購食物，囤積生活用品。

迄今，封控政策仍在繼續，許多民眾告訴BBC中文，目前還能叫外賣，吃飯不成問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 四川再次發生強烈地震，已導致數十人死亡。

但是封控初期，在家中的四川人，還要面對另一個天災威脅——強震來襲。9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16千米，地震最高烈度為9度。據最新統計，地震至今奪走93人性命，另有25人失聯。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 抖音上的視頻畫面顯示，一些居民被封鎖在樓裏。他們要求在地震時出去避難。

但是也有若干自稱來自成都的市民，在BBC中文臉書底下留言說地震時，城裏很安定，居民亦多半冷靜，他們認為影片無法代表地震時成都情況。

同一時間，就在九月初，微博及微信開始廣傳一位來自署名「英英」的成都母親的抖音影片。在9月4日發出的影片，這位母親在影片中向成都市長陳情，她說自己的的兒子因為重病8月2心臟病就診期間，華西出現一例陽性，其子因此成了密切接觸者，需要集中隔離。強制隔離數日後，回家再要隔離三天，尚未就醫便病逝家中。

這名母親說：「市長，我打了幾次電話，也打不通。我的心情也無法舒緩......所以我真的要把這個事情反映給你們，娃娃還小，家裏的頂樑柱也去了。市長我也是無奈，我發這個抖音我也是無奈之舉，希望你能看到。」

這些事情也在中國互聯網上再次引爆對於「清零政策」代價是否過大的激辯。

另一位成都市民張先生告訴記者說，他認為封城措施「不是科學的問題，是政治問題。這是制度之爭......封鎖是個『面子工程』，『清零』會有多長，就未可知了」。

張先生告訴BBC中文，以成都來說，大多數人都住在小區，所以地方政府需要物業人員來協助管理防疫。他說：「不然2000多萬人，政府哪有足夠人力管制?」

「小區有人地震時被困，這是在當下的行政思維下，要管理疫情還是管理地震？他們當然只管理疫情，地震一來，就是無法變通的，也不敢變通。所以當然是不能讓民眾離開家門。」

他告訴記者，無論上海或成都，地方政府都不願意封城，因為他們有很多經濟利益都在這些地方，「但是他們沒有權力。對他們來說，是很不願意的事情，但沒有辦法。譬如上海，成都也一樣的，沒辦法。」

不過，成都市還是有像張先生這樣的極少數市民，不住在物業能集中管理的小區，因此，在封控初期，他可以找到方法離開成都，前往重慶或外省份，避免「封城」危機。

防疫遇到天災

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 目前成都市民吃飯點外賣不成問題，眾人能持核酸檢驗報告後，申請一天出門一小時購買生活基本必需品。圖為成都街頭（受訪者安迪提供照片）。

事實上，在目睹今年春季上海封城三個月造成許多上海市民挨餓，就醫無門震撼海內外的景況後，成都市的防控顯得小心翼翼，如履薄冰。

地方政府及民眾深怕上海發生的窘境，在同樣超過2千萬人口的成都市上演。

成都市目前封控方式分為高風險、中風險、低風險區及解封區。目前，市民吃飯點外賣不成問題，眾人能持核酸檢驗報告後，申請一天出門一小時購買生活基本必需品。民眾仍時感焦慮，因為疫情封控確實已經嚴重影響生活。

安迪向BBC中文解釋，九月應該是學童要上學的日子，現在大家困在小區裏，不時傳出樓裏小孩嬉鬧，練習樂器，或父母吆喝孩子們的噪音好幾個小時。無法出門上班的他，要在家中忍受噪音。偶爾他被單位安排去當「大白」（防疫志願者），或申請出門採購透透氣。

另一位來自歐洲，在成都工作的Arina（阿里娜）則告訴BBC，過去一星期，大家一兩天內就有一小時可以出門採購日常用品，但她在曾經喧鬧的馬路上總是唯一一位行人，整個城市在封控下萬分寂靜。

周二（13日）阿里娜傳簡訊告訴記者，今天居住的小區「微解封」了，可以在小區走動，去超市購物，心情都舒暢了一些，期盼盡早回到正常生活。

反思防疫政策遇到天災的成都日常，安迪苦笑著告訴記者，地震發生時，搖晃很厲害：「但大家下樓還知道一定要抓上口罩，才往外跑」，可以說，防疫已經深入有著「天府之國」美稱的成都市一些市民的潛意識，在天災來臨時，防疫還是逃命難以分割。