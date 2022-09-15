習近平訪中亞 中國和國際媒體上的各種聲音

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平（左）與哈薩克斯坦總統托卡耶夫

在中共二十大召開前夕，中國領導人習近平9月14日至於16日起出訪中亞並參加上海合作組織元首理事會會議。這是在2020年新冠疫情爆發近三年來習近平首次出訪，中國媒體和國際媒體對此次訪問非常關注。

中國媒體主要關注習近平在訪問的兩國媒體上發表的署名文章，文章強調與中亞的經濟合作。國際媒體著眼於習近平與普京的會面，探討當前國際局勢下中國和俄羅斯關係的走向。

以下是BBC中文對最近一段時間各方報道與評論的整理匯總。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平9月14日晚抵達上合組織峰會舉辦地，烏茲別克斯坦的撒馬爾罕。在和烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會面時，習近平佩戴口罩。

經濟合作

出訪前，習近平在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦媒體發表署名文章。

在發表於哈薩克斯坦媒體的文章中，習近平稱，今年是中哈建交30週年，這30年來，中哈關係實現了從睦鄰友好到戰略伙伴關係、再到永久全面戰略伙伴關係的持續推進。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭如火如荼之際，習近平可能在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕會晤普京。

習近平稱，這30年中國一直是哈薩克斯坦最主要貿易伙伴和投資伙伴，兩國已成功搭建涵蓋公路、鐵路、航空、油氣管道的全方位、立體化聯通網絡，未來將繼續打造高標凖的優質項目。

習近平在烏茲別克斯坦發表的文章中稱，中國是烏茲別克斯坦第一大貿易伙伴和主要投資來源國，雙方共建「一帶一路」合作成果豐碩，雙方還積極開展新能源、農業、金融、現代通信等領域合作。

中國官方媒體央視新聞則引述俄羅斯、伊朗等國人士稱，上海合作組織展現出強大生命力，中國在其中發揮著重要的建設性作用。哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦各界人士期待習近平主席訪問進一步深化雙邊務實合作。

日本經濟新聞認為，習近平訪問哈薩克斯坦具有象徵意義。這是習近平上任初期在2013年發起「一帶一路」項目的地方。他訪問的目的似乎是在疫情打亂後傳遞「一切照舊」的信號，目的還包括幫助鞏固北京在該地區的影響力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上合組織各國元首齊聚中亞之際，烏克蘭正在全力反攻奪回被佔領土。圖為俄軍從哈爾科夫前線迅速撤退時留在路邊的設備。

報道引述美國智庫外交政策研究所研究員赫斯（Maximilian Hess）稱，這次訪問「將為習提供一個機會，顯示中國的外交政策不受新冠病毒的影響，並顯示北京現在是中亞的主要參與者」。

「對抗美國」

國際媒體則更為關注習近平與俄羅斯領導人普京的會面。

路透社報道，此次習近平出訪在中共二十大召開前夕，這顯示他對自己獲得第三次任期很有信心。

路透社還認為，這次會晤將給習一個機會強調他的影響力，而普京可以展示俄羅斯對亞洲的企圖；當西方因烏克蘭戰爭尋求懲罰俄羅斯時， 兩位領導人都可以表示他們對美國的反對。

報道引述新南威爾士大學政治與國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）表示，此次訪問「顯示中國不僅願意與俄羅斯一切照舊，甚至願意明確表示支持，並加速形成更強大的中俄聯盟」。

「即使面臨嚴重的聲譽損失和成為二次經濟制裁目標的風險，中國政府也不願與俄羅斯保持距離。」 科羅廖夫說。

《紐約時報》認為，俄羅斯總統普京和中國最高領導人習近平本周的峰會，是兩位專制領導人聯手反對他們眼中美國霸權的一次力量展示。同時也是雙方都處於疲軟的時刻：俄羅斯在烏克蘭遭受損失，而中國正經歷經濟放緩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有分析稱，中俄兩國正處在一個敏感時期：俄羅斯在烏克蘭遭受損失，而中國正經歷經濟放緩。

《紐約時報》指出，莫斯科需要北京，但北京仍然保持謹慎。

「它希望在與美國日益激烈的競爭中展現實力，不能讓它在威權聯盟中的重要伙伴面臨恥辱性的失敗。但是，向俄羅斯提供大量的額外幫助，無論是經濟上還是軍事上，都有可能觸犯西方的制裁並危及中國經濟。」報道稱。

美國之音則認為，習近平和普京的會晤被視為棄兒抱團取暖。

「曾幾何時，習近平還在自豪地向世界表示，中俄友誼無上限，中俄合作無禁區。可一場俄烏戰爭讓習近平和普京遭遇了始料未及的困境。俄羅斯因這場戰爭遭遇了西方的全面制裁，成為國際社會千夫所指的棄兒。中國也因拒絶譴責侵略者而飽受國際社會的指責，陷入空前孤立。」